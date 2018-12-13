IDC：2018Q3全球服务器增长40.8%，DELL、HPE和浪潮分列前三

日前，IDC公司公布了2018年第三季度全球服务器市场调查报告，全球服务器市场的复苏强劲，连续5个季度保持了2位数增长，出货量和销售额双双创下历史新高。

至顶网服务器频道 12月13日 新闻消息： 日前，IDC公司公布了2018年第三季度全球服务器市场调查报告，全球服务器市场的复苏强劲，连续5个季度保持了2位数增长，出货量和销售额双双创下历史新高。本季度全球服务器出货量为313.8万台，销售额217.7亿美元，同比分别增长18%和40.8%。本季度稳居全球出货量和销售额前三位的厂商分别是戴尔EMC、HPE和浪潮，其中浪潮销售额和销量保持了全球最快增速，销量同比增长90.1%，达到28.3万台，市场份额为9.03%；中国市场销售额为31.8%，蝉联中国市场第一。

市场增长关键词：AI、CSP

IDC基础架构平台与技术研究经理Sebastian Lagana表示，全球企业正处于复苏周期，来自CSP的采购需求十分强劲，推动了全球服务器市场的持续增长。传统企业数据中心的应用部署密度越来越高，包括AI在内的下一代应用规模越来越大，从而使得传统企业用户在基础机构中更多的采用高配置的服务器，另外Intel切换purley平台，这些因素共同推高了整个服务器市场的平均售价。

其中，AI产业的发展使得GPU服务器一直保持爆炸式增长，以中国市场为例，2018年前两季度中国GPU服务器出货量同比增速为129%，是中国服务器市场平均增速的3.4倍。AI服务器市场，浪潮占据绝对优势，市场占有率超过50%。



全球显著增长地区：中国、北美

全球各个区域市场均有明显增长，不同地区间增速有所差别。北美和中国增长稳健，销售额分别同比增长45%和71%，中欧、东欧地区销售额增长35%，西欧地区销售额增长28%。

中国一直保持着全球最高的增速，是全球市场成长的主要动力，政府、互联网等各个行业都显示出强劲的增长势头。在中国市场，浪潮继续扩大领先优势，本季度X86服务器市场份额进一步提高至31.8%。

市场动力：大型企业和超大型企业

从本季度IDC数据看，全球教育和政府行业复苏迹象不明显，政府行业出货量同比增速为8%，教育行业出货量萎缩了7%，企业采购贡献了主要的增长动力，尤其是500人以上的大型和超大型企业。

其中500人以上的大型企业，出货量增长15%，1000人以上的超大企业出货量增长了31%。一方面大型企业具有更强的意愿对AI、大数据等下一代业务负载的投资和转型拉动，另一方面，Tier1和Tier2互联网公司的采购也拉动了大型和超大型企业两个细分领域的增长。

浪潮依靠JDM模式获得越来越多的互联网客户的订单，全球TOP10的CSP客户有6家与浪潮建立合作关系。

三大机遇推动全球化

互联网、AI和传统行业的互联网化是当前产业发展的三个最大机遇，互联网行业采购增长旺盛，传统企业的采购复苏强劲，一方面源于全球经济复苏的推动，另一方面则是云、大数据、AI等新技术正在推动传统企业从信息化向智慧化升级，产生了新的需求，这些因素都将对浪潮的全球化发展提供良好的外部环境。

IDC数据显示，本季度浪潮在美国市场的销售额同比增长214%，在西欧市场销售额同比增长132%，在中国AI服务器市场的占有率超过50%，浪潮在全球及中国市场的表现值得关注。抓住CSP客户的多样化应用需求，浪潮构建的JDM创新模式 (联合开发,Joint Design Manufacture)发挥了重要的效应，同时，提前布局的AI业务也让浪潮在市场中抓住了机会。