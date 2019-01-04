人工智能时代海云数据用AI场景方法论赋能行业变革

秉持赋能用户的思维，海云数据用黑科技的能力触发更多产业的场景，以持续发展人工智能技术、推动知识的融合及应用以及全方位的开放能力，与行业深度结合，赋能场景新物种的诞生。

激发行业场景新物种，海云数据图易7赋能AI时代

至顶网服务器频道 01月04日 新闻消息（文/李祥敬）：在如今人工智能技术快速发展的今天，如何在行业中快速落地AI成为整个社会面临的重要命题。海云数据从2017年起就提出“AI能力服务”的创新理念，以AI能力赋能用户，激发商业新物种。在这样的战略下，海云数据在技术创新、产品升级等等方面不断树立优势，并与合作伙伴一同打造开放生态，探索资源整合、产业共赢之道。

海云数据创始人兼董事长冯一村

在海云数据创始人兼董事长冯一村看来，场景正在成为技术走向商业价值的唯一途径。人工智能产业落地的关键正是场景化，场景正在成为体现AI价值的核心。

基于此，海云数据正式发布全新战略新品——图易7 AI能力服务平台，全面展示推动AI场景升级进化的核心能力，开启AI场景革命。图易7 AI能力服务平台围绕AI场景中黑科技与数据、业务、知识、决策五大要素，实现能力闭环，将以全新的模式赋能用户，帮助用户高效决策，真正实现场景业务升级与场景知识进化。

打造场景新物种 海云数据推演AI场景方法论

“过去我们讲商业的变现是靠应用，但是应用是什么？实际上它是在场景中才会出现的，没有场景，应用就不存在。”冯一村表示，“在新的AI时代，新的逻辑在于场景应用黑科技，无法触及场景，一切黑科技都将失去意义。”

但是到底什么是场景呢？冯一村解释说，第一，场景是空间，因为有了空间，场景才出现；第二，场景是能力，没有能力的场景一定不是场景。“当一个场景构建完成，它一定具备着五个核心的要素。”

业务，是场景的第一项基础，没有业务，场景就不会存在；在业务的基础之上，场景的核心是知识；场景的关键是数据，场景的关键一定是基于数据的能力。大数据时代，任何场景都会以数据的形式存储下来，没有基于数据的能力，任何场景都不会发生；黑科技，带来场景的质变，是技术手段的迭代让场景不断突破；决策，是场景的目的，一个场景的出现，一定是围绕着决策而来。

冯一村表示，在构建整个场景的过程中，四个方面的能力非常重要。第一，顶层设计能力；第二，快速搭建与复制能力；第三，AI与数据能力；第四，生态布局能力。所有场景的搭建过程中，缺乏以上四个能力，场景是很难真正应用起来的。

当整个场景构建完成以后，必然是各种类型场景科技的延伸。场景在不断升级，升级会产生新的需求，新的需求会产生新的业务场景。在新的业务场景当中，我们所有人期待的新的物种才有可能产生。

于是，我们看到了图易7 AI能力服务平台的发布。冯一村说，图易7把黑科技、资源、数据进行融汇，在场景中赋能用户，在场景中帮助用户高效决策，真正实现场景业务升级与场景知识进化，为用户创造价值。

落地与赋能 海云数据图易7成就AI新能力

海云数据CEO夏耘

海云数据CEO夏耘表示，2018年，落地在AI产业中成为绝对的关键词，整个产业都在讨论如何把产品和技术在行业里进行落地，产生相应的价值。海云数据也进行了积极的探索，基于图易平台海云数据已经在各个行业具备丰富的落地成果。

如果说通常的“落地”是把一个技术能力和应用匹配起来，进而实现能力的提升，那么在大数据和人工智能方面，则是场景成为主导，针对具体的场景落地成为最大诉求。随着场景时代的开启，新技术的引入就会产生一个新的场景升级。图易一直在不断升级行业场景、设计行业能力、提升行业效率、服务行业用户。

历经5年发展，图易37个开发版本、6个发布版本的快速更迭背后，是坚持不变的战略核心。夏耘说，纵观图易的整个发展过程，图易3以可视化分析辅助决策；图易5，则是基于数据形成相应的行业知识图谱，进行智能决策。图易6正式开始以能力服务赋能决策。

如今，图易AI能力服务平台深耕于可视分析、知识图谱等四大领域，服务能力覆盖公安、交通、应急管理、数字城市等十大行业，服务全球超过100家行业代表用户，打造超过500个细分场景应用，并服务保障了一大批国家级大型项目建设，赋能越来越多的行业场景升级。

夏耘表示，针对场景的新能力需求，图易7具有如下几个优势：一是场景应用，无码化的资源搭建更加快速；二是知识图谱，知识图谱平台的深度学习与智能应用的效率更高；三是能力定义，实现能力和场景的关联，能力支撑场景的存在，场景的基本要素就是能力。能力积累越来越多，行业场景更丰富、更深入；四是赋能服务，也就是说通过赋能让更多的人在更多的场合下应用，更好地发挥作用，通过赋能服务使得以前依赖于对IT功能的理解，变成能力的输出。“图易7要打造一个产业链，依托顶层设计视野与经验，深入发掘不同场景中各异的商业模式与价值空间，形成相应的产业以及进行场景的孵化和场景的应用。”

海云数据CPO王斌

海云数据CPO王斌介绍，海云数据图易AI能力服务平台聚焦平台层、应用层、场景层能力需求，将有价值的软件、硬件、数据、算法变为资源，全面构建图易能力服务资源平台、能力平台、赋能平台，赋能用户业务场景的自我进化，并基于深度学习、知识图谱、可视分析等核心技术，满足场景创新中对行业知识与能力的需求升级。

至此，海云数据正式完成赋能AI场景的的完整布局，以三大平台完成能力闭环，真正实现场景能力快速复制、场景洞察可视高效、场景内容深度进化、场景知识有效升级，并通过AI能力服务平台对外开放数百项核心能力，广泛应用于在公共安全、未来出行、数字城市、应急指挥等各大行业领域，使在AI领域技术基础比较薄弱的行业用户，充分享受AI所带来的红利。

以场景为突破口 海云数据打造产业生态新格局

生态是一家公司得以成长的关键，海云数据在不断探究人工智能的场景化应用的同时，也在积极构建全新的生态布局。当今产业生态日趋成熟，海云数据以“生态、共享”的商业理念，汇聚政府客户、合作伙伴、创业者、资本等等各方资源，不断开创新的市场格局。

在图易7发布前夕，微软“云暨移动技术孵化计划”—萧山智能制造孵化基地（海云国际孵化器）正式揭牌成立。孵化器由萧山区政府、微软中国共同合作，海云数据担任运营方，聚焦大数据与AI应用，帮助国内外入驻企业提供商业模式、技术、资源等方面的支持，为创业者保驾护航，并同时推进全球创业者的交流与合作。

目前孵化器已有近9家企业搬迁入驻，启动办公。冯一村表示，孵化器将充分发挥科研资源雄厚、创新要素集聚和综合配套完善的产业优势，打造出一流的创新、创业、创投、创客“四创联动”的新型发展生态圈。作为孵化器的运营方，海云数据将借助自身在大数据及AI应用领域的产品技术平台、产业资本优势和运维服务能力，积极对接微软全球技术资源向孵化平台内企业深度赋能，共同创建杭州萧山大数据、人工智能产业生态。

其实，海云数据的生态布局还不止于此。此前，海云数据与《财富》全球500强的高科技企业霍尼韦尔签署战略合作协议。双方围绕数字城市、互联建筑等重点领域开展一系列合作，共同推进智慧城市的建设。

众所周知，智慧城市有非常庞大及丰富的场景，这给了人工智能和大数据非常多的可能性进行探索，海云数据的AI场景方法论正好有着用武之地，从而借助AI将有价值有意义的场景进行落地。

我们可以看到海云数据正在联合合作伙伴不断拓展场景，如果说海云国际孵化器是场景孵化，联手霍尼韦尔是场景升级，那么在场景进化方面，海云数据正在联合爱上集团打造人、车、城一体化的未来出行新格局。而在场景赋能方面，海云数据正在帮助帮助传统产业升级，植入新的智能元素，推动产业转型。所以，可以预见的是随着海云数据AI场景实践的深入，在产业生态方面将有更多布局，从而推动产业变革的进程。

结语

秉持赋能用户的思维，海云数据用黑科技的能力触发更多产业的场景，以持续发展人工智能技术、推动知识的融合及应用以及全方位的开放能力，与行业深度结合，赋能场景新物种的诞生。

激发行业场景新物种，海云数据图易7赋能AI时代

在如今人工智能技术快速发展的今天，如何在行业中快速落地AI成为整个社会面临的重要命题。海云数据从2017年起就提出“AI能力服务”的创新理念，以AI能力赋能用户，激发商业新物种。在这样的战略下，海云数据在技术创新、产品升级等等方面不断树立优势，并与合作伙伴一同打造开放生态，探索资源整合、产业共赢之道。

在海云数据创始人兼董事长冯一村看来，场景正在成为技术走向商业价值的唯一途径。人工智能产业落地的关键正是场景化，场景正在成为体现AI价值的核心。

基于此，海云数据正式发布全新战略新品——图易7 AI能力服务平台，全面展示推动AI场景升级进化的核心能力，开启AI场景革命。图易7 AI能力服务平台围绕AI场景中黑科技与数据、业务、知识、决策五大要素，实现能力闭环，将以全新的模式赋能用户，帮助用户高效决策，真正实现场景业务升级与场景知识进化。

打造场景新物种 海云数据推演AI场景方法论

“过去我们讲商业的变现是靠应用，但是应用是什么？实际上它是在场景中才会出现的，没有场景，应用就不存在。”冯一村表示，“在新的AI时代，新的逻辑在于场景应用黑科技，无法触及场景，一切黑科技都将失去意义。”

但是到底什么是场景呢？冯一村解释说，第一，场景是空间，因为有了空间，场景才出现；第二，场景是能力，没有能力的场景一定不是场景。“当一个场景构建完成，它一定具备着五个核心的要素。”

业务，是场景的第一项基础，没有业务，场景就不会存在；在业务的基础之上，场景的核心是知识；场景的关键是数据，场景的关键一定是基于数据的能力。大数据时代，任何场景都会以数据的形式存储下来，没有基于数据的能力，任何场景都不会发生；黑科技，带来场景的质变，是技术手段的迭代让场景不断突破；决策，是场景的目的，一个场景的出现，一定是围绕着决策而来。

冯一村表示，在构建整个场景的过程中，四个方面的能力非常重要。第一，顶层设计能力；第二，快速搭建与复制能力；第三，AI与数据能力；第四，生态布局能力。所有场景的搭建过程中，缺乏以上四个能力，场景是很难真正应用起来的。

当整个场景构建完成以后，必然是各种类型场景科技的延伸。场景在不断升级，升级会产生新的需求，新的需求会产生新的业务场景。在新的业务场景当中，我们所有人期待的新的物种才有可能产生。

于是，我们看到了图易7 AI能力服务平台的发布。冯一村说，图易7把黑科技、资源、数据进行融汇，在场景中赋能用户，在场景中帮助用户高效决策，真正实现场景业务升级与场景知识进化，为用户创造价值。

落地与赋能 海云数据图易7成就AI新能力

海云数据CEO夏耘表示，2018年，落地在AI产业中成为绝对的关键词，整个产业都在讨论如何把产品和技术在行业里进行落地，产生相应的价值。海云数据也进行了积极的探索，基于图易平台海云数据已经在各个行业具备丰富的落地成果。

如果说通常的“落地”是把一个技术能力和应用匹配起来，进而实现能力的提升，那么在大数据和人工智能方面，则是场景成为主导，针对具体的场景落地成为最大诉求。随着场景时代的开启，新技术的引入就会产生一个新的场景升级。图易一直在不断升级行业场景、设计行业能力、提升行业效率、服务行业用户。

历经5年发展，图易37个开发版本、6个发布版本的快速更迭背后，是坚持不变的战略核心。夏耘说，纵观图易的整个发展过程，图易3以可视化分析辅助决策；图易5，则是基于数据形成相应的行业知识图谱，进行智能决策。图易6正式开始以能力服务赋能决策。

如今，图易AI能力服务平台深耕于可视分析、知识图谱等四大领域，服务能力覆盖公安、交通、应急管理、数字城市等十大行业，服务全球超过100家行业代表用户，打造超过500个细分场景应用，并服务保障了一大批国家级大型项目建设，赋能越来越多的行业场景升级。

夏耘表示，针对场景的新能力需求，图易7具有如下几个优势：一是场景应用，无码化的资源搭建更加快速；二是知识图谱，知识图谱平台的深度学习与智能应用的效率更高；三是能力定义，实现能力和场景的关联，能力支撑场景的存在，场景的基本要素就是能力。能力积累越来越多，行业场景更丰富、更深入；四是赋能服务，也就是说通过赋能让更多的人在更多的场合下应用，更好地发挥作用，通过赋能服务使得以前依赖于对IT功能的理解，变成能力的输出。“图易7要打造一个产业链，依托顶层设计视野与经验，深入发掘不同场景中各异的商业模式与价值空间，形成相应的产业以及进行场景的孵化和场景的应用。”

海云数据CPO王斌介绍，海云数据图易AI能力服务平台聚焦平台层、应用层、场景层能力需求，将有价值的软件、硬件、数据、算法变为资源，全面构建图易能力服务资源平台、能力平台、赋能平台，赋能用户业务场景的自我进化，并基于深度学习、知识图谱、可视分析等核心技术，满足场景创新中对行业知识与能力的需求升级。

至此，海云数据正式完成赋能AI场景的的完整布局，以三大平台完成能力闭环，真正实现场景能力快速复制、场景洞察可视高效、场景内容深度进化、场景知识有效升级，并通过AI能力服务平台对外开放数百项核心能力，广泛应用于在公共安全、未来出行、数字城市、应急指挥等各大行业领域，使在AI领域技术基础比较薄弱的行业用户，充分享受AI所带来的红利。

以场景为突破口 海云数据打造产业生态新格局

生态是一家公司得以成长的关键，海云数据在不断探究人工智能的场景化应用的同时，也在积极构建全新的生态布局。当今产业生态日趋成熟，海云数据以“生态、共享”的商业理念，汇聚政府客户、合作伙伴、创业者、资本等等各方资源，不断开创新的市场格局。

在图易7发布前夕，微软“云暨移动技术孵化计划”—萧山智能制造孵化基地（海云国际孵化器）正式揭牌成立。孵化器由萧山区政府、微软中国共同合作，海云数据担任运营方，聚焦大数据与AI应用，帮助国内外入驻企业提供商业模式、技术、资源等方面的支持，为创业者保驾护航，并同时推进全球创业者的交流与合作。

目前孵化器已有近9家企业搬迁入驻，启动办公。冯一村表示，孵化器将充分发挥科研资源雄厚、创新要素集聚和综合配套完善的产业优势，打造出一流的创新、创业、创投、创客“四创联动”的新型发展生态圈。作为孵化器的运营方，海云数据将借助自身在大数据及AI应用领域的产品技术平台、产业资本优势和运维服务能力，积极对接微软全球技术资源向孵化平台内企业深度赋能，共同创建杭州萧山大数据、人工智能产业生态。

其实，海云数据的生态布局还不止于此。此前，海云数据与《财富》全球500强的高科技企业霍尼韦尔签署战略合作协议。双方围绕数字城市、互联建筑等重点领域开展一系列合作，共同推进智慧城市的建设。

众所周知，智慧城市有非常庞大及丰富的场景，这给了人工智能和大数据非常多的可能性进行探索，海云数据的AI场景方法论正好有着用武之地，从而借助AI将有价值有意义的场景进行落地。

我们可以看到海云数据正在联合合作伙伴不断拓展场景，如果说海云国际孵化器是场景孵化，联手霍尼韦尔是场景升级，那么在场景进化方面，海云数据正在联合爱上集团打造人、车、城一体化的未来出行新格局。而在场景赋能方面，海云数据正在帮助帮助传统产业升级，植入新的智能元素，推动产业转型。所以，可以预见的是随着海云数据AI场景实践的深入，在产业生态方面将有更多布局，从而推动产业变革的进程。

结语

秉持赋能用户的思维，海云数据用黑科技的能力触发更多产业的场景，以持续发展人工智能技术、推动知识的融合及应用以及全方位的开放能力，与行业深度结合，赋能场景新物种的诞生。