技术前瞻与最佳实践分享 第八届中国云计算标准和应用大会等你来！

作为国内云计算领域的年度盛会，2018年12月12日到13日，第八届中国云计算标准和应用大会即将在京举行。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，通过产学研对话交流，为我国云计算市场的健康有序发展出谋划策。

至顶网服务器频道 11月20日 新闻消息（文/李祥敬）：企业上云成为行业数字化转型的重要手段。云计算部署可以帮助企业实现基础设施的现代化、自动化服务交付，并提高灵活性和可扩展性。同时，随着国内云计算的深入发展，行业应用进一步深化，云计算生态系统日渐成熟，产业规模迅速扩大，也为开展标准化工作奠定了良好的技术、产品和应用基础。

此外，在云时代，开源已成为引领行业发展的主力军。云计算开源技术逐渐成为云计算发展的重要支撑和导向，改变了以往的信息技术进化模式，引领软件技术标准的发展和创新，深刻影响着整个信息技术产业的发展格局。

作为国内云计算领域的年度盛会，2018年12月12日到13日，第八届中国云计算标准和应用大会即将在京举行。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，通过产学研对话交流，为我国云计算市场的健康有序发展出谋划策。

除主会场外，大会还特别设置了六大主题分论坛 ，话题包括企业数字化转型实践、云计算关键技术、开源技术及开源与产业融合等热门话题。云计算云开源的行业、社区、协会领袖齐聚一堂，进行主题分享、技术专题演讲、技术培训等，现场观众可以领略最前沿的技术应用、行业发展与社区动态。

企业上云时不我待

今天云计算已经深入地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术。

公开数据显示，预计到2020年，中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，复合增长率达28.13%。过去10年中，我国云计算市场增长了十几倍，中国企业上云比例达到40%。

工业和信息化部也已经印发了《推动企业上云实施指南 (2018-2020 年)》，这将意味着，在国家层面也在积极推动企业上云。

企业上云已经成为大势所趋，虽然上云给企业带来了诸多好处，比如成本的节约、效率的提升等。但是企业在上云过程中并不是一帆风顺，比如安全合规、应用迁移、SLA保证等。

这个时候，伴随着云计算的纵深发展，企业上云需要更加关注部署和实践。

在第八届中国云计算标准和应用大会上，云计算核心技术与最佳实践论坛将探讨云计算核心技术的发展趋势，构建面向未来的云计算平台。我们将邀请产学研代表、一线专家、云计算典型用户等方面的专家分享交流云计算的最新技术、解决方案及相关经验，帮助企业拥抱云计算。

技术前瞻与最佳实践分享

云计算核心技术与最佳实践论坛专注于探讨云计算最为核心、最为关键的问题，包括部署、运维等一线最前沿的实践和趋势；云计算与容器、超融合的集成与整合；私有云与公有云的整合；以及混合云管理等。

论坛邀请了行业典型客户分享自身在云计算方面的最新实践，具有典型的参考意义，希望通过这些嘉宾的分享，对于其它行业的客户进行上云有重要的借鉴作用。

我们期望通过这些云计算领域的一线专家、学者和云计算典型用户的最新技术、解决方案及相关经验分享，可以为企业上云提供帮助，从而最大程度地释放云计算的价值，助力企业的数字化转型。

目前大会报名正在火热进行中，了解更多关于第八届中国云计算标准和应用大会的信息请点击：http://hudong.zhiding.cn/f/gPusGV?x_field_1=S_news。