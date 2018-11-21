Worldpay报告显示中国正在引领全球电子商务迈向移动商务时代

未来四年，中国依然是全球最大的电子商务市场。此外，到2022年，中国移动商务市场将实现跳跃式发展，许多国家和地区也在追随移动商务这一全球趋势。以上这些研究发现源自全球领先的支付服务提供商Worldpay股份有限公司的最新报告。

移动商务是全球商户下一个利润丰厚的市场

北京，2018年11月20日——中国正在引领全球电子商务迈向移动商务时代。未来四年，中国依然是全球最大的电子商务市场。此外，到2022年，中国移动商务市场将实现跳跃式发展，许多国家和地区也在追随移动商务这一全球趋势。以上这些研究发现源自全球领先的支付服务提供商Worldpay股份有限公司的最新报告。

在这份新报告中，Worldpay发现，未来四年体量最大的电子商务市场分别是中国（1.78万亿美元）、美国（1.15万亿美元）和英国（3,145亿美元）。中国商户若想拓展国际业务，应考虑进入年复合增长率最快的电子商务市场，例如，印度（21％）、马来西亚（21％）、土耳其（19％）或菲律宾（19％）。

移动商务繁荣可期是全球电商市场上一个势不可挡且令人兴奋的趋势。到2022年，全球三大移动商务市场预计也将是中国（1.18万亿美元）、美国（0.36万亿美元）和英国（1153亿美元）。在中国，移动购物是目前增长最快的渠道，未来四年，移动商务复合年增长率预计达到12％，而中国桌面端购物同期复合年增长率仅为4％。

移动商务强劲的增长势头当然也不只发生在中国市场，未来四年，澳大利亚、印度、墨西哥和新加坡的移动购物交易额均有望超越桌面端，更加有力的说明，移动商务是全球商户下一个利润丰厚的销售渠道。

Worldpay中国区总经理施南飞表示：“未来几年，商家可以对中国和全球电子商务市场的发展持乐观态度。中国的增长是一个无限的机会，使用电子钱包支付的比例惊人。即便是最成熟的线上经济体也相形见绌。在全球范围内，移动商务已经成为商家争夺销售机会的新战场。”

施南飞补充道：“无论是‘先买后付’的新信贷形式，还是‘为即日达多付费’，或是在‘超级应用’内购物，全球商户和买家随时随地连续沟通已成为可能，也正是这些非凡的技术变革，培养了消费者对即时购物的喜好。虽然没有一种能解决所有问题的方法，但是我们在全球观察到一个新趋势：移动商务兴起，线上线下都使用电子钱包等本地支付方式，而中国正是这一新趋势的引领者。现在，对于商户最重要的是，根据本地支付偏好提供支付方式，并在移动端、桌面端和实体店三个平台上持续提供无缝、安全的零售体验。”

Worldpay发布了关于商户如何抓住新兴的移动商务和无现金机会来发展业务的建议：

考虑开发一个品牌应用程序。我们知道，相比较移动浏览器，80％的中国买家更喜欢使用手机应用购物，许多人称不会从没有手机应用的商户购物。只有一个为移动浏览而优化的网站明显已经不合时宜 。 如果商户没有把品牌购物应用程序列为首要任务，那他们也就没做好全力以赴的准备。

营造一个轻松的购物旅程，使用生物识别技术加快支付流程。随着购物者越来越熟悉指纹扫描和面部识别概念，他们不会回避使用这些身份验证方式。生物识别技术让用户把支付问题置之脑后，可以为他们提供更加快捷、无缝流畅的支付体验，并让支付过程似乎“隐形”。

确定业务运营所在地区最常用的付款方式。亚洲乃至全球的支付偏好存在巨大差异，电子钱包等本地支付方式的增长速率正在超越信用卡、借记卡等传统支付方式。并没有一种解决所有问题的方法存在，商户需要清楚哪种支付方式是最适合自身的。

详细了解这些市场洞见和全球支付趋势，请访问https://worldpay.globalpaymentsreport.com/