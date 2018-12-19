多元化业务布局 Splunk眼中的数据观

Splunk公司中国区总经理严立忠告诉记者，Splunk为更多的人提供无限洞察，让更多人工智能、机器学习的方法来发挥大数据的价值。Splunk的重心不在人工智能、机器学习，而是通过这些技术服务于大数据分析。

至顶网服务器频道 12月19日 新闻消息（文/李祥敬）：现在我们无时无刻不处于数据的包围中，企业为了实现业务创新也在不断探索从数据中获取价值，这直接驱动了数据产业的发展，特别是数据技术的发展。

Splunk，一家在数据领域积极创新公司。从当初的安全、运维日志数据到现在的广泛的大数据，Splunk在其标杆性年度用户大会.conf18，宣布了IT、安全、开发者、人工智能与机器学习、移动和物联网技术等一系列的创新成果，展示了Splunk眼中的数据观。

Splunk公司中国区总经理严立忠

Splunk公司中国区总经理严立忠告诉记者，Splunk为更多的人提供无限洞察，让更多人工智能、机器学习的方法来发挥大数据的价值。Splunk的重心不在人工智能、机器学习，而是通过这些技术服务于大数据分析。“国内把大数据当成专有领域来看，但是在国外，大数据成为了未来无处不在的东西。”

围绕大数据创新 Splunk发布众多成果

严立忠说，大数据讲得深一点是一个哲学概念。因为真正的大数据是在寻找人类现有逻辑之外的逻辑，通过大数据得出的很多结论是现有逻辑都无法理解的，但这是事实。所以，我们看到在.conf18上，除了全新升级的Splunk Cloud和Splunk Enterprise，Splunk围绕数据创新还发布了一系列的成果。

通过Splunk Data Stream Processor来评估、转型传输中的数据，并对其进行分析；

Splunk Data Fabric Search在多个Splunk部署中进行联合搜索，从而实现大规模搜索，以毫秒级速度分析数万亿个事件；

Splunk Mobile和Splunk Cloud Gateway可在移动设备上与Splunk产品进行交互；

通过Splunk Business Flow看到所有业务流程，包括整个客户体验，能够轻松看到趋势，可快速地做出决策；

使用Splunk语音和文本功能提问，接收如同人类真实语言的即时响应；

通过Splunk Developer Cloud构建新一代数据丰富的应用程序，以访问一整套示例代码，云原生服务等。

严立忠介绍说，国内一家很大的高科技公司就在利用Splunk技术通过自动分析全球用户使用手机的体验改善流程和客户体验。

在安全和运维领域，Splunk也不断创新，比如在安全领域，Splunk今年初收购了Phantom公司。Splunk在安全领域的理念是安全自动化，也就是端到端的解决方案。从威胁检测、自动化响应到阻止威胁，中间是没有人为干预的，全自动化的过程。Phantom就是一家安全自动化的厂商。通过收购，在安全领域Splunk会成为安全的“神经中枢”。通过将Phantom的安全自动化响应功能与Splunk现有的大数据平台进行融合，可以及时很好地对用户的安全事件进行响应，而不只是检测和报告。

严立忠表示，Splunk安全是以“SIEM”为核心，实现从被动式安全到主动式安全。Gartner今年SIEM魔力象限里，Splunk继续成为领导者，这已经连续第六年。另外，SoC是现在安全领域的热门，借助SoC可以把企业的组织架构融入到安全体系中，而SoC的基础是SIEM，没有SIEM就做不了SoC。“另外，Splunk在安全领域有一套符合的技术标准，这样就形成了安全企业围绕着Splunk开发产品的生态。”

在运维领域，Splunk利用人工智能技术做了很多预测性分析。传统运维都是事后有了问题去找到问题的根源然后解决问题，Splunk通过预测性分析可以提前预知到问题，在问题发生之前就可以帮你解决。Splunk VictorOps就是Splunk在运维领域的典型产品。

在物联网领域，虽然中国的物联网市场很大，但是相关的解决方案并不是很多。为此，Splunk推出了Splunk IAI产品（Industrial Asset Intelligence），其最早被欧洲汽车公司应用。“目前来讲，IoT在Splunk业绩里还不是最大，但是增长是最快的。”严立忠说。

综上所述，Splunk正在通过流数据、静态数据、来自任何来源的数据，帮助客户发挥数据的最大价值，获得无限洞察。

Splunk重视生态建设推动市场高速发展

除了创新技术产品，生态是Splunk大数据领域很重要的组成。“Splunk是一个大数据平台，称为平台其中很关键的点就是数据来源。如何保证来自不同的IT设备、IT系统、IT服务的数据能够实现平台对接和互联互通是重中之重，Splunk做到了这点。”严立忠说。

目前Splunk的客户遍布教育、能源、金融、互联网行业、健康、制造、媒体、汽车、高科技、旅游、休闲、零售等各行各业。严立忠表示，大数据分析从技术角度看并没有具体的行业区分，只要你有IT环境，都可以用到Splunk的产品和技术。不过，高科技、互联网、制造业等是Splunk发展比较快的行业。

具体到中国市场，Splunk在全球市场中是增长最快的，年度增长为200%以上。因为随着市场的发展，客户对于大数据分析的价值已经达成共识。现在随着越来越多的行业客户拥抱大数据分析，Splunk的市场机遇非常大，未来3到5年在中国市场可以继续保持很高的增长率。

为了实现了这样的目标，Splunk会加强生态建设，比如Splunk会在专业服务和顾问咨询两个新的合作伙伴体现进行加强。“现在我们在国内发展很多专业服务合作伙伴，实现Splunk系统在客户端快速部署和落地，并于用户系统结合产生价值。而在顾问咨询方面，像埃森哲在全球也是Splunk的合作伙伴，他们的价值是帮助行业用户进行整体顾问咨询，这在大中型企业中非常常见。这两个新发展的服务体系，可以帮助Splunk实现在用户端的长期深耕落地，尤其是企业用户。”严立忠说。