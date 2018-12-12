从一场大赛看新华三创新数字化人才培养模式

新华三集团副总裁、新华三大学执行校长李涛告诉记者，随着数字经济的到来，国家提倡产教融合。“新华三杯”是产学研共建的典范案例之一，赛题紧扣前沿技术热点，成为大学生交流与提升IT理论和实践技能的绝佳舞台。

至顶网服务器频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，由新华三集团和全国高等院校计算机基础教育研究会联合主办，新华三大学、杭州电子科技大学承办的第八届“新华三杯”2018年全国大学生数字技术大赛在杭州圆满落幕，进入决赛的全国100名本科院校和100名职业院校经过两天的激烈竞赛，来自长江大学的吴铖和扬州工业职业技术学院的胡忠尉分别从本科组与高职组的选手中脱颖而出，荣膺两个组别的特等奖。

新华三集团副总裁、新华三大学执行校长李涛

新华三集团副总裁、新华三大学执行校长李涛告诉记者，随着数字经济的到来，国家提倡产教融合。“新华三杯”是产学研共建的典范案例之一，赛题紧扣前沿技术热点，成为大学生交流与提升IT理论和实践技能的绝佳舞台；同时在决赛阶段，新华三发挥行业资源优势，联合众多渠道合作伙伴企业举办专场招聘会，为企业与人才搭建沟通与合作的良好平台。

打造产学研协同共建的标杆赛事

经过8年持续发展，“新华三杯”培养了大批的数字化创新人才，为中国信息化产业和数字经济的发展做出了突出贡献。“新华三杯”始终保持“公平、公正、公开”的标准，没有设置学校和专业门槛，尽可能不为参赛学生设限；不收取任何报名费用，以免造成学生的经济负担，为更多的在校大学生提供了解和实践前沿IT科技的舞台。

新华三大学副校长刘小兵

新华三大学副校长刘小兵表示，作为国内IT厂商举办的规模最大、周期最长、影响力最大的竞赛活动，“新华三杯”旨在推动学生、院校、企业三方互动，“以赛促学习、以赛促教学、以赛促就业”，通过大赛来帮助学校开展更好的教学，同时也促进学生的就业。“我们一直禀承这样的宗旨，但是我们也在与时俱进。那就是赛事内容，最先进的数字技术比如云计算、大数据、软件定义网络（SDN）等在大赛当中都得到很好的体现。”

另外，在赛事规模方面，自2010年正式创建以来，“新华三杯”共计吸引了2600多所院校近2万名学生参赛，目前已经成为推进全国数字化人才培养的权威热门竞赛之一。本届大赛在8月启动以来，吸引了来自500多所院校的7125名学生报名参赛，涵盖了全国29个省及自治区直辖市，参赛人数同比增长40%。“我们覆盖的范围非常广，不仅仅有开发型的大学，还有应用型大学，包括高职院校都能够有机会来参加。”刘小兵说。

同时，大赛也是得到了很多学校，以及产业界的认可。“现在大赛现在变成了一个全行业、全产业的盛大活动，以后我们会继续把这个工作做好，为数字产业人才培养做出自己的贡献。”刘小兵说，“相比其它赛事活动，‘新华三杯’主要侧重于应用技术方面的应用，通过我们的技术解决实际过程中的一些问题，以及行业相应业务发展当中存在的问题。”

现在技术和业务的融合趋势非常明显，技术只有与业务进行深度融合才能推动业务的发展。“新华三杯”鼓励将新华三的技术、产品和解决方案应用在百行百业当中。当然除了这些，大赛紧跟前沿技术，包括云计算、大数据、区块链、人工智能等。

在刘小兵看来，大赛超出了新华三原来的期望。整个比赛非常开放，大概有540所网络学院跟新华三建立了直接合作关系，通过比赛来促进教学，这个范围还在扩大。无论影响力还是最终结果，“新华三杯”全国大学生数字技术大赛是整个产业的盛会。“这场大赛培养了很多数字化人才，我拜访的很多客户主管或者骨干就是从大赛中走出来的，所以我为新华三大学感到很自豪。新华三也因此获得了‘2018年度责任企业’奖项，这是对我们技术开发和人才培养方面的认可。”

目前新华三不断增加对“新华三杯”的投入。在全国设置多个考场，便于学生在本地参赛；不断扩大比赛规模，提高获奖比例；更大程度拉通产业链上下游公司提供更多的就业岗位。尽其所能，让所有参赛学生在比赛的同时可以有更多收获。

新华三大学多层次赋能数字化人才培养

作为数字化解决方案领导者，新华三在推进产品研发与技术创新，拓展数字化技术应用领域的同时，也始终关注数字化人才的培养。新华三大学就是新华三赋能数字化人才培养的重要载体。

李涛表示，高等学校有高等学校自己的定位，企业大学也要企业大学自己的定位。校企合作就是相互补充，在数字化技术盛行的今天，新华三大学对自己的定位很清楚，就是对学生的专业知识以及岗位技能的一种赋能。"素质教育和技能培是与养国家的立德树人以及产教融合非常契合的。"

“我们究竟需要什么样的开发工程师、产品经理、售后经理、项目经理，这里面融汇了爱国主义、爱公司、爱家人，以及相互的协同，我们都会融入到教育和教学过程当中。”李涛说，“我们每年会招收一两千名的应届生以及社招人员，经过四到五个月的培训，把他们培养成准合格的产业工程师。”

具体而言，新华三大学完成对数字化产业人才职业素质的培养，这是新华三大学面向学生最后一公里。在新华三大学，学生会被组合为一个团队完成场景化的项目，在这个过程中，团队协作能力至关重要。“这也是现在传统教育缺乏的，我们需要强化团队成员之间的协作能力，让学生知道不仅要有知识、经验，还要懂得合作、人际之间的交流，如何协调个人利益和组织利益。”李涛说，“今年我们重点关注素质化职业技能，做到职业素养和职业技能有机结合。而这需要高校和产业结合起来才能完成。所以说新华三大学在产教融合以及新工科建设方面将持续发力，打造中国的精品数字化大学，满足数字经济发展对人才的需求。”

刘小兵表示，学生转化成职业人绝对不是说简单的学一点技术他就可以。他的职业素养、组织能力、对于这种组织的认可都非常重要，真正为国家的数字化经济培养符合职业素质标准、带有一定产业经验的人才。

新华三校企合作开展的历史可以追溯到2003年。随着合作形式和内容的不断深入，现在新华三主打深度的产教融合型合作，而不是一个简单的校企合作。“校企合作在高校中很常见，但是内容和形式大多比较简单。作为产业龙头企业，新华三产教融合型的校企合作更具有价值，能够给学校带来更多的增值。新华三可以把最新的技术、百行百业的案例，通过一种适合于应用技术教育的形式推广到整个学校，还能帮助学校解决相关的就业问题。”刘小兵说。

作为一个数字化解决方案的领导者，在数字化人才培养方面具有三大优势：技术优势，新华三研发人员众多，而且他们也在将自身的技术应用到产业中。新华三在研发的投入是非常巨大的，基于此，新华三大学开发了很多将近800多门课程，为对外人才的培养奠定了一个很好的基石；产业链的生态优势，新华三在标准组织中有着广泛深入的参与，可以在就业方面发挥更多的作用；百行百业的经验，新华三帮助各行各业实现数字化转型，既能为ICT产业培养人才，也能为传统行业升级换代进行赋能。

刘小兵表示，通过我们的人才培养模式，以及产业经验、技术优势，能够使学生出来以后，紧跟最新的技术，拥有行业经验，同时也跟整个产业的就业实现无缝对接。“在数字化领导力方面，我们在中国第一家开办了专门的学院，像商学院、IT管理学院等。我们不仅仅是培养学生，还针对老师进行相应的培训和认证。累计培养的老师将近两千四百人，有26万人参加了相关的培训和认证，其中有13万人获得了证书。”

展望未来，新华三及新华三大学将秉承一贯的企业社会责任，以行业领先实力，不断打磨和完善产、学、研、工、创一体化的数字化人才培养模式，为业界培养更多明日之星，助力企业数字化转型，助力国家智库建设。