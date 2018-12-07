打造智慧民航引擎 华为为机场插上未来的“翅膀”

华为携手合作伙伴搭建以“智慧民航”为主题的展台，为与会嘉宾呈现先进、可靠的未来机场解决方案和新ICT基础设施等创新技术成果，助力机场应对数字化转型挑战，打造智慧机场。

至顶网服务器频道 12月07日 新闻消息（文/李祥敬）：近年来，全球民航业蓬勃发展，航空客运量和航空公司收入持续快速增长。这些航空业发展的利好，同时也对机场运行的效率提出了更高的要求。近日，主题为“智慧民航”的第十六届民航信息化发展论坛在成都举行，探讨机场在智慧化、数字化建设方面的发展路径。

华为携手合作伙伴搭建以“智慧民航”为主题的展台，为与会嘉宾呈现先进、可靠的未来机场解决方案和新ICT基础设施等创新技术成果，助力机场应对数字化转型挑战，打造智慧机场。

华为EBG交通行业解决方案部总经理王国钰

华为EBG交通行业解决方案部总经理王国钰告诉记者，在华为看来，智慧民航是运用人工智能、物联网、大数据等最新的信息技术，聚焦民航业“安全、服务、效率”三大核心需求，实现民航业全流程运营可量化、风险可预测、服务可触及，在航司、机场、空管等各环节实现协同，大幅提升民航业整体效率。

技术创新驱动与生态共建 华为赋能民航业智慧化

为了帮助民航业实现智慧化，华为在技术创新与生态共建两个方面进行布局。

华为EBG中国区交通业务部总经理路海空

华为EBG中国区交通业务部总经理路海空说，作为全球500强，华为在ICT领域持续耕耘，具备强大的技术能力。一方面，华为持续的研发带来了很多开创性的ICT技术，可以为智慧机场打造一个先进、可靠的ICT基础设施平台；另一方面，强大的技术能力也让华为能根据客户的应用场景提供定制化的方案，打造符合民航业特点的行业解决方案，充分满足客户的场景需求。

路海空表示，华为始终秉承“平台＋生态”战略，通过与民航业客户以及合作伙伴的不断联合创新，更深刻地理解民航业务以及行业的核心需求，新技术与行业创新的碰撞，让双方更有信心，携手共创智慧民航的未来。例如华为与包括民航二所在内的多家民航业合作伙伴进行了深度合作，在本次论坛华为展台展示了民航二所、西安悦泰、航管科技等多家合作伙伴联合开发的解决方案。

“单木不成林，在机场的信息化生态圈中，需要ICT基础设施供应、业务应用供应商、平台提供商等不同角色来共同丰富、共同打造健康的智慧机场生态。所以我们相信‘平台＋生态’的模式是智慧机场信息化建设的一个重要发展战略。”路海空说。

以数字化转型为视角 华为眼中的智慧民航

为了满足智慧民航在安全、效率、体验三个方面的要求，机场需要不断完善ICT基础设施以承载智慧化的愿景。路海空表示，目前智慧民航建设还存在很多挑战。首先,建设智慧机场第一是要被感知，第二是要被联接，在这个基础上才能做智能化工作，但在实际的建设过程中，有很多要素没有数字化，不能被感知；还有一些在感知的基础上没有被联接。这是ICT基础设施建设不完善的表现。

其次，建设智慧民航或者智慧机场是系统性工程、一把手工程，不只是信息化部门的工作。信息化部门的工作一般是解决现有问题，但实际上智慧民航或者智慧机场是从顶层设计开始，不单单涉及技术方面，还有理念方面，需要高层从思想、理念上认同智慧民航的目标，这样智慧民航的建设才能有更大的推进作用。

所以，智慧民航建设是一个复杂的系统工程，要从民航行业的需求出发，分步骤进行建设：第一层是部署ICT基础设施，构建数字化转型的平台和基础； 第二层是安全，既包括物理世界也包括网络世界的安全，这是数字化转型的保障；第三层是让各个不同的业务模块实现数字化；最高层是实现从民航整个业务流程的统筹管理，拥有一个智慧大脑。基于这样的思路，针对智慧民航，华为总结出物理世界数字化、数据传输高速化、数据整合一体化、数据计算智能化的方法论。

物理世界数字化，例如机场从落地到再次起飞期间有40多个保障环节，要提高地面服务的保障效率，就要将现实世界中40多个保障环节进行数字化，华为通过视频分析等各种技术跟踪地面保障各环节进展，实现物理世界的数字化。

数据传输高速化，机场是大型公共场所，航站区人员密度高，站坪区物理空间大，要将数据快速传输至数据中心集中分析和处理面临着巨大的挑战，华为提供了机场敏捷网络，eLTE民航专属网络，高密WIFI网络，机场物联网络等解决方案实现了数据传输高速化。

数据整合一体化，传统机场信息系统按照“烟囱型”建设，各系统之间相互孤立，数据无法实现有效打通，华为提出了建立大运控、大安全、大服务三大机场数据中台，结合华为的大数据平台技术，可以有效打通数据壁垒，实现数据整合一体化。

数据计算智能化，在传感器获取数据，网络传输数据，数据中台数据治理以后，华为运用AI，大数据分析等技术进行智能化计算，让ICT系统由业务支撑系统向业务决策系统转变，实现智能机位分配、旅客分级安检等一系列智能化应用，提高机场效率，提升旅客体验，保障民航安全。

“在第一层和第二层，华为将利用自身技术能力优势，发挥物联网、敏捷网络、云数据中心、机场无线专网、大数据＋AI分析等技术优势，通过自下而上的实践，打造机场数字化转型‘沃土平台’，更有效地保障机场安防，提高机场运营效率，提升旅客服务体验。在第三层和第四层，华为将联合民航业内的专业合作伙伴，深刻理解民航行业客户核心诉求，从智慧机场信息化顶层设计入手，自上而下地构建整体资源规划。”路海空说。

王国钰补充说，感知和联接是华为既有的优势。另外，华为还提供数字底座。数字底座是数据汇聚的平台，通过对数据进行采集、清洗、处理和分析，借助数据处理的结果支持上层应用的开发。“华为构筑在行业领域的理解力，做强做好数字底座，把不同的物联网平台、视频平台等等融合起来，给客户提供的是端到端的解决方案，让数字底座来适应行业的需求。”

具体到民航业，华为持续投入和创新，逐步树立起了行业影响力，致力于成为民航业数字化转型的最佳合作伙伴，截止目前已经为全球50多个机场、航空公司、空管部门提供了ICT服务，包括全球范围内超过15家年吞吐量达到3000万人次以上的机场。

展望未来，华为以云计算、物联网和人工智能等一系列最新规模商用的技术，为航空业客户提供云管端协同的一站式创新ICT基础架构平台，华为将携手客户与伙伴，为提升机场用户体验做出贡献、为机场管理者提供敏捷智能的运营管理方案，共同打造智慧航空出行生态体系。