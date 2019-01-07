华为发布鲲鹏920 将ARM体系计算性能提升到全新高度

2019年1月7日，华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器——鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务，并携手产业伙伴推动ARM的产业发展。

至顶网服务器频道 01月07日 新闻消息（文/Nancy）：2019年1月7日，华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器——鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务，并携手产业伙伴推动ARM的产业发展。

华为董事、战略Marketing总裁徐文伟在发布会上表示：“华为在计算领域围绕客户价值持续创新；我们预见，随着智能社会的到来，未来这一领域还将持续增长。当前业务和数据的多样性带来了异构计算的需求，长期以来，华为与Intel共同合作取得了很好的成绩，为ICT产业发展作出积极贡献，华为与Intel将长期保持战略合作、持续创新。同时，ARM产业迎来新的发展机会，华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。”

据介绍，鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，大幅提高处理器性能。典型主频下， SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。同时，能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。

鲲鹏920主频可达2.6GHz，单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4，内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能，大幅提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps总带宽，单槽位接口速率为业界主流速率的两倍，有效提升存储及各类加速器的性能。

此外，基于华为鲲鹏920芯片，华为同步推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品，包括均衡型，存储型和高密型三个机型。TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景，发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势，为企业构建高性能、低功耗的新计算平台；例如大数据场景，实现了多核高并发和资源调度调优，计算性能提升20%。基于TaiShan服务器，华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。

华为认为，万物互联、万物感知和万物智能的智能社会正加速到来，基于ARM的智能终端应用加速发展并出现云端协同；与此同时，云计算下的新业务让数据类型越发多样性，如大数据应用、分布式存储和部分边缘计算等，这些场景应用对多核（Many Core）高能效计算提出明确需求，在性能和功耗方面具有优势的ARM计算系统将发挥作用。

从行业趋势和应用需求看，多样性计算时代正在到来，多种数据类型和场景驱使计算架构的优化，多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。没有一个单一的计算架构能够满足所有场景、所有数据类型的处理，目前各种CPU、DSP、GPU、AI芯片、FPGA等同时存在，多种计算架构共存的异构计算，是未来的发展之路。

华为发布的基于 ARM 架构的鲲鹏 920，再次将ARM 服务器芯片性能推向新高度。徐文伟表示，ARM 产品的优势在于高性能与低功耗，是为提供更好客户价值而做出的 “自然选择”。鲲鹏 920 芯片的发布后，有望与此前已投产的麒麟 980 手机芯片，以及昇腾 910 人工智能芯片一起，帮助华为构建起结合云服务的物联生态体系。不过，华为并不是一家专门生产芯片的公司。徐文伟强调，“华为不是要与 Intel 竞争，更不会替代。布局芯片主要是看到了由于数据多元化带来的计算多元时代。”