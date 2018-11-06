云启智行 开放共赢 第八届中国云计算标准和应用大会即将召开

2018年12月12日到13日，第八届中国云计算标准和应用大会即将在京举行。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，通过产学研对话交流，为我国云计算市场的健康有序发展出谋划策。

至顶网服务器频道 11月06日 新闻消息（文/李祥敬）： 在数字经济快速发展的今天，各行各业纷纷拥抱数字化转型，相关支出正在增加。调研机构IDC公司的调查表明，“全球数字化转型技术（硬件、软件和服务）的支出预计在2018年接近1.3万亿美元，比2017年的1.1万亿美元增长16．8％。”

云计算和数字化转型支出正在同步发展，这并非巧合。企业上云成为行业数字化转型的重要手段。云计算部署可以帮助企业实现基础设施的现代化、自动化服务交付，并提高灵活性和可扩展性。

市场的扩大与业务的发展，云计算的标准化成为大势所趋。产业的发展和标准化工作的推进是相辅相成的，整个产业界已经意识到标准化对于云计算发展的重要性。完善和建立云计算服务市场准入制度，加快制定云计算服务的质量、评估和认证等方面的管理规定，逐步建立云计算标准化体系，有助于维护市场公平竞争的秩序。

同时，随着国内云计算的深入发展，行业应用进一步深化，云计算生态系统日渐成熟，产业规模迅速扩大，也为开展标准化工作奠定了良好的技术、产品和应用基础。

此外，在云时代，开源已成为引领行业发展的主力军。云计算开源技术逐渐成为云计算发展的重要支撑和导向，改变了以往的信息技术进化模式，引领软件技术标准的发展和创新，深刻影响着整个信息技术产业的发展格局。

在此背景下，2018年12月12日到13日，第八届中国云计算标准和应用大会即将在京举行。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，通过产学研对话交流，为我国云计算市场的健康有序发展出谋划策。

数字化转型下企业加速上云

企业上云是企业顺应数字经济发展潮流，快速获取数字化能力，实现高质量发展的必然选择。

在数字化、智能化的主旋律下，未来的所有企业要么是数字化原生企业，要么将成为数字化转型或重生的企业。为实现数字化转型的目标，企业上云已经成为了一条新的途径。

支持企业上云，不仅有利于推动企业加快数字化、智能化转型升级，更有助于企业现代化生产经营模式的形成。自2017年起，中国已有十多个省市出台政策，目的是助推当地企业加速上云。

本届大会邀请行业专家、学者和标杆企业用户共同对“企业上云”的政策措施、实施指南等进行研究和探讨，从而更好推动产业转型。届时，来自各地的经信委领导将分享各地上云的政策和实践，为我们提供可资借鉴的企业上云经验。

同时，企业上云绩效评价团体标准 、云计算开源团体标准也将公布，并颁发第六批云计算产品及解决方案测评证书。这些标准和评估的公布也将为我国云计算的规范发展提供保障。

开源驱动下的云计算市场

开源潮流席卷全球，越来越多的企业拥抱和投身开源。而在云计算领域，OpenStack、容器、Ceph、桌面云、OPNFV、ZStack为代表的开源技术逐渐成为云计算发展的重要支撑和导向，深刻影响着云计算产业的发展格局。

如今，新的开源技术不断涌现，社区规模持续壮大，开源技术的应用更加多样化，国内开源生态圈已初步形成。

大会第二天聚焦开源，探讨目前热点的开源技术，涵盖IT基础设施、容器、机器学习等诸多技术领域，阐述云计算开源的理念，展示相关的研发成果、解决方案和应用实践。

此外，中国开源领军人物专家委员会成员、中国优秀云计算开源案例评选、中国优秀云计算开源项目评选等结果也会在大会现场公布。

中国开源生态的发展，需要我们整个产业界的共同努力。不管是中国开源领军评选，还是中国优秀云计算开源项目评选，对于推动中国开源市场的发展将起到推动作用。

而中国优秀云计算开源案例评选奖项由中国开源云联盟组织，通过收集、评选和奖励在云计算相关理论、方法和实践中取得显著成果的单位和案例，深化国内企业及用户对云计算开源案例的了解，传播国内开源领域优秀的项目及实践经验，带动各界推进云计算开源产业的有序发展。

更多精彩等你来

除主会场外，大会还特别设置了六大主题分论坛 ，话题方向包括了企业数字化转型实践、云计算关键技术、开源技术及开源与产业融合等热门话题。云计算云开源的行业、社区、协会领袖齐聚一堂，进行主题分享、技术专题演讲、技术培训等，现场观众可以领略最前沿的技术应用、行业发展与最新动态。

即将举办的第八届中国云计算标准和应用大会与历届相比，会议规模、参会企业、演讲嘉宾、话题覆盖等将进行全新升级，您不容错过！