VMware的雄心与野心：云时代无处不在的数字化基础

在过去的20年里面,VMware成功地将自己塑造成为虚拟化和云计算领域的引领着。面对未来,VMware提出了一个更为远大的目标:让VMware无处不在。

至顶网服务器频道 11月30日 新闻消息(文/邹大斌): 在虚拟化乃至云计算市场,VMware的市场地位有目共睹。成立于1998年的VMware,用20年的时间达到了今天的成功。2018财年年报显示,2018财年VMware实现了79亿美元的营收,比去年同期增长12%。这已经是VMware连续多年保持两位数的增长。在度过了高速发展的20年之后,和很多成功的公司一样,VMware面临的挑战就是如何将这种高速发展的势头延续下去,如何再次迎来成功的20年、40年……在日前举行的vFORUM 2018年,亲临上海大会现场的VMware首席执行官Pat Gelsinger对这个问题从战略上做出回答,那就是VMware要成为“必不可少、无处不在的数字化基础”。

VMware首席执行官Pat Gelsinger

用好技术超能力

众所周知,VMware从虚拟化起家,发展到今天,已经成为软件定义数据中心的引领者,在软件定义数据中心领域形成了计算(vSphere)、存储(vSAN)、网络(NSX)三驾马车并举的局面。同时,在数据中心之外的移动设备领域,VMware也是可圈可点,VMware的Workspace ONE同样拥有不错的市场份额。

“在过去的20年里,VMware以自己的技术能力帮助企业规避了被服务器绑定的风险,提高了数据中心部署的灵活性,还让企业能以人为本,让员工都能BYOD。而且,VMware的技术不只是为客户带来帮助,还极大降低了碳排放,在追求企业发展的同时,造福人类。” Pat Gelsinger在大会演讲时表示。

面向未来,Pat Gelsinger说,VMware要紧抓四大技术超能力,进一步提升自己的能力。

Pat Gelsinger所说的四大超能力就是云、移动设备、人工智能/机器学习、边缘计算/物联网。以云为例,今天的VMware正在以混合云作为重点,围绕VMware Cloud Foundation打造私有云、公有云通用的云基础设施,为企业客户实现私有云向混合云,乃至公有云的平滑过渡提供支撑。同时,为了支持混合云和多云的纳管,VMware vRealize云管平台提供了一个支持客户通过任意云交付开发者易用的基础架构,确保业务运营的安全性和一致性。另外, VMware提供对Kubernetes的支持,为客户提供更多选择。

“从软件数据中心的落地到混合云,我们的战略已经非常清晰。在CEO Pat Gelsinger的领导下,今天的VMware已经从一个单一的提供虚拟化技术的公司,变成了真正提供数字化基础(Digital Foundation)的公司。” VMware全球高级副总裁、存储与可用性业务部总经理李严冰博士在接受记者采访时表示。

VMware全球高级副总裁、存储与可用性业务部总经理李严冰博士

而在AI/ML学习方面,VMware正积极地将AI应用到各个产品中。VMware今年推出了vSphere新一代产品vSphere Platinum(白金版),这是一款内置了AppDefense的vSphere。AppDefense就利用AI/ML技术,让系统自动学习了解软件正常行为,一旦发现行为异常立刻报警,从而提高了安全的主动性。

值得一提的是,过去VMware在5G和边缘计算方面声音比较小。现在看来,VMware其实早就将5G和边缘计算都纳入到公司战略。比如,在5G方面有NFV,在边缘计算方面有 Project Dimension项目(将以超融合的形式把VMware Cloud Foundation与VMware Cloud托管服务相结合)。

积极拥抱开源

谈到开源,大多数人不太会马上与VMware关联起来。其实,VMware是开源的一个非常重要参与者,这一点常常被人忽视。比如,在PaaS领域颇具盛名的开源项目Cloud Foundry就是在VMware孵化出来贡献给开源社区的,至今VMware还是Cloud Foundry最主要的贡献者之一。

除了Cloud Foundry外,VMware在OpenStack、容器等领域也非常活跃。在OpenStack方面,VMware推出了自己的发行版VMware Integration OpenStack(VIO),在容器领域,VMware与Pivotal、Google联手推出了Pivotal Container Service(PKS)。

“对我们的客户来说,他们遇到最大的问题是要把社区的开源项目应用到企业级、大规模的生产环境,而我们所致力于的就是向他们提供企业级、大规模的开源技术应用平台,不管是在OpenStack还是Kubernetes,为客户提供帮助。”VMware副总裁兼首席开源官Dirk Hohndel在接受记者采访时表示。

VMware副总裁兼首席开源官Dirk Hohndel

Dirk Hohndel是开源领域非常资深的一个专家,此前曾任SUSE CTO和英特尔首席Linux专家。现在在VMware主要负责开源项目的执行和开展。Dirk能加入VMware,可见VMware对开源项目的重视。

为什么VMware在开源项目方面投入这么精力?李严冰博士解释说,最根本的原因还是满足客户的需求,特别是满足现有VMware用户的需求。以PKS为例,大多数生产环境中的容器还是运行在虚拟化环境中,因为虚拟机环境有一套非常完整的管理安全可用性、可持续性的体系。而很多vSphere客户希望基于vSphere提供对容器更原生的支持。

“实际上,VMware的确对容器提供了很好的原生支持,因为这种支持发生在基础架构级。比如为了支持容器,我们在持久化存储方面就做了很多改良,提供了一套全面的基于存储策略的存储控制计划。另外,在PKS中利用了我们的网络组件NSX-T,它们都为客户部署容器提供了很好的支持。”李严冰表示。

有必要指出的是,VMware其实参与了很多开源的项目,远不只是容器和OpenStack。比如,在最热门的区块链方面,VMware就推出了一个开源的企业区块链项目Project Concord。

“VMware没有任何一个单一的产品或平台上面找不到开源的名字。” Dirk Hohndel这样告诉记者。

打造VMware云生态

VMware的今天除了产品和技术之外,生态系统也功不可没。应该说,过去20年,围绕虚拟化和软件定义的数据中心,VMware已经构建起了一个非常完善的基于开放架构的生态系统。而在云时代,面向企业混合云的需求,VMware正在打造一个新的围绕云的生态系统。

在VMware的新一代生态系统中,AWS不得不提。VMware在2016年宣布与AWS合作推出VMware Cloud on AWS,也就是将VMware的云套件(包含vSphere、VSAN、NSX等)部署在AWS的基础设施上。这是一项由VMware负责交付、销售和支持可灵活扩展的按需云服务。基于双方的合作,部署于vSphere之上的企业私有云可以一键迁移到AWS的云上,从而实现真正的混合云。

VMware与AWS的合作不只是VMware的云运行在AWS上,AWS的服务也会集成到VMware的云中。今年的VMworld大会,Pat Gelsinger与AWS CEO Andy Jassy共同宣布Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)on VMware的落地。Amazon RDS on VMware让用户可以在VMware的软件定义数据中心中轻松构建、运营和扩展数据库,并将其迁移至AWS或VMware Cloud on AWS中。无论数据库部署在何地,Amazon RDS on VMware都能够实现数据库管理自动化,从而帮助客户专注开发和优化应用。

VMware与AWS的合作还是非常深层次的合作。李严冰透露,过去vSAN是基于私有云的,虚拟本地磁盘,而通过与AWS的合作,vSAN现在可以虚拟云存储,这并不容易,因为云存储性能上有很多不可预见性,双方的通力合作解决了这些技术挑战。

在中国市场,VMware也在积极寻求合作伙伴,在今年9月份的阿里云栖大会上,VMware宣布与阿里云达成合作,阿里云将整合VMware混合云软件产品,交付面向企业的混合云解决方案,助力企业轻松把现有工作负载从本地拓展至云端。而在今年的vFORUM大会上,VMware在中国又增添一个重量级的合作伙伴——中国移动,VMware将与中国移动合作推出桌面云服务。

“我们有强有力的投入和承诺,来确保打造一个非常广泛的合作伙伴生态链、价值链。同时,我们也认为要更加注重和全球大型领军企业的合作,就像和中国移动的合作、与阿里云的合作。我们通过不断和全球的领军企业联手、与生态合作伙伴的合作,在技术能力互补,在市场上联合,从而发挥更好的作用。”Pat Gelsinger在出席VMware与中国移动的联合发布会上表示。

很显然,在云时代依靠持续不断的技术创新和强大的生态系统布局,VMware走得越来越自信,正如李严冰博士在采访中所说,今天的VMware战略越来越清晰,步伐也越来越稳健。