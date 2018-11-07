拓展企业开源市场 SUSE与伟仕佳杰打造行业合作新标杆

今年4月份，SUSE中国与伟仕佳杰签订经销商协议，共同发展中国市场业务。在过去6个月，SUSE和伟仕佳杰共同在中国多个城市展开路演与合作伙伴日活动，取得了良好的效果。

至顶网服务器频道 11月07日 新闻消息（文/李祥敬）：这是一个开放协作的时代，生态圈成为一家企业在行业影响力的重要指标。同样，这也适用于开源软件行业。今年4月份，SUSE中国与伟仕佳杰签订经销商协议，共同发展中国市场业务。在过去6个月，SUSE和伟仕佳杰共同在中国多个城市展开路演与合作伙伴日活动，取得了良好的效果。

SUSE中国区总经理朱晨、SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清、伟仕佳杰（中国）执行副总裁顾三军、伟仕佳杰企业应用业务群组总经理郭欣伟、仕佳杰系统应用事业部总经理宁颐

作为一家专注于开源的公司，SUSE一直都秉承着开放的业务模式和态度。SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清告诉记者，SUSE是一个开放的开源公司。“开源跟开放的开源之间还是有一点不同的，开源意味着你虽然是使用的开源技术，但是这个技术的服务确是被某个厂商进行支持。开放的开源意味着开源为你所用，你可以进退自如形成自己的生态圈。对于用户来说，一个开放的开源公司作为他们生态环境中的重要部分是非常有意义的。”

江永清说，在发展自身企业业务的同时，SUSE也力求促进整个云计算开源市场的壮大，这得益于非常强大的合作伙伴体系。“SUSE在亚太区的市场成绩非常显著，重要一点是保持我们开放开源的宗旨，更重要的是我们要有一个非常强壮的合作伙伴，伟仕佳杰就是代表。SUSE与伟仕佳杰的匹配非常好，所以双方的合作非常愉快和卓有成效。”

伟仕佳杰（中国）执行副总裁顾三军表示，近几年，伟仕佳杰取得了令人瞩目的业绩表现，年复合增长率已经超过30%。公司的战略方向是“升级不转型”，所以伟仕佳杰会更加专注在渠道分销领域，拓展市场空间、完善产业布局。

传统分销以硬件起家，但是伟仕佳杰这几年加大了在网络、安全、软件、大数据相关产品线上的投入，这类产品线最近五年的增长都超过了30%，伟仕佳杰布局越来越全面、越来越完善。“我们非常高兴能够跟SUSE整合资源，拓展开源企业市场领域。我们也会集中更多资源，通过双方的努力，树立起在行业合作新的标杆。”顾三军说。

伟仕佳杰企业应用业务群组总经理郭欣补充说，这些年企业客户从封闭系统快速转向开源，这也是伟仕佳杰与SUSE合作的主要原因。“在全国，我们有10个工程师参加了SUSE开源认证，同时在北上广、成都等城市进行了市场推广，专门支持面向SUSE的业务。从现在半年的合作来看，效果还是不错的。我们也从原来涉及的ISV相关渠道里面挖掘出与SUSE合作的机会，包括操作系统、软件定义、云开发等，合作也是比较顺畅的。这些合作伙伴对整个开源领域来说起到了两个作用：第一是领进门，第二是传道授业解惑。”

SUSE与伟仕佳杰合作成果显著

在SUSE中国区总经理朱晨看来，SUSE与伟仕佳杰合作的目的就是为了加速拓展SUSE在中国市场的开源生态圈，开源最关键的一点就是生态圈，让每个合作伙伴能够在生态圈里面自由地发挥自己的特长。为此，SUSE推出了合作伙伴计划，通过线上注册就可以成为SUSE的注册伙伴。此外，SUSE合作伙伴计划还包括授信的合作伙伴、解决方案合作伙伴。

朱晨表示，SUSE已经从一个传统开源Linux公司变成了开源软件公司，成为Linux、KVM、OpenStack、Ceph等开源社区的重要参与者。今天这些技术已经渐渐融入到企业IT架构中，比如IaaS、PaaS、软件定义存储等。“在软件定义数据中心市场，SUSE是主要的参与者和贡献者，提供丰富的产品和服务。现在SUSE的产品架构比以前要复杂得多，这就涉及更多的生态圈建设和合作伙伴。”

据悉，在过去的半年时间里，SUSE与伟仕佳杰做了很多事情，除了线上的活动以外，线下进行了多个城市巡展。这些活动得到了合作伙伴的积极响应，半年里面超过500家的合作伙伴进行了参与。之所以双方能够取得这样的成绩，主要是由于双方开展了紧密的合作。朱晨说，在活动上，双方在前期有非常充分的沟通计划、分工，最后有总结、反馈。“这些合作伙伴都对开源抱有热情，有思路、有想法，这是新鲜的血液，可以扩大我们在开源领域的影响力，这是SUSE的价值所在。”朱晨说。

江永清表示，SUSE对合作伙伴的选择，更看重其对开源软件技术的深刻了解，而不只是从生意的角度帮助他们，希望他们一贯坚持在技术的投入，比如SUSE通过认证保证合作伙伴对于开源技术的真实了解。这点很重要，因为这样生态和市场才能健康成长。

朱晨说，开源软件就像乐高积木，如果你熟悉开源，通过一定的技术能力就可以用搭建完整的生态、架构，但是前提是你要懂，不是每一个客户都明白如何做，这就是SUSE公司存在的价值和意义。“我们比较了解开源，可以给客户、最终用户提供这样的价值，同时我们也希望合作伙伴具备这样的能力，所以我们更看重合作伙伴在技术上的积累。”

对于双方明年的规划，朱晨介绍道，明年线下活动有两个系列，一个是Partner Day（合作伙伴日），一个是Expert Day（专家日）。合作伙伴日就是多城巡展，主要目的是针对所有的合作伙伴或可能将来的潜在合作伙伴；专家日主要针对工程师、技术专家，进行相应的开源技术培训等。“随着双方合作的深入，以及企业开源市场的日趋成熟，SUSE与伟仕佳杰在帮助客户应对应对IT挑战方面将发挥举足轻重的作用。”