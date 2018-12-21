平安与浪潮共建联合实验室 发展下一代金融云和AI

12月20日，第二届平安集团SMART科技大会在上海世博中心举行，大会上中国平安宣布与浪潮达成技术研发合作，建立“伏羲实验室”，双方将基于技术和场景的融合，共同为客户业务提供领先的技术驱动力……

12月20日，第二届平安集团SMART科技大会在上海世博中心举行，大会上中国平安宣布与浪潮达成技术研发合作，建立“伏羲实验室”，双方将基于技术和场景的融合，共同为客户业务提供领先的技术驱动力，赋能金融、医疗、智能城市等生态圈。



平安是一家优秀的全牌照金融集团，对金融行业的应用需求有着深刻的理解，拥有各类场景化的金融解决方案，浪潮是领先的计算方案供应商，双方的合作将让“计算”与“场景”融合，推进中国金融云的普及与升级。

平安科技CEO陈立明表示，金融云的独特性非常明显，在安全性、合规、可靠性、性能等方面的需求远远高于其他行业，平安一直在升级和完善金融云的架构和产品，不断满足用户的数据安全性需求，今后平安金融云可以引入浪潮领先的计算技术，加快创新，让广大的银行、证券公司尽快应用最新的金融科技。目前，双方还在开发智慧金融云等一系列一体机方案，给用户更多选择。

开发金融行业AI整体解决方案，则是双方合作的另一项重要内容。目前，平安开展的人工智能云服务，正成为平安云平台上的杀手级应用场景，但是AI训练所需的庞大计算力正在成为越来越大的挑战。



浪潮集团副总裁李金表示，浪潮是中国最大的AI基础架构供应商，IDC数据显示，2018年上半年，浪潮在AI服务器市场份额超过50%，并且具备全球领先的AI基础架构开发能力。浪潮与平安的合作就是领先AI计算技术与场景化应用的有效结合，双方将推进金融等产业智慧化升级，推动产业经济的转型升级。



除了金融，平安也在开拓智慧城市、医疗和房地产等其他行业领域。伏羲实验室将开发适合不同行业客户需求的基础架构方案以及下一代数据中心方案，以支撑平安向其他行业进行业务拓展。浪潮在AI、边缘计算及智能异构加速硬件等都处于业界领先地位，双方下一步将开发基于上述技术的基础架构整体方案，并且，在AI、数据中心等领域也将展开深入合作。