IDC：2018年第三季度云IT基础设施收入首次赶超传统IT基础设施

IDC还将2018年云IT基础设施的总支出（供应商收入加渠道加价）预测上调至652亿美元，同比增长37.2％。

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2018年第三季度面向云环境（包括公有云和私有云）的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）供应商销售收入同比增长47.2％，达到168亿美元。IDC还将2018年云IT基础设施的总支出（供应商收入加渠道加价）预测上调至652亿美元，同比增长37.2％。

公有云IT基础设施季度支出在过去两年中增长一倍以上，在2018年第三季度达到121亿美元，同比增长56.1％，而私有云基础设施的支出增长率为28.3％，达到47亿美元。自2013年IDC开始追踪不同环境中IT基础设施的部署情况以来，公有云就占据了云IT基础设施的大部分支出，并且IDC预计这一份额将在2018年达到68.8％的峰值，公有云基础设施支出的年增长率为44.7％，私有云支出的增长率为23.3％。

在2018年第三季度，面向云环境的IT基础设施产品厂商销售收入首次超过了传统IT环境销售收入，占全球IT基础设施厂商总收入的50.9％，高于一年前的43.6％。但是从2018年全年来看，云IT基础设施的支出将保持在50％以下，为47.4％。预计2018年在云IT环境中所有三个技术领域的支出都实现两位数的增长。计算平台增幅最快为59.1％，以太网交换机和存储平台支出将分别增长18.5％和20.4％。

传统（非云）IT基础设施细分市场的增长率从上半年放缓至14.8％，但这一结果对于该市场来说仍然是表现较好的。全年来看，随着该市场经历技术更新周期，全球对传统非云IT基础设施的支出预计将增长12.3％，更新周期将在2019年结束。到2022年，我们预计传统非云IT基础设施占全球IT基础设施总支出的42.4％（低于2018年的52.6％）。所有地区都会出现传统非云IT基础设施支出份额的减少以及云环境IT基础设施支出份额的增加。

IDC基础设施和平台研究总监Natalya Yezhkova表示：“2018年前三季度覆盖所有部署环境的IT基础设施市场都表现出色，因为新数据中心的开放和现有数据中心基础设施的更新，让公有云数据中心受到了IT基础设施投资增长的强劲推动。在经历了如此强劲的一年之后，我们预计2019年会出现一些放缓，因为整体市场会逐渐冷却，而一些云服务提供商会对他们的供应链进行一些调整。不过，IDC预计IT基础设施支出向云环境的转移将持续下去。”

2018年第三季度所有地区的云IT基础设施收入都实现了两位数的增长。其中，亚太地区（不包括日本）（APeJ）的收入增长最快，同比增长62.6％，中国的增长率甚至更高，达到了88.7％。其他增长较快的地区还包括日本（48.2％）、美国（44.2％）和加拿大（43.4％）。

注释：

在全球云IT基础设施市场，当两家或多家厂商的收入份额相差1％或更少时，IDC认定这些厂商在数据统计上处于并列位置。

由于HPE与新华三集团之间成立了合资企业，IDC将从2016年第二季度开始以“HPE/新华三集团”为整体报告全球外部市场份额。

从长期来看，IDC预计云计算IT基础设施支出的五年复合年增长率（CAGR）为13.3％，到2022年达到886亿美元，占IT基础设施总支出的57.6％。其中公有云数据中心将占到66.3％，复合年增长率为13.6％。私有云基础设施支出的复合年增长率将达到12.6％。