Dave Snowden：跨领域视角看数字化转型和企业架构设计

当前各行各业都在进行数字化转型，Dave教授在接受笔者独家采访时表示，数字化转型应该让员工进行更有突破性和创新性的工作。但是目前业界所流行的数字化转型并没有过多考虑员工，而是工作的数字化，这对于人性是一种挑战。

至顶网 12月29日 新闻消息（文/李祥敬）：作为一套架构方法，面向领域的架构设计（Domain Driven Design，简称DDD）这两年在软件架构圈广泛流行，成为了数字化企业在架构设计方面的标杆。DDD的全球社区也应运而生，高端参与者广泛，成为了软件架构业的旗帜性社区。

为了给国内的DDD实践者们提供一个互相交流、分享自己团队的成功经验的机会的平台，使得DDD的架构思想能够在国内被更多人所认知，从而形成更大的规模效应。作为国内DDD思想和实践的领军者——ThoughtWorks发起了领域驱动设计中国峰会。继第一届领域驱动设计中国峰会于2017年12月成功举办之后，第二届领域驱动设计相关大会——2018领域驱动设计中国峰会（2018 DDD China Conference）在2018年11月29日到12月1日在北京国际会议中心举行。

本届大会，在戴姆勒中国的支持下邀请了来自欧洲和北美的DDD的领军人物，以及国内诸多在过去一年当中努力实践DDD的团队及代表与会，和业界一起分享DDD理论的最新发展动态和实践经验总结。需要特别指出的是本届大会邀请到了国际大师、Cynefin框架的创建者Dave Snowden教授，在11月30日的基于复杂性认知的设计思维工作坊上，Dave带领大家在多变性和复杂性的背景下实现：战略规划，复杂性管理，可以自适应的复杂系统设计，以及在不确定性下开展管理工作。除了工作坊，Dave也在12月1日进行了主题为《Complex Adaptive Systems》的演讲。

Dave现任Cognitive Edge管理咨询公司的创始人兼首席科学官，他开创了一种以人类学、神经系统科学为基础的组织设计科学和复杂适应系统理论。他在Boone on Leadership上发表的论文曾被刊登成为2007年11月版本的“哈佛商业评论”封面文章，并在同年获得了管理学院最佳从业者论文奖。他曾供职于IBM，担任知识管理机构的负责人，并为复杂的组织创立了Cynefin中心。在此期间，他在IBM的全球广告活动中被选为六位“无所不知”的思想家之一。

国际大师、Cynefin框架的创建者Dave Snowden教授

在Dave教授看来，一切都是在变化之中，不确定性时刻围绕着我们。为了能够应对未来的挑战，我们不能完全依赖于过去相关的经验。日常我们面临三种不同的系统，有序系统、混乱系统、复杂系统。为了应对这些系统挑战，Dave教授提出了著名的Cynefin框架。

Cynefin用于辅助领导者认知问题并进行决策。简单说，这个框架将问题域进行划分，把我们可能会遇到的形形色色的各种问题归类为五种，分别是简单，繁杂，复杂，混乱以及失序。不同领域的问题，应当采取不同的解决策略。这些场景提供了一个感知出发点来帮助我们分析行为和做出决策。

从另外一种角度看数字化转型

当前各行各业都在进行数字化转型，Dave教授在接受笔者独家采访时表示，数字化转型应该让员工进行更有突破性和创新性的工作。但是目前业界所流行的数字化转型并没有过多考虑员工，而是工作的数字化，这对于人性是一种挑战。

为什么这样说呢？因为伴随着数字化进程，人与人之间的互动是减少的，这就造成人与人之间的信任关系的建立出现问题。其实随着数字化技术的发展，人的某些能力在演进中逐渐丧失，比如说导航能力，在某些紧急紧急情况下，人需要很强的导航能力，但是机器导航的盛行让人的导航能力在丧失。

Dave教授表示，人工智能和数字化技术结合之后，形成了一个自闭环，在数据和算法的参与下，这个闭环是不需要人的参与的，缺乏人的约束，如果处理不当，其产生的后果是相当严重的。虽然如此，那是不是我们就对数字化技术产生恐惧呢？其实不然，Dave教授说，我们应该面对现实，利用新的技术增强员工的能力，因为员工是公司的重要组成，增强员工能够帮助企业构建独特的竞争优势。

数字化转型之前需要厘清问题

Dave教授非常欣赏中国文化，特别是中国哲学，主张多样性，而且强调认知的上下文关系。Dave教授举了一个例子说，有这样一个实验，老虎在森林里面喝泉水，然后让美国学生和中国学生分别说他们看到了什么？美国学生说看到了老虎，而中国学生说看到了森林。为什么这样？因为森林是一片关系。

Cynefin框架就非常强调上下文，认识清楚上下文，才能界定问题，然后寻找解决方法。不确定性的根源是这个系统是一个复杂性系统。对于复杂性系统，传统的管理学是不起作用的，我们需要引入自然科学，也就是跨学科的融合。为了创新，我们有时需要在一些环境中把上下文的约束条件拿掉，这样才能实现创新。

ThoughtWorks中国区咨询总监肖然

对于Cynefin框架，ThoughtWorks中国区咨询总监肖然感同身受。他说，ThoughtWorks一种在推动企业的数字化转型，但是企业在数字化的过程所制定的目标并不是很“实”，比如你用区块链，这不是一个目标，这实际上是一个手段。你到底使用区块链做什么？很少有企业能说出来。“数字化转型不是赶潮流，而是需要企业弄明白这个问题是什么问题。Cynefin框架就是帮助企业思考问题的上下文的是什么？你的约束条件有哪些？能够有效思考问题是找到解决方案的前提，我们认为这是一个非常好的思维框架。”

Dave教授如何看演进式架构和DDD

本届大会聚焦DDD，而且ThoughtWorks提出了演进式架构的理念。对此，Dave教授怎么看呢？他表示，演进式架构这个架构思想是比现在的架构思想更往前走。但是我们也可以从三个点进行思考，第一，演进式架构是借鉴了生物学以及达尔文进化论，但是层次仍需要深化。另外演进式架构定义一个所谓的目标方程，也就是适应度函数，但是真正的生物进化是没有目标的，定义一个目标本身，其实你已经在影响这个进化。

第二，一个架构需要考虑群体合作的协作设计，而不是单一的个体。比如硅谷强调个人创业，但是从来没有人定义他们之间的协作，这是有问题的。现在的很多科技实际上拿掉了人与人之间的交流沟通，规避这种人与人之间关系带来的不确定性，这其实是不利于整个人类发展的。所以演进式架构也需要重点实现群体协作，下一代架构设计人员应该增加对社会学、生物学的学习，理解人际关系、人与人之间关系和互动和信任的复杂性。

第三，人具有设计一个超越进化系统的能力，比如互联网。实际上这有个概念叫做扩展适应，就是扩展性的适应。苹果公司的乔布斯就是扩展性适应的应用高手。他把原来在其他领域应用的技术应用到手机机领域里面，就会产生一个创新。所以演进式架构不应局限于设计当下，还应该设计未来。Dave教授认为一个架构不应该只是软件架构，架构应该包含更宏观的东西，比如组织中的人和协作。

对于目前流行的DDD，Dave教授表示，DDD受到业界的关注，就是其对架构的复杂性有一定的认知。但是从实际落地看，DDD还是一个线性的过程，线性的过程就是会产生一个线性的产出。但实际上复杂性的过程不是一个线性的过程。它是一个同时很多事情同时发生的一个过程，是很多事情并发的一个过程，DDD目前的发展还有一个约束性，并没有达到完全驾驭这个复杂性。我们需要培养全栈架构师，在多维度上进行思考。

DDD强调业务与架构的关系，但是Dave教授说，从人的思考角度看不存在严谨的模型，实际上你想让业务和技术这两个模型同步是不现实的。不过在肖然看来，目前随着微服务的流行，架构生态化日趋明显。DDD提供了一个很好的思考模型帮助企业解决业务和技术之间的关系。

建议

在数字化转型上，Dave教授也给出了自己的建议。首先从企业决策者的角度，企业需要构建一个跨领域的智囊团，他需要一个跨领域的视角来支持他做决策。其次，这些决策者需要升级思考框架，比如引入Cynefin框架，从上下为思考问题的本质。最后，实时的决策信息支持。借助最新的科技实现跨学科领域的人快速组成团队，然后快速部署决策。

肖然也表示，我们首先需要改变企业决策者对于对问题的认知，这也是今年大会邀请Dave教授进行主题分享的原因。然后，在实施和落地层面，建立跨职能的协作，比如业务和IT的合作。“Dave教授强调了一个很重要的信息，就是如果你想驾驭复杂性系统，你的协作和整个产出的过程不应该是线性的，应该是一个并发的，多种时延发生的过程。ThoughtWorks也在与一些用户在探索，例如解决问题的多个想法同时并行推进，而不是只选择一个答案。总之，企业在数字化转型中应该有全局观，建立一个跨领域的大视野，思考架构、问题、系统、边界、约束条件以及未来的变数。”