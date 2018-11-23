迎接教育信息化2.0 新华三创新商业模式与技术方案

新华三集团中国区副总裁、教育系统部总监徐继恒表示，新华三已通过技术方案创新与商业模式创新，实现了对教育基础设施建设、教育教学智慧化和决策管理智慧化的全面支撑。

至顶网服务器频道 11月23日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，主题为“智慧教育 融绘数字未来”的第十八届中国教育信息化创新与发展论坛在西安隆重举行，紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）连续第5年参会。在本届大会上，新华三还承办了“中小学智慧教育的思考与实践”分论坛，探讨了教育信息化2.0阶段云计算、大数据、物联网等数字化技术与教育决策、校园管理、课堂教学、人才培养等全业务场景的融合路径。

在新华三展区，嘉宾们所分享的教育IT基础设施方案、新高考走班排课选课系统以及物联网校园的无感考勤等应用，以及新华三最新发布的智慧校园桌面云整体建设方案等新方案，均实现了场景化沉浸式的展示。

比如无感知考勤采用教室内安装的巡航摄像头来实时捕捉视频画面中的人脸图像，并通过将抓拍的人脸图像和人脸库中图像进行对比，自动识别和分析出每个学生的到课情况。从而彻底杜绝学生利用传统打卡考勤出现代签到的现象。考勤全过程无需人工参与，且考勤数据可进行多维度统计分析，并进行直观的图形化展示。

随着《教育信息化2.0行动计划》的发布，教育信息化作为基础教育变革内生变量的价值已成教育界共识。新华三集团中国区副总裁、教育系统部总监徐继恒表示，新华三已通过技术方案创新与商业模式创新，实现了对教育基础设施建设、教育教学智慧化和决策管理智慧化的全面支撑，即已完成从基础设施保障到教育“行为”辅助，再到教育“大脑”辅助的教育信息化2.0整体部署与前沿实践。

从“三通两平台”到智慧教室

为了推动教育信息化的发展，教育部提到了加强“三通两平台”的建设。三通是指网络校校通、资源班班通、空间人人通，两平台是指教育资源服务平台和教育管理服务平台。

徐继恒表示，“三通两平台”是运用网络技术、空间技术、AI技术，实现四级的从国家到省部到地市到区县一级再到各个学校的互联互通，其核心是整合优质教学资源，建立教育教学的网络资源，以实现教育的公平化。“三通两平台”最重要的是底层网络系统的支撑，近几年国家加大力度进行基础网络建设，保证每个中小学的网络的覆盖，每个教室尽量都保证无线网络的覆盖。

在徐继恒看来，中小学的信息化建设水平是层次不齐的。第一类，有经济实力的学校对信息化建设很重视，除了国家统一进行一个区域所有学校一个批次的集中升级外，这些学校也会自己招标进行信息化建设。

例如新高考产生走班制，学生不是固定在一个学校一个班级上课，这就对选课系统提出了更高的要求。清华附中现在就开始进行这样的探索，为了保证每一个孩子报的课必须得有资源匹配，包括教室、时间和教师的资源，相当于由学校课表变成了学生课表，需要大量投入教育信息化资源支持。

第二类，由于超大班和大班现象很严重，很多学校都在建分校，新校区。尤其是中学的新校区，现在建设量也很大。这也是为什么有一些中小学会单独进行教育信息化建设的原因。

对应这种地区的差异性，徐继恒表示，“一线城市学校已经过了三通两平台的校校通和班班通阶段，在往人人通走。他们更多关注智慧教室，如何利用云计算和大数据等技术进行整体的运营和分析。作为三四线城市，或者二线以下的城市，现在主要怎么把网络健全。”徐继恒说，“我们认为，当校校通、班班通、人人通已经齐备，必然要跃迁到智慧教室。”

据了解，新华三已经发布智慧教室整体框架与解决方案，该解决方案以教室端应用为切入点，将包括教学、考评、环境、管理、设备等相关的终端应用汇聚到统一的云数融合决策中心，并实现基于大数据的个性化课堂教学和科学决策辅助。其中，核心产品“智多芯”融合网关，通过为课堂教学提供强大易用的本地计算、存储与网络能力，从而解决了智慧教室多业务融合、云端协同、一体化运维及开放融合问题。

尤其是在K12，如何保证合理的教育教学质量评估，包括学生偏科等，新华三希望通过智慧教室的完整解决方案，能够把信息化的触角深入到整个教育教学环境。从表面来看，智慧教室解决方案就是将教室所有能够信息化的东西全部信息化，然后在后台利用云计算和大数据分析学生学习行为、学习环境可能存在的危险，还有学生的健康情况等等；老师的教育教学质量，如何将学生和老师的教育教学的分析结果推送给教育局进行体的优化等。

“我们认为在学校层，通过智慧教室的改造，获取整个教育教学环境的完整数据，在学校侧和教育局一侧，建立了一个大数据分析系统，这个其实才是教育信息化2.0最重要的。”徐继恒说。

新华三打造教育信息化2.0的生态链

针对目前的教育行业信息化建设情况，徐继恒表示，新华三是一家技术密集型的公司，但是要实现整体智慧教室解决方案的落地应用，方案耦合技术很重要。“我们原来的基础方向还要持续投入，但是很多事情要以方案和集成的角度出发。所以现在我们是两条腿走路，一方面还是要坚持技术研发，另外一方面要做解决方案耦合类的厂商，而不是说产品的推广。”

基于这样的策略，新华三这两年一直在构建智慧教室或者教育信息化2.0的生态链。新华三主打重集成和主动集成，希望能够更主动地解决客户问题。比如上面提到的新高考走班制，新华三就推出了电子班牌。智慧电子班牌是覆盖全校教室的泛终端，为全校师生提供信息发布、考勤签到、信息查询等多种服务，是新高考解决方案、智慧教室解决方案等多种教育教学方案中的关键工具。

“这个是智慧教室的一个子方案，基于云计算和大数据的平台而建。我们有基于新高考的生态链开发合作伙伴，他们将走班制方案放到我们智慧教室方案里面，共同推广。”徐继恒说，“新华三有个优势就是跟客户沟通比较密切，客户这两年的需求也在发生变化，从关注产品稳不稳定到能给我带来什么样的效果。新华三以应用驱动，致力于成为整体方案的供应商。”

对于教育信息化2.0，新华三以应用为牵引，普教有智慧教室，而高教有校园云。徐继恒表示，教育信息化2.0需要我们搭建一个完整的数据层，才能实现下面智慧校园应用的互联互通。从这个角度来讲，新华三拥有物联网方案、校园云方案、智慧后勤方案；还有大数据方案、云计算方案等等，这些方案能够融合成一个整体的智慧校园方案，让让所有的教育教学数据数字化。

在四川省资阳市雁江区，新华三携手中国西部研究与发展促进会扶贫工作委员会，联合创新了一个集投资、顶层设计、建设、运营、运维于一体的商业模式，帮助雁江区搭建起了一个由覆盖全部256所学校的教育城域网骨干、校园网和教育云数据中心等构成的信息化基础架构，全面实现了雁江区内全部中小学校宽带网络校校通，优质资源班班通。

随着新华三教育云在雁江区的全面普及，256所学校的授课教师均可随时随地使用在线备课、课堂应用、网上题库、学科教研、课外拓展等三通两平台资源服务体系，学生则可同步共享中高考专题、测评提升、专项培优、名师课堂、名师答疑等全国优质在线教育资源，而教学、实验、培训、考试等多个场景也均实现了智能化与数字化。

展望未来，在完成了面向教育信息化2.0的整体规划部署后，新华三将继续通过人工智能、大数据、云计算等信息技术与教育全场景的融合创新，持续助力基础教育界的智慧教育决策、教育教学过程与教育IT基础设施建设，保障教育信息化2.0在全国各地成功落地。



