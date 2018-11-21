Worldpay报告显示中国正在引领全球电子商务迈向移动商务时代

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移动商务是全球商户下一个利润丰厚的市场
北京，2018年11月20日——中国正在引领全球电子商务迈向移动商务时代。未来四年，中国依然是全球最大的电子商务市场。此外，到2022年，中国移动商务市场将实现跳跃式发展，许多国家和地区也在追随移动商务这一全球趋势。以上这些研究发现源自全球领先的支付服务提供商Worldpay股份有限公司的最新报告。
在这份新报告中，Worldpay发现，未来四年体量最大的电子商务市场分别是中国（1.78万亿美元）、美国（1.15万亿美元）和英国（3,145亿美元）。中国商户若想拓展国际业务，应考虑进入年复合增长率最快的电子商务市场，例如，印度（21％）、马来西亚（21％）、土耳其（19％）或菲律宾（19％）。
移动商务繁荣可期是全球电商市场上一个势不可挡且令人兴奋的趋势。到2022年，全球三大移动商务市场预计也将是中国（1.18万亿美元）、美国（0.36万亿美元）和英国（1153亿美元）。在中国，移动购物是目前增长最快的渠道，未来四年，移动商务复合年增长率预计达到12％，而中国桌面端购物同期复合年增长率仅为4％。
移动商务强劲的增长势头当然也不只发生在中国市场，未来四年，澳大利亚、印度、墨西哥和新加坡的移动购物交易额均有望超越桌面端，更加有力的说明，移动商务是全球商户下一个利润丰厚的销售渠道。
Worldpay中国区总经理施南飞表示：“未来几年，商家可以对中国和全球电子商务市场的发展持乐观态度。中国的增长是一个无限的机会，使用电子钱包支付的比例惊人。即便是最成熟的线上经济体也相形见绌。在全球范围内，移动商务已经成为商家争夺销售机会的新战场。”
施南飞补充道：“无论是‘先买后付’的新信贷形式，还是‘为即日达多付费’，或是在‘超级应用’内购物，全球商户和买家随时随地连续沟通已成为可能，也正是这些非凡的技术变革，培养了消费者对即时购物的喜好。虽然没有一种能解决所有问题的方法，但是我们在全球观察到一个新趋势：移动商务兴起，线上线下都使用电子钱包等本地支付方式，而中国正是这一新趋势的引领者。现在，对于商户最重要的是，根据本地支付偏好提供支付方式，并在移动端、桌面端和实体店三个平台上持续提供无缝、安全的零售体验。”
Worldpay发布了关于商户如何抓住新兴的移动商务和无现金机会来发展业务的建议：
详细了解这些市场洞见和全球支付趋势，请访问https://worldpay.globalpaymentsreport.com/
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