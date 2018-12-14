成就最大边缘网络 看Akamai如何与全球和中国互联网发展“共振”

展望下一个20年，凭借在技术和服务的双重积累，加之联手本土合作伙伴共同创新，Akamai在帮助企业拥抱数字经济的道路上信心满满。

至顶网服务器频道 12月14日 新闻消息（文/李祥敬）： 当前，互联网的快速发展促进了数字经济的蓬勃发展，数字经济成为经济发展的新动能。数字经济的一个重要特性就是用户体验的打造，为了向用户交付最佳的使用体验，企业需要借助数字化转型实现业务创新。现在用户需要能够随时随地使用任何设备获取所需的服务。今年10月，Akamai宣布对其智能边缘平台（Intelligent Edge Platform）做出重大改进，以助力数字化企业提升洞察力、灵活性和品质，从而更好地保护和支持基于云的应用程序和基于Web的体验。

Akamai的智能边缘平台涵盖了从企业到云端的一切，从而确保客户及其公司获得快速、智能且安全的体验。全球顶尖品牌依赖Akamai通过灵活的解决方案扩大多云架构的功能，帮助其获得竞争优势。Akamai的决策、应用和体验比任何竞争对手都更为贴近用户，并使用户远离攻击和威胁。Akamai提供涵盖边缘安全、Web和移动性能、企业访问和视频交付解决方案的产品组合，并且通过无与伦比的客户服务、分析及全天候监控提供支持。

其实，2018年也是Akamai成立20周年。自1998年成立以来，Akamai已从一个简单的、解决网络拥塞的设想发展成为当今世界最成功的科技公司之一。Akamai致力为企业提供安全的数字化体验，正是其不断的开拓创新，为其赢取了众多全球顶尖电商、媒体与娱乐、高科技、B2B企业的信任。近年来，Akamai业务愈加多样化，在媒体交付和CDN服务方面领先的同时，亦为众多企业提供卓越的性能及安全服务。

预见未来 20年见证互联网兴衰起伏

Akamai亚太及日本地区副总裁暨总经理Graeme Beardsell告诉记者，Akamai最初来自麻省理工学院的孵化项目。Akamai在1998年正式成立的同时，赶上了1999年的互联网热潮，随即选择了在纳斯达克上市。然而好景不长，2001年出现了互联网泡沫，所有科技公司都跌入低谷，Akamai也无法幸免。“不过，Akamai并未因此一蹶不振，而是从低谷里厚积薄发，继续经营。从2004年到现在，Akamai完成了从谷底到持续盈利的跨越，实现了第一个10亿美元的营收，之后又实现了第二个10亿美元的营收。”Graeme自豪地说道。

Akamai亚太及日本地区副总裁暨总经理Graeme Beardsell

众所周知，Akamai已经是全球最大的CDN平台。随着互联网技术的发展，云端逐渐地向边缘拓展，而Akamai有着全世界最大的边缘网络。Graeme表示，物联网和区块链现在非常火热，在这两种场景和模式下，边缘毫无疑问变得非常重要。除了这两项新兴的模式和业务需要更多的边缘进行支撑，Akamai同样还有三项业务，包括云端的安全防护，还有用户体验、性能极致的追求。

在安全方面，Akamai将自身重新定义为全球最大规模且最值得信赖的云交付平台，帮助企业在不损失数字化体验的前提下，提升其在云端、网站和移动端的安全性。Akamai能够通过高度敏捷的全球边缘安全平台，提供包括DDoS、僵尸网络抵御、恶意软件防护等安全功能。同时，Akamai也在不断探索诸如AI这样新技术的应用。Graeme介绍说，Akamai平台已经应用了很多AI技术，比如Akamai的爬虫管理器（Bot Manager）。它可以针对爬虫的请求和特征，通过机器学习的方式来分析、判断某个行为是不是真的网络爬虫所为。此外，Akamai已将机器学习、大数据和人工智能有机地结合起来，在让机器负担监测工作的同时，也让经验丰富的安全专家进入到工作的流程中来，通过与机器互动，训练其更好、更高效地进行监测。

今天Akamai在全球范围内部署了24万台的服务器，跨越1700多个运营商ISP的网络，分布在137个国家/地区的1900多个位置。Akamai平台每秒钟处理4000万次点击、每天进行超过2万亿次交付、每秒钟处理40TB的数据流量。从分布范围来讲，Akamai的客户非常广泛，几乎大家可以想到的行业都有客户在使用Akamai的服务，比如财富500强超过一半的企业都在使用Akamai的服务。

“Akamai在创立之初是要解决互联网拥塞的问题，因为有了这样的想法，所以我们在20年前就开始创建边缘网络。这样一个概念到现在还可以继续应用，证明了我们超前地预见到了今天的技术发展。”Graeme表示，“凭借在全球部署的大量节点，通过20年在边缘基础设施的积累，Akamai如今在边缘上的能力可谓非常强大。Akamai现在要做的是如何最大化释放边缘计算能力，也就是把我们的优势最大化。”

硕果累累 Akamai的中国十年发展历程

Akamai区域副总裁暨大中华区总经理李昇表示，今年是Akamai在全球成立的20周年，而Akamai在中国也已经走过了10个年头。从10年前在中国地区获得的第一个客户开始，Akamai在过去10年见证了中国企业走向全球、扬帆海外，并且在全球业务中取得巨大成功的历程。

Akamai区域副总裁暨大中华区总经理李昇

“Akamai可以说是中国企业出海的重要见证者。Akamai平台上的流量数据充分体现了中国电子商务、金融、社交媒体、游戏、视频等企业的全球业务在过去几年均获得了显著发展。除此以外，Akamai在中国所服务的很多客户现已成为全球最顶级的电子商务公司和社交媒体平台。换言之，通过与Akamai的紧密合作，这些公司在全球取得了巨大成就。”李昇说。

在李昇看来，在过去10年，Akamai能够助力中国各行各业的企业在海外迅速拓展业务，得益于Akamai非常全面周到的技术和服务。“在底层的硬件架构平台之上，一个完善的客户服务体系和能力也非常关键。这是全球最顶尖的电子商务公司、社交媒体、游戏和金融服务公司都信任Akamai的原因。”Akamai是一个技术导向型公司。在技术研发过程中，中国的很多顶尖企业和互联网公司依据自身发展需求向Akamai提出了多种技术要求，Akamai总部据此进行技术更新，促使Akamai的服务和产品变得更加完善、不断向前发展。例如，电商的大促活动、创新的互联网应用都对Akamai技术提出了更高要求，使得Akamai平台不断自我提升来满足超大规模的流量分发需求。

此外，针对目前中国企业在一带一路”沿线国家的市场拓展，Akamai也展现出了独特优势。“一带一路”沿线的很多国家自身基础设施非常薄弱、并不具备完善的网络。所以在这些国家，用CDN技术来帮助企业顺利部署是一个非常高效的手段，能够快速地抵达最终用户。Akamai的愿景是帮助出海企业解决出海目的地的网络复杂性问题，让他们把精力更好地集中在当地业务拓展上。

与中国本土互联网企业开展合作亦是Akamai在中国不断发展的重要策略。Akamai近期与中国云服务巨头金山云在北京签署战略合作协议，共同推进和加速中国企业“走”向海外。双方的合作在李昇看来，具有重大意义。“首先，云计算、云存储与CDN技术具有互补性，两者结合可以产生协同效应。第二，金山云在国内行业的覆盖以及技术服务能力有助于提升Akamai服务国内客户的体验和质量。第三，双方的合作可以提供更多定制化服务，使得中国‘出海’企业的需求更加精细化。第四，与金山云的合作可以帮助Akamai覆盖更多中国企业。”

中国企业的快速发展带给Akamai良好的发展机会，让其解决方案变得更加完整，平台处理能力变得愈发强大。回首过去20年，Akamai在充满变革的数字化时代中取得了令人惊叹的成就；展望下一个20年，凭借在技术和服务的双重积累，加之联手本土合作伙伴共同创新，Akamai在帮助企业拥抱数字经济的道路上信心满满。