十三载积淀 背靠中联重科的中科云谷“亮剑”工业互联网

近日，中科云谷正式发布云谷工业互联网平台ZValley OS，展示了中联重科在工业互联网研发领域的最新成果。

至顶网服务器频道 12月29日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，以云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术为代表的工业互联网，成为抢占产业制高点、推动经济增长的催化剂和新引擎。而作为产业巨头在工业互联网方面的探索早已开始，比如中联重科。早在2005年，中联重科就开始了物联网远程监控的应用研究。2014年开始，中联重科以产品智能化为突破口，依托传感、物联、大数据等技术，深入推进人、机、物的全面互联，推动企业产品、制造、服务及管理的智能化和数字化。

同样，产业巨头在推动行业转型方面发挥了重要的作用。作为中联重科向新兴产业延伸的重要板块，中科云谷不但服务于中联重科向新型制造的转型跨越，还将把经过实践检验的工业互联网技术、应用场景和商业模式对外赋能、复制和输出，帮助更多的制造型企业实现产业升级。近日，中科云谷正式发布云谷工业互联网平台ZValley OS，展示了中联重科在工业互联网研发领域的最新成果。

深耕行业 中联重科十三载积淀

伴随着中国制造业的发展，中联重科一直在积极推进战略转型，在产品智能化、制造数字化、管理信息化、服务智慧化方面进行积极探索，推进“制造业＋互联网”，打造集工程机械、农业机械、金融服务和工业互联网四位一体的高端装备制造服务企业。

在2005年，业界还没有工业互联网、大数据的概念和说法。而中联重科就开始了物联网远程监控应用研究。工程机械是高价值的设备，当时物联网研究的最初出发点是希望通过技术手段更好地管理自身的高价值设备，然而，随着研究的不断深入和应用场景的不断丰富，中联的物联网发展从起步期进入了深入发展期。

2008年，中联重科上线了工程机械行业首个产品物联网平台，从公司自身风险管控出发，实现了车辆定位与资产保全。

2012年，中联重科对物联网平台进行了私有云改造，实现了与呼叫中心、CRM、服务派单的主动服务业务联动，新增了工况监控、故障报警和维护保养功能。

2014年，中联重科启动了产品4.0战略，以“模块化平台＋智能化产品”为核心推动产品型谱优化，并以产品智能化为突破口，在全行业率先提出“产品在网上、数据在云上、市场在掌上”的工业互联战略方针，以4.0智能产品作为载体，通过物联网、大数据、移动互联网，深度融合传感、互联等技术连结设备、企业与客户，目前已初步建立起由传统制造向智能制造、智能产品、智能服务转型升级的新型装备制造模式，带动了工程机械产业链的深度变革发展。

2016年，中联重科进一步搭建了工业大数据平台，实现了与物联网平台的数据集成，开始提供客户画像、设备画像、市场分析、销服分析、经营分析等能力。

2018年，中联重科持续推进智能化4.0产品的优化与上市，仅上半年就开发出9款4.0智能化工程机械产品，ZTC251、ZTC800智能汽车起重机搭载大数据及单机智能技术，远程故障诊断、设备管理被集成于手机APP，实现了施工安全、精准、高效，深受市场好评。另外，与吴恩达教授的人工智能公司Landing.AI签署战略合作协议，标志着中联重科高起点跨入人工智能技术领域，成为国内首家AI农业装备制造企业，为转型升级提供发展新动能。

从以上历程可以看出，中联重科在自身战略转型和推动行业变革方面是持续性，这也为中科云谷的发展提供了强有力的支撑。中联重科物联网平台研发历经4代，先后经历了远程监控平台，产品物联网平台，工业大数据平台，以及目前正在深度改造的工业互联网平台。在工业互联网方面，中联重科十三载的行业数据积淀超过了3个中国国家图书馆的PB级别数据容量，累计接入超过20万台套价值千亿级别的设备资产、采集超过9000余种数据参数。

中联重科在拥抱新技术、新经济的道路上一路前行，中科云谷站在巨人的肩膀上蓄势待发。

量变到质变 中科云谷“亮剑”工业互联网

俗话说，量变产生质变。经历了13年的数据积累的量变过程，中联重科逐步过渡到应用场景需求驱动平台研发的质变过程。比如在设备管理应用场景中，用户需要设备连接上云，需要平台提供设备物联、预测分析的能力；在应急救援的资源调度应用场景中，用户需要打造基于消防车联网的实战调度平台；在农业服务应用场景中，需要降打造农业云平台，打通耕种管收储的环节，做到精准农业；在生产制造应用场景中，需要智能制造云平台，连接工厂内的设备、工序、工人、机器人。

中科云谷CEO王晓冬

于是，中科云谷的诞生也就“水到渠成”了。作为中联重科旗下行业能力的输出载体，中科云谷将信息化技术和工业化技术深度融合，为传统产业领域赋能、驱动传统商业模式变革。中科云谷CEO王晓冬表示，中科云谷以“让物联互联科技真正为产业所用”为使命，定位于“应用为王、深耕行业、赋能生态”，立志成为世界领先的工业互联网平台与方案提供商。“我们不只做平台，还要提供解决方案；我们不会一味追求所覆盖的行业数量和泛泛连接的设备数量，而是会更为关注物联互联会被用作解决什么问题。 工业互联网与消费互联网不一样，消费互联网强调流量，工业互联网更看重深耕垂直领域的质量。工业互联网，连是基础，变是目的，用是核心。”

中科云谷以应用场景为核心，帮助客户解决实际生产中的问题。比如中联重科通过工业互联网平台的工况监控发现有少量客户的混凝土泵车持续出现液压油温异常偏高、超出90度正常范围的报警状态。这一现象即使不考虑设备配件到货时间与新设备的更换成本，其停工所造成的间接经济损失也将高达每天几十万。针对这一报警状态，通过工业互联网平台的大数据机理模型建模，将历史工况数据进行关联分析，发现油温异常与液压散热风扇转速有直接关联，进一步分析后最终定位到问题发生的原因是用户在不了解设备属性的情况下人为关闭液压散热风扇导致。最终，中联重科通过呼叫中心和手机应用向用户推送了液压油温过高的情况和解决方案，在用户未感知设备故障的情况下，先人一步实现了对故障的预测性维护。

王晓冬表示，工业互联网的垂直行业属性，决定了不存在一家或者几家能够覆盖所有行业的工业互联网平台。中科云谷深耕行业，纵向上围绕中联重科的产品优势、产业布局以及中科云谷团队在物联互联科技实际运用上的长期经验，聚焦与中联主业相关的四大延伸领域——工业互联、智慧城市、智慧农业和产业金融，在横向上提供物联互联平台、APP应用、大数据行业大脑以及数字化转型服务。

在工业互联网时代，数据驱动服务新模式，数据拉近企业与客户间的距离。依托中联重科，中科云谷以数据为核心，重点在服务对象、服务价值和服务模式三个方面发力，通过大数据分析和工业APP解决企业经营、政府监管、城市建设、农业种植、应急救灾等典型业务场景中的关键痛点，实现真正客户价值，助力客户重构与创新商业模式。

生态的构建对于工业互联网整个行业的发展，至关重要。这个生态，既包括技术生态也包括产业生态，还包括产、学、研、用以及资本相结合的生态。开放、安全需要整个产业一起参与和创建，合作共赢是才是生态的基石。随着行业应用场景的丰富，生态的构建必然会被提升日程。王晓冬表示，多元化与开放存在于中科云谷的DNA中。中科云谷既服务于行业应用创新，也致力于成为工业互联网产业生态的构建者，促进工业资源的聚集、共享、协同。

在王晓冬看来，平台通过提供开发和运行环境，吸引更多的开发者，开发者会共享更多的行业算法和模型，自然满足更多用户的碎片需求，赋能更多的行业，更好促进产业上下游协作。最终形成合作伙伴、知识、需求、数据四大要素相互促进、相互反馈的循环体系，实现平台的规模效应。所以平台是生态赋能的重要基础设施，中科云谷推出了ZValley OS工业互联网平台。

赋能行业转型ZValley OS工业互联网平台问世

在继承和发展中联重科工业互联网优质基因的同时，中科云谷充分研究工业互联网领域的最新成果，取长补短、兼容并包，全新推出了ZValley OS工业互联网平台。

中科云谷平台负责人张华

中科云谷平台负责人张华表示，ZValley OS整体架构包括数据源层、数据集成层、物联互联层、大数据工坊、行业知识库、微服务组件库等。总之，ZValley OS的基础特点是开放、安全，核心特点是易联、易用，基因特点是行业属性。

众所周知，工业互联连接要素多，终端类型多、工业协议复杂，行业差异大。ZValley OS的基础物联服务，系统原生支持近20种行业所需的连接需求，用户基于菜单服务选择传输、连接和解析的协议，快速上云。同时开放系统连接的软件配置包，便于合作伙伴和开发者快速定制连接。

物联互联，安全为先。ZValley OS充分考虑了从设备层、平台层到应用层，构建工业互联网端到端的多层安全防护体系，对工业连接要素进行全生命周期的安全管理。“工业互联网对于安全的需求是非常高的，随着国内和国际的安全条例的不断推出，我们也在一直在和专业的安全公司、公有云厂商携手共进，确保数据和应用安全。”张华说。

另外，ZValley OS提供拖拽式编程的服务，帮助工程师降低平台使用的门槛。只需简单的拖拽，输入需要的参数，以所见即所得的方式进行工业应用开发，可以将软件上线周期减少50%以上，运维成本减少三成，解决了传统的软件测试和部署周期长，管理困难的问题。

张华表示，ZValley OS源于工业，也最“懂”工业，平台已经在中联重科的智能制造中实践并得到了很好的效果。比如中联重科高空作业机械智能工厂，生产数据、作业人员、生产状态与质量控制全部实现了“互联互通”，所有参数可以通过平台采集，保证生产制造过程的质量参数可控。对比行业标杆企业，自动化率从40%提高到77%，人员效率提升50%以上。

在常德，中联重科建造了行业全球唯一的一座应用智能控制技术、智能产线技术、智能物流技术、智能检测技术的塔机智能工厂。智能产线高度集成，通过平台实现了企业ERP、SRM、CRM等信息化协同运行，生产交付周期优化将近一半，制造过程绿化率提高50%。

在发布ZValley OS之前，中科云谷还发布了面向工程机械用户的设备管理应用“智管”和租赁业务管理应用“智租”。“智管”产品通过采集真实的设备数据并对数据进行深入分析，为客户降低设备使用成本，提高使用效率；“智租”产品则可实现从设备采购到财务开票一体化流程管理，支持与阿里巴巴钉钉同步，极大地提升租赁用户业务的管理效率。

应该说行业属性强是中科云谷布局工业互联网的重要特色。“我们是行业的赋能者，通过易联、易用的平台服务，帮助更多工程师、更多企业打开了数字化的大门，实现数字化转型。ZValley OS致力于成为一个国家级跨行业、跨领域的工业互联网平台。 ”王晓冬说。

展望未来，中科云谷会有怎样的布局呢？王晓冬透露，2019年，中科云谷将在上海与长沙两地，分别建立五大职能中心：研发中心、试验中心、运营中心、联合创新中心和展示体验中心。“我们会积极投身于中联重科的数字化标杆建设，还会联合各方完成中科云谷首届工业APP大赛的举办。同时，我们还会发布工业云、城市云、农业云以及工业大脑、城市大脑、农业大脑。一年之后的我们，会和今天很不一样。 ”