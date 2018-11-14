从OpenStack到Open infrastructure OpenStack Summit Berlin 2018第一日分享

德国柏林时间2018年11月13日，OpenStack Summit在德国柏林CityCube举行。来自OpenStack基金会、合作伙伴、客户等嘉宾分享了开源、OpenStack等热门话题。

至顶网服务器频道 11月14日 新闻消息（文/李祥敬）：德国柏林时间2018年11月13日，OpenStack Summit在德国柏林CityCube举行。来自OpenStack基金会、合作伙伴、客户等嘉宾分享了开源、OpenStack等热门话题。

从这个横幅中，我们看到了很多内容，OpenStack的内涵在被延展，从单一的云平台到基础设施层面，包括CI/CD、容器、边缘计算、HPC、NFV、公有云、私有云等。

本届OpenStack Summit增加了Open infrastructure Marketplace集中展示了围绕OpenStack的解决方案和生态建设成果。

从这个背板你能看出啥信息？

使用OpenStack的用户，计算核心数已经达到1000万。

在峰会上，Red Hat宣布了基于OpenStack Rocky版本的Red Hat OpenStack Platform 14，通过在OpenStack上运行OpenShift实现了在开放架构上支持新型工作负载，比如容器、AI与机器学习、大数据、HPC等。在红帽看来，OpenStack和Kubernetes不是零和游戏，OpenStack与Kubernetes集合能够实现基础设施的弹性扩展。

新的工作负载类型不断涌现，OpenStack已经做好准备。

此外，红帽在OpenStack Summit上推出了VCO（Virtual Central Office），一个开放的基于网络边缘提供移动化的企业级服务。来自SBAB银行、Deutsche Telekom、Volkswagen、OVH的客户分享了他们在OpenStack方面的实践。比如，OVH使用OpenStack来交付公有云业务，在生产环境中实现了260000个实例，使用Swift承载了150PB的存储数据。

Deutsche Telekom负责Open Telekom Cloud的副总裁Andreas Falkner在演讲中表示，OpenStack不断进化，虽然OpenStack很庞大，有时很复杂，但是其却囊括了云的各个方面。而且Deutsche Telekom在探索Kubernets和Kata容器技术。“未来是混合云的时代，Deutsche Telekom的混合云提供了公有云的优势和专属硬件的稳定性。”

Volkswagen在2015年选择OpenStack作为云计算基础设施，降低了成本。毕竟汽车行业是个成本敏感型的行业。目前Volkswagen运行了500个项目在内部的OpenStack私有云平台上面。

OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在演讲中表示，81%的企业表示开源在未来的基础设施中扮演了重要的角色；开源增强了企业商业的灵活性，而且让企业不被厂商锁定并应对不同的异构环境。同时，开源加速了企业创新的速度。

现在OpenStack在开源云计算市场已经成为重要支撑，但是OpenStack基金会并没有满足于此，于是提出了Open infrastructure的理念。Open infrastructure是一种混合了开源组件的IT架构，其赋予了企业灵活性、创新力、互操作性和协同能力。因为现在新的工作负载不断涌现， 比如AI、边缘计算等。

Open infrastructure始于OpenStack，因为OpenStack变得更加健壮，并在生产环境中变得日益流行。目前在全球有10000000的计算核心运行在OpenStack上面，而且运营商对于OpenStack很关注，贡献了25%的代码提交。

不过，此次OpenStack Summit并没有局限于OpenStack，还有其他开源项目。这个世界在改变，技术也在与时俱进，比如我们熟知的虚拟机和数据中心正在转向容器应用、GPU、NFV、AI、机器学习和边缘计算等。

不过社区也表明OpenStack的生命力非常旺盛，比如在过去一年实现了70000次代码提交，在Rocky版本中每天182次代码更改。这让OpenStack成为与Linux和Chromium一样最为活跃的开源项目。

在最新的OpenStack中增加了很多新的特性，比如针对运营商客户的需求增加了对边缘计算、裸金属、新的硬件技术（比如GPU、FPGA、ARM）等的支持，提供了更佳智能化的简化部署方式。这让OpenStack不止于是一个计算框架，OpenStack基金会的愿景是让OpenStack运行在世界上每一个数据中心的核心。