英特尔宣布“人工智能合作伙伴创新激励计划”

英特尔正式宣布“英特尔人工智能合作伙伴创新激励计划”（简称：AI激励计划），并公布了首批12家入选的优秀创新团队。

2019年1月24日，北京——英特尔正式宣布“英特尔人工智能合作伙伴创新激励计划”（简称：AI激励计划），并公布了首批12家入选的优秀创新团队。为了推动人工智能的应用突破与落地，英特尔将利用英特尔云到端的全栈实力，携手创新生态合作伙伴，挖掘优质项目，激励AI创新，推动人工智能与各行各业的融合和实践。

英特尔将与入选的创新团队共同探讨应用项目计划，提供研发资金、英特尔软硬件资源和优化技术框架，共同拟定市场和推广计划，对接行业生态资源，让创新团队更快地实现针对不同垂直行业的产品落地。

这些创新团队将采用英特尔多元化的人工智能技术和产品组合，包括英特尔至强可扩展处理器、英特尔酷睿处理器、英特尔Movidius Myriad视觉处理单元、英特尔FPGA芯片、英特尔RealSense技术和英特尔MKL-DNN、英特尔OpenVINO工具包等软硬件，结合产业刚性需求打造针对性的落地方案，广泛应用到智慧城市、智能工厂、智慧医疗、智能安防、智慧零售、智慧教育和智慧金融等领域。

“作为一家以数据为中心的公司，英特尔积极推动人工智能的技术创新和应用突破。”英特尔中国战略合作与创新业务部董事总经理、英特尔创新加速器总负责人李德胜表示，“英特尔携手创新生态合作伙伴，三年以来孵化和加速了上千个优秀的硬科技创新项目。此次AI激励计划是英特尔持续打造人工智能创新生态的一项重要努力，我们很高兴继续为这12家入选的优秀团队提供全方位支持。”

英特尔公司市场营销集团行业解决方案部中国区总经理梁雅莉表示：“这些不同的人工智能创新团队将具体解决不同领域和不同场景的痛点。然而，没有任何一种技术和平台是‘一策万能’的。英特尔拥有独特的云到端平台和领先技术，涵盖了计算、存储和网络的软硬件核心技术和解决方案，能够有效满足多元的应用需求。基于英特尔的创新实力以及广泛的行业客户资源，我们将帮助这些创新团队加速实现应用落地。”

一直以来，英特尔发挥自身技术和生态优势，通过人工智能产业创新联盟、人工智能开放创新平台、数博会人工智能全球大赛等诸多平台，孵化并培育了诸多优秀人工智能创新团队。此次激励计划让更多的创新团队加入到英特尔人工智能创新生态。以下是首批入选AI激励计划的12支创新团队简介（排名不分先后）：

深圳码隆科技有限公司是一家提供计算机视觉技术服务的AI公司，专注于商品识别技术在智慧零售领域的应用。其RetailAI智能货柜2.0方案可支持商品无限制摆放的情况下，通过实时动态捕捉用户拿取与放回动作，对商品进行精准识别并结算，打造智能零售新体验。

深圳力维智联技术有限公司是领先的AIoT解决方案提供商，基于AI定义硬件（类脑神经网络和深度学习）、全量数据接入与增强性分析等核心技术，为智能公共安全、智慧城市与智能运维提供产品和解决方案。

深圳鲲云信息科技有限公司致力于为物联网提供人工智能加速解决方案。鲲云科技可以提供深度学习目标定位、去重一体化前端方案，以及深度学习目标定位、去重、识别、结构化分析一体化边缘端方案，目前已在航空航天、智慧城市、安防、工业等领域应用落地。

速感科技（北京）有限公司是一家视觉导航定位方案提供商，专注于智慧工厂领域，其主要产品包括嵌入式场景感知摄像头、高精度定位导航控制器、高精度机器人移动控制平台。速感科技致力于利用视觉融合技术解决空间中智能移动设备与装备的感知、定位、导航、规划等关键应用问题。

北京致远慧图科技有限公司，深耕智慧医疗领域，是一家致力于提供眼科医疗大数据服务和人工智能辅助诊断系统的公司；其EyeWisdom眼病辅助诊断解决方案，提供了高效、精准、实时地分析与诊断常见的致盲性眼病的能力，能够为患者建立完善的眼健康管理档案。

上海钛米机器人科技有限公司 是一家以智能医疗服务机器人为载体，为医疗机构提供智慧医院整体解决方案的公司。目前，其自动配送机器人系统、放射性核素治疗病房监护机器人、智能消毒机器人已在全国百余家三甲医院落地使用，切实解决医疗问题。

北京深醒科技有限公司拥有自主知识产权AI机器视觉核心算法和多源大数据系统。深醒智能综合解决方案应用在智慧警务、智慧城市、平安校园等领域，帮助学校、社区、企业等客户解决相关需求，目前已在17个省不同程度应用。

北京先声智能科技有限公司是一家垂直于智慧教育领域的人工智能公司，专注于AI技术与教学场景的深度融合，升级传统教育模式。先声智能运用语音识别、自然语言处理等核心算法，自主研发口语测评、写作批改、自适应学习、智能对话以及情感识别技术解决方案。

竹间智能科技（上海）有限公司 ，致力于以深度学习、情感计算、语义理解、计算机视觉等技术，研发具备情感识别能力的对话机器人及行业解决方案。目前，竹间智能打造的虚拟客户助理、虚拟企业助理、虚拟个人助理、人工智能客户联络中心与多模态交互系统的产品，已应用于智慧金融、零售、教育、政务等领域。

上海数旦信息技术有限公司（阿法金融）专注于智慧金融领域，以人工智能、机器学习、和数据分析为核心的智能投资生态系统，为机构客户提供智能投研、投资优化等服务，通过分析客户行为，做到个性化的资讯、资产管理、风险控制、投资顾问等。

睿视智觉（厦门）科技有限公司，专注于人工智能的计算机视觉应用和芯片级加速技术，提供图像信息解析及系统服务。睿视智觉开发的基于FPGA计算平台的AI图片/视频内容分析系统，可广泛适用于互联网数据监管部门、直播/社交平台增值服务等海量数据处理业务场景。

上海诠视传感技术有限公司是一家从事空间感知与认知（vSLAM＋AI）底层技术开发的计算机视觉公司，专注于向AR/VR/MR、机器人、AGV等领域提供高精度位置追踪、导航、避障及物体识别等高速（100fps）端处理vSLAM整体解决方案。

汇聚技术、资本、生态、市场和产业等全方位资源，英特尔将通过“人工智能合作伙伴创新激励计划”和这些优秀的创新团队一起找出实际痛点，让人工智能从创意、展示项目、小样到量产，从而把不同场景的独特解决方案落到实地。目前的人工智能还处于婴儿期，英特尔不仅着眼当下，更持续引领未来的计算创新，奠定创新与多元计算的基石，不断推动人工智能和科技创新的发展。