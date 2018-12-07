瞄准下一个十年 OpenStack基金会打造Open Infrastructure的信心与雄心

在近日举行的OpenStack Summit Berlin 2018上，OpenStack基金会在宣布一系列的OpenStack的成绩单的同时，也宣布了下一个十年的雄伟计划——Open Infrastructure。

至顶网服务器频道 12月07日 新闻消息（文/李祥敬）：十，这个数字在中国文化具有丰富的内涵，比如“十年磨一剑”、“十全十美”等等。十往往意味着一个完整的循环，从某种意义上来说意味着功成名就。

OpenStack，开源云计算的标杆性项目。

在云计算迈入第一个十年的时候，OpenStack的未来成为人们讨论的热门话题。

在近日举行的OpenStack Summit Berlin 2018上，OpenStack基金会在宣布一系列的OpenStack的成绩单的同时，也宣布了下一个十年的雄伟计划——Open Infrastructure。

社区和商用的成功 OpenStack是开源云计算的典范

让我们时光倒流，回到十年前，那个时候云计算还只是停留在“论文”中。

但是伴随着Google、Amazon、Rackspace等“先行者”的探索，云计算的“星星之火”被点燃。特别是OpenStack的问世，让普罗大众对于云计算的认知有了质的提升。

OpenStack的历史我想我不用过多赘述，在Linux已经开辟了开源项目的成功之路后，彼时人们对于OpenStack的期待是不亚于Linux的，事实上证明这种类比虽然不太客观，但是OpenStack却用自身的发展不负众望。

在社区层面，截至目前，OpenStack基金会的会员数已经达到10万，覆盖了全球187个国家，675个组织。

OpenStack的生命力非常旺盛，比如在过去一年实现了7万次代码提交，在Rocky版本中每天182次代码更改。这让OpenStack成为与Linux和Chromium一样最为活跃的开源项目。

一个开源项目的成功主要是得益于社区的繁荣，OpenStack社区从成立之初就吸引了众多开发者的加入，而且大型企业比如英特尔、IBM、VMware等都参与其中，这为OpenStack的发展提供了源源不断的动力。

这里需要着重说的是中国的开发者在OpenStack社区中发挥了重要的作用，来自中国OpenStack的社区贡献者深刻影响了OpenStack。比如华为、新华三、中兴通讯、浪潮等企业成为OpenStack社区中的中国特色。

来自中国的企业将自身在OpenStack的实践和创新不断反馈给社区，然后又从社区中获取众多智慧，从而形成一个不断反馈的正向循环。

在大会上，OpenStack基金会宣布了最新的OpenStack Train版本。OpenStack一年两次的版本迭代能够紧跟技术发展和客户需求变化，这样证明了OpenStack的社区生命力。

OpenStack从当初的计算、存储、网络等基本组件到现在裸金属、加速计算等，功能不断丰富。这让OpenStack不止于是一个计算框架，OpenStack基金会的愿景是让OpenStack运行在世界上每一个数据中心的核心。

OpenStack在技术和产品层面具备的可控制性、兼容性、可扩展性、灵活性让企业可以构建自己的云时代IT基础设施。

在商业层面，目前在全球有1000万的计算核心运行在OpenStack上面。OpenStack的用户遍布各行各业，比如互联网、零售、银行等。在国外，PayPal、巴克莱银行、沃尔玛、BestBuy、大众汽车集团等；在中国，银联、中国移动等都在利用OpenStack建立云计算环境，整合企业架构以及治理公司内部的IT基础架构。

围绕OpenStack进行商业创新的企业如雨后春笋般涌现，这点在中国尤为明显。虽然有成功有失败，但是至少这说明OpenStack是经得住实践检验的。这也直接推动了云计算产业的发展。

来自最新的2018年OpenStack用户调查报告显示，OpenStack在IT以外的行业中得到了广泛应用，非IT行业的用户响应显著增加。其中，OpenStack在金融行业的部署占比增幅最大（从2017年的3%上升至2018年的8%），政府/国防（从2017年的4%上升至2018年的6%）和零售/电子商务（从2017年的3%上升至2018年的4%）的OpenStack部署量也有显著增长。

作为OpenStack Summit的重要公布，Superuser Awards最能体现OpenStack最佳实践方面的进展，而受到广泛关注。其实这个奖项的设置对于推动OpenStack的发展起到了重要的示范作用，毕竟榜样的力量是无穷的。

在云计算已经“落地生根”的时代，OpenStack与时俱进，见证了云计算的十年发展。下一个十年，得益于整个生态的完善，OpenStack的发展会如何演进，让我们拭目以待。

始于OpenStack OpenStack基金会打造Open Infrastructure

诚如前面所言，现在OpenStack在开源云计算市场已经成为重要支撑，但是OpenStack基金会并没有满足于此，于是提出了Open Infrastructure的理念。

Open Infrastructure始于OpenStack，但是却延展了OpenStack。为此，OpenStack基金会推出了四个独立项目——Airship、Zuul、StarlingX、Kata Containers。

这四个项目分别面向新型云开放基础设施、持续集成/部署平台（CI/CD）、边缘云、容器虚拟化等领域，这些是企业打造开放基础设施的重要组成。

OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce表示，81%的企业表示开源在未来的基础设施中扮演了重要的角色；真正的开源项目增强了企业商业的灵活性，而且让企业不被厂商锁定并应对不同的异构环境。同时，开源加速了企业创新的速度。

虽然开源具备如此众多的好处，而且企业也达成了共识。不过从实践来看，开源项目在集成和部署等方面仍有很大的改善空间。因为现在企业的IT基础设施日趋复杂，单一的开源技术或者组件已经无法满足企业的现实需求。

于是，Open Infrastructure的提出也就“水到渠成”，Open Infrastructure是一种混合了开源组件的IT架构，其赋予了企业灵活性、创新力、互操作性和协同能力。因为现在新的工作负载不断涌现， 比如AI、边缘计算等。

Open Infrastructure打造一个坚实的基础设施，为云原生应用、下一代应用提供支撑。随着企业IT架构的进化，他们对于IT基础设施的需求也日趋多样化。很显然OpenStack作为一个基础云框架已经无法满足企业的需求。

在笔者与OpenStack基金会的领导交流后，他们觉得现在新的技术需求不断涌现，OpenStack基金会需要不断革新以保持自身的成长性。

在经过调查后，OpenStack基金会明确了未来的主打市场：数据中心、CI/CD、容器基础设施、边缘计算、AI/机器学习。

数据中心也就是OpenStack，这也是OpenStack基金会的优势领域。其它几个是新兴的市场需求，基金会推出了前面所说的四个Pilot项目，总之多元化需求需要多样化的项目进行支持。

在笔者看来，OpenStack基金会推出四个Pilot项目，也是自身变革的重要体现。作为基金会，对于旗下项目的发展有着统领性的作用，如何兼顾实践性与前瞻性是重要挑战。

不管是容器还是边缘计算，亦或大红大紫的人工智能，这些都是目前企业IT变革不可规避的话题。Open Infrastructure试图给企业提供一个完整的堆栈，帮助企业构建一个现代化的IT基础设施。

我们注意到这个四个Pilot项目可以与OpenStack、企业现有的系统进行集成，这也是开源的最大优势。现在这几个项目处于Pilot，也就是孵化阶段，如果未来能够“独当一面”，相关项目就会被Confirmed，成为基金会旗下的独立项目。

从某种意义说，通过四个Pilot项目，OpenStack基金会在谋求多元化。毕竟依靠单一的OpenStack在新技术不断涌现的情况下有点不现实，另外即使OpenStack能够依靠自身的扩展性能够支持新技术，但是这样会让OpenStack过于庞大，并不是很好的解决之道。

所谓“术业有专攻”，依靠独立的发展项目，一方面可以保持OpenStack的良性发展，另一方面又可以实现对新领域的探索，这样保持一个平衡，未尝不是一个“鱼与熊掌可以兼得”的策略。

目前，我们看到这个四个Pilot项目在社区生态和落地部署等方面已经取得了一定的效果，依托OpenStack基金会在经营OpenStack的成熟经验，我们有理由相信Open Infrastructure的理念能够在企业中“生根发芽”。

结语

在云计算发展十年的背景下，OpenStack的成绩业界有目共睹。为了捕捉下一个十年的机会，OpenStack基金会提出了Open Infrastructure的理念。

为了大力推广Open Infrastructure，在2019年4月份，首届Open Infrastructure Summit会召开，届时关于Open Infrastructure的更多信息将被公布。同时。2019年Q4，Open Infrastructure Summit也会首次来到中国。

展望未来十年，开源势不可挡。为了应对变革时代的挑战，企业需要拥抱Open Infrastructure，构建适合自身的IT基础设施，最大化驱动业务创新。