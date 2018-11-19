浪潮在美发布集成HBM2的FPGA AI加速卡F37X

在达拉斯举行的全球超算大会SC18上，浪潮发布集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X，可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽，实现高性能、高带宽、低延迟、低功耗的AI计算加速。

至顶网服务器频道 11月19日 新闻消息：美国当地时间11月14日，在达拉斯举行的全球超算大会SC18上，浪潮发布集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X，可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽，实现高性能、高带宽、低延迟、低功耗的AI计算加速。

F37X是浪潮专为AI极致性能设计的尖端FPGA加速卡。它采用Xilinx Virtex UltraScale+架构，INT8计算性能达到了28.1TOPS，集成8GB HBM2高速缓存，带宽达460GB/s。F37X典型应用功耗仅为75瓦，性能功耗比高达375Gops/W。性能数据显示，浪潮F37X在AI图像识别实时推理场景，基于GoogLeNet深度学习网络模型，当BatchSize=1时性能高达8600 images/s，是CPU性能的40倍。同时F37X可支持SDAccel 开发环境与C/C++、OpenCL和RTL三种主流的编程语言，覆盖机器学习推理、视频图像处理、数据库分析、金融、安全等典型AI应用领域，提供强大的生态支持，具备更加出色的易编程性，可灵活快速开发和迁移不同的AI定制算法应用，在软件生产力上实现了质的飞跃。

Xilinx数据中心销售副总裁Freddy Engineer表示，Xilinx的U200、U250 FPGA卡已经在浪潮NF5280M5、NF5468M5、GX4等多款AI服务器上进行了认证和测试，不同型号的服务器在板卡支持密度、互联设计等方面有不同的创新考虑，可以适用于视频转码、图像识别、语音识别、自然语言处理、基因组测序分析、NFV、大数据分析查询等各类应用场景。

浪潮高级技术总监郭洪昌表示："Xilinx是全球领先的FPGA、可编程SoC 与 ACAP解决方案提供商，浪潮一直致力于创新FPGA软硬件技术，双方在推动FPGA技术应用、加速AI计算等方面有着广泛的共识。浪潮将与Xilinx 围绕客户需求加强FPGA技术合作与创新，为全球FPGA、AI用户带来极致的计算加速体验。"

浪潮是全球领先的AI计算力专业厂商，从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。据IDC《2017年中国AI基础架构市场调查报告》显示，浪潮AI服务器市场份额达57%高居第一。同时，浪潮致力于通过创新设计为世界范围的客户提供领先的计算设备，目前已成为全球多家领先公司的合作伙伴。