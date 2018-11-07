VMware收购Kubernetes联合创始人领导的初创公司Heptio

云正在颠覆传统企业计算：VMware今天宣布计划收购Heptio，这家基础设施自动化初创公司已经从Accel、Madrona Venture Group和Lightspeed Venture Partners那里筹集了超过3300万美元的资金。

云正在颠覆传统企业计算：VMware今天宣布计划收购Heptio，这家基础设施自动化初创公司已经从Accel、Madrona Venture Group和Lightspeed Venture Partners那里筹集了超过3300万美元的资金。

这个备受瞩目的投资者名单并不是关于Heptio唯一值得关注的细节。这家初创公司的联合创始人是Joe Beda和Craig McLuckie，这两位前谷歌工程师在谷歌工作期间在开发Kubernetes的过程中发挥了关键作用。

Kubernetes于2014年开源，从此成为管理软件容器的首选工具，并且正在成为企业应用基础设施中越来越重要的一部分。Kubenetes被称为云计算的操作系统，这也突显了数十年来Kubernetes在计算领域引发重大变革中发挥着越来越大的核心作用。

如今企业正在使用容器来部署服务，因为容器拥有大量运营方面的优点，例如它能够在本地计算机和云之间移动计算工作负载和应用，而无需为每个环境重写软件，但享有这些好处的同时，也存在着一些独有的管理挑战。

Heptio一直致力于提供专业服务来帮助企业建立和维护由Kubernetes提供支持的大型容器环境。在今天早上与媒体的电话会上， Heptio联合创始人兼首席执行官Craig McLuckie称，Heptio的产品是“Goldilocks抽象”的，因此开发人员不必担心底层基础设施。

事实上，VMware的这次收购，再加上最近IBM宣布收购企业开源软件领导者Red Hat，这一系列举动都表明厂商正在打响一场占领为云计算——云计算领域本身也在改变着企业计算和服务的方式——打造的新兴软件世界的战争。特别是，Kubernetes使得跨多云环境运行应用变得更加容易，这一点可能会撼动基础云服务的快速整合领域。

VMware Cloud Cloud Apps业务部总经理、VMware高级副总裁Paul Fazzone：“我们认为这是企业虚拟化的下一波浪潮。”他说，VMware将继续投资Heptio和VMware的开源项目，包括Kubernetes。

在过去十年中，VMware帮助推动了虚拟机的快速发展，这些虚拟机在运行应用的同时，也在软件模拟的独立计算机中操作软件。但VMware能否成为容器这个下一代“软件定义基础设施”领域的领导者，现在还不好说。Fazzone说：“很明显，如果我们紧密合作，就会大大加速实现我们的使命。”

Wikibon高级分析师Stu Miniman表示，虽然VMware承诺继续发展Heptio的产品，但这次收购与其他几次收购一样，实际上是为了“收购人才”。Miniman说：“在这次收购之前，我就对于VMware是否认真考虑Kubernetes战略提出了质疑。Kubernetes对于VMware来说似乎更像是一个复选选项，‘是的，就像OpenStack和容器一样，如果你需要它，我们是可以做到的。’现在来看，VMware对Kubernetes是一些更为实际的考虑了。”

Miniman补充说，赚钱的机会并不是直接来自于Kubernetes或者任何Kubernetes的变体，而是来自于Kubernetes所属的平台和服务。

除了提供专业服务外，Heptio还开发了一系列开源工具以完善Kubernetes，其中包括一个名为Gimbal的容器优化的负载均衡器，以及一个用于监控部署的Sonobuoy诊断工具。VMware表示，一旦收购完成，将把这些技术整合到VMware的产品组合中。

VMware表示，VMware PKS将是从这次收购中受益的产品之一。这款Kubernetes商业产品是由VMware姊妹公司Pivotal（均属于Dell Technologies）开发，该产品提供了部署和运行容器化工作负载的工具。

VMware Cloud-Native Apps业务负责人Paul Fazzone在公布收购Heptio消息的博客文章中这样写道：“我们的共同目标是为现代基础设施和应用程序的构建者、运营者和消费者提供独立于云的Kubernetes控制平面，具有跨任何云的一致性，并提供现代IT组织所需的企业服务和工具。”

VMware预计将在2月前完成这次收购，虽然没有披露任何财务条款，但一位消息人士告诉GeekWire，收购价格“明显高于”1月Red Hat为收购CoreOS所支付的2.5亿美元。

Heptio首席技术官McLuckie和Beda将加入VMware担任高管职务，但VMware表示，两人确切的职位将在交易完成时公布。两人表示，在创立Heptio仅仅两年后，就因为在很多方面与VMware的合作而达成了这次收购。McLuckie说：“很明显，我们看到了同样的机会，我们也有着类似的使命感。”

McLuckie坦言，作为一家创业公司，Heptio只能为计算领域的下一波快速变革带来优先的资源。“VMware一直是企业重构基础设施的一个重要组成部分，”他说，所以这是一个“利用这种惊人的实力和执行能力”的机会。