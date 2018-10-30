数字化转型时代看科箭如何重构供应链

在近日举行的2018科箭用户大会上，科箭软件总经理刘斌表示，科箭希望在供应链领域做中国企业数字化转型的助能者，帮助企业构建数字化供应链云平台，最终驱动流程变革，带来业务增长。

至顶网 10月30日 新闻消息（文/李祥敬）： 面对外部挑战，制造、配送及零售等行业的变革步伐越来越快，企业已开始将其供应链视为战略资产，以供应链作为竞争工具。在面临持续变化、全球经济越来越动荡的形势下，随着全渠道销售时代的到来，企业必须拥有高度灵活的供应链。

企业采用云平台方式部署供应链系统，可以全面优化供应链流程，同时降低技术拥有的总体成本。在这种情况下，一方面企业需要将其传统供应链系统更换为功能全面、灵活敏捷、伸缩自如、可与其它系统兼容的业界最佳的供应链系统。另一方面，也意味着他们在供应链系统上的投入能不断发展，并经受未来的考验。

科箭软件总经理刘斌

在近日举行的2018科箭用户大会上，科箭软件总经理刘斌表示，科箭希望在供应链领域做中国企业数字化转型的助能者，帮助企业构建数字化供应链云平台，最终驱动流程变革，带来业务增长。

同时，在大会上，科箭宣布获得用友幸福投资及银杏谷资本的融资，将依托用友平台，进一步拓展其供应链产品在中国众多企业信息化与数字化转型中的应用。作为专注于供应链解决方案及云服务提供商的科箭软件在去年9月用户大会上推出了整合订单、仓储、运输一体化流程的Power SCM Cloud供应链云平台，助力企业打造应需要而变的数字化供应链平台。

打造数字化供应链平台

宏观环境的改变、市场竞争越来越激烈以及用户对产品与服务的个性化要求是企业数字化转型的三大原动力。在移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链为代表的新一代技术的驱动下，社会化商业和数字经济正成为商业社会和各国经济转型升级的方向，IDC预计到2025年，全球经济总值的50%将来自数字经济。供应链作为连接企业内外的关键流程成为数字化转型的核心，也是最能体现数字化价值的领域。

在刘斌看来，我们处于数字化时代，如果说信息化是解决运营效率和降低成本，那么数字化涉及到了各个领域。“今天谈数字化不仅仅是信息技术，更多的是要对整个商业模式、业务流程包括人能力的重新定义。”

刘斌表示，数字化重构实际上是商业模式要围绕业务增长进行重新定义，如何实现业务增长？这就要求我们的产品体验要以客户为中心，利用新的技术，整合内外部资源，做到整个供应链流程自动化，实现数字化供应链平台。现在云计算、大数据、物联网技术已经触手可及，让我们的产品和服务的便捷性、灵活性也越来越高，支撑着企业的数字化转型。

到底什么是数字化供应链平台？刘斌解释说，数字化供应链首先是一个网状连接，供应链上下游各个节点是互联互通的，这种连接更重要的是人、数字化资产。数字化供应链也是数字化企业包括零售业与制造业转型很重要的环节。数字化供应链应该是动态、即时的网络，数据通过技术在各个节点流转，驱动了整个供应链业务流程的自动化，而且供应链上每一个参与者是整个网络的赋能者。

如果说原来的供应链管理更多是依赖数据，导致计划和执行很难匹配。那么未来数字化供应链通过人工智能，以客户为中心，可以做到动态地平衡需求和供给；利用大数据，优化供应供应链仓储的布局和配送网络，平衡服务的效率和成本；打造全渠道订单平台，快速接入线上线下订单；端到端的可视化。

“整个变革当中，我们认为离不开三大要素：人、技术、流程。技术是主要的因素，通过新的技术能够提升供应链参与者的能力，驱动和重构业务流程。我们在整个重构业务流程过程当中反过来推动技术的创新。”刘斌说。

科箭用技术驱动供应链重构

数字化转型不光是信息化带来的成本与效率优化，更是通过新技术来变革业务流程，从而驱动业务增长。

刘斌表示，作为一家帮助企业和客户实现供应链数字化转型的企业，科箭很早就应用了新技术重新设计了产品和商业模式，提升了用户体验。科箭提供了整个端到端供应链一体化的云平台，通过云服务帮助企业快速建立一个透明的数字化供应链。“技术在软件行业云服务转型是很重要的。我们从一个软件公司变成一个提供云服务的公司，在转型过程当中非常注重新技术的应用，驱动着我们整个业务流程的变革。”

其实在云转型过程中，科箭也面临了很多挑战，比如从传统软件交付模式向云模式转变，如何实现产品的快速迭代更新。另外，刘斌坦言，这两三年客户对云的接受程度很高，这是出乎意料的，特别是中大型企业对于云和SaaS的接受程度很高。“我们的挑战还来自于自己内部的变化，怎样能够顺应潮流，进行技术变革。市场现在已经准备好了，就看你有没有好的解决方案。”

科箭供应链云产品是完全基于云端的企业级SaaS服务。科箭软件解决方案总监王勇表示，科箭供应链云产品是国内第一个端到端供应链执行的云平台，实现了模块化、套件化和软件的服务化，客户可以获得更好的体验、更快速的回报。“我们重构了整个敏捷开发的流程和快速实施的体系，平均2周一次产品快速迭代，能更好地满足客户需求，并让客户随时享受到最新版本最新功能，而无需像传统本地部署的软件那样半年一年更新一次，并且耗费大量人力物力。”

王勇说，我们把每两周的升级时间从两个半小时缩短到30分钟之内，而且可以做到不停机为用户交付新的版本更新，现在每天大概会有超过20万条信息在云平台上用户之间流转。“我们不断更新功能点，这要感谢客户，同时也来自科箭对个供应链行业发展趋势的把握。”

据悉，科箭是国内唯一通过可信云认证的供应链云服务厂商。王勇透露，科箭已经开始使用基于容器Docker的发布，支持应用的自动扩容。同时，科箭也在信息安全方面做了很多工作，比如针对欧洲的GDPR做好隐私数据安全。科箭也在打造PaaS平台能力，满足客户的定制化需求。“科箭致力于为客户提供国际化一流的更安全、更灵活、更先进的供应链管理软件。在帮助客户成为一流公司的同时，科箭也成为一流的供应链管理软件公司。”

此外，在实现了软件SaaS化后，科箭供应链产品还应用了移动社交、大数据、IoT物联网等技术，比如借助移动技术，科箭在供应链各个环节为不同的用户设计了不同的App，一个是解决连接问题，一个是解决供应链的参与问题，通过手机可以参与到供应链的过程当中；科箭还探索怎么样把业务嵌入到微信当中，用微信的技术进行场景化设计；采用物联网跟踪物流设备车辆等信息，实现供应链过程当中的物联网连接。这些技术是把科箭SaaS平台又带到了一个新的高度。

刘斌说，科箭对于云技术和其他新技术的应用，是为了帮客户创造新的价值，帮助他们进行数字化转型，更加快速地响应市场，实现业务增长。“未来我们还会探索其他新技术的应用，比如机器人和自动化、无人驾驶和无人机、人工智能AI、区块链等。这些技术的应用很多是依靠合作伙伴，比如在AI方面，科箭和阿里云合作把城市配送的路径进行优化，做得更好。”

最终在技术的驱动下，科箭打造的数字化供应链平台将为企业带来“随时在线、连接与协同、智能与优化、端到端可视化、全局决策支撑”等全新的价值。正是这样前瞻性的洞见，科箭得到了世界著名分析机构的认可，今年7月份获得了Gartner亚洲最受瞩目的供应商之一。

“因为市场变化很快，我们要不断采纳新的技术，不断地迭代产品功能满足客户需求。我们的理念和战略思考也在不断变化，通过SaaS把所有产品推到云端，实现协同打通，协同做好进行开放，变成一个生态，让更多人快速连接上来。”刘斌说。

融资加持 科箭“百尺竿头更进一步”

科箭于2003年创立，已经具有15年供应链信息化经验，并且通过持续研发投入，累计获得37项软件著作权，产品在制造、汽车、零食、分销、物流行业得到众多行业领先企业的验证。

用友幸福投资合伙人寇双翔表示，用友幸福投资近年来一直关注SaaS及企业级服务领域的发展，云服务领域的创业公司很多，而用友选择科箭软件这家老牌供应链软件厂商更是出于对其行业经验的认可。“科箭供应链云平台的技术架构和功能，从架构灵活性、功能全面扩展性方面科箭无疑是行业内非常领先的公司。我们也非常看好供应链云的发展，同时基于用友多年来ERP领域的发展，我们也需要更多客户进行全面数字化和信息化转型，实现信息流、技术流、资金流、人才流全面深度互联。”

用友网络副总裁兼云市场事业部总经理傅毅也表示，非常祝贺用友幸福投资和科箭在资本层面达成合作，预示着我们在业务层面也会有非常好的合作前景。其实科箭公司和用友已经在ERP层面进行了一些合作，而此次通过资本合作，科箭SCM产品能够和用友的很多产品进行深度融合，最终形成一体化的云方案提供给广大的企业。

傅毅说，在数字化转型的大趋势下，任何一家公司的自有产品都不能满足和服务企业的所有需求，只能是通过平台和生态的模式来帮助很多的企业形成一体化应用的需求。用友云战略里面很重要的是平台战略和生态战略，在生态层面，无论是从底层平台到统一云市场，构成了全方位支持平台生态的立体体系，帮助合作伙伴能够和用友深度合作。而通过这样一种合作又能将合作的价值和成果快速带给企业，让企业享受到专业性的一体化的服务。“我们也期待科箭公司与用友深度融合，未来能够开发出更具前瞻性的产品和场景。不久之后我们也会和科箭一起联合发布用友云＋科箭供应链云的融合性产品。”

王勇表示，企业的应用会越来越细分化，借助云计算，互联互通变得越来越容易，科箭通过用友的云市场可以扩展更大的市场，同时增加产品的厚度。科箭的PaaS平台可以很好地扮演集成平台的角色，与用友的产品进行集成打通。

刘斌也表示，科箭整个解决方案和用友是高度匹配的，双方是一个互补关系。融资之后，我们会加强两个方面的工作，一个是产品的研发，针对软件架构进行升级，满足打造国际化和世界级的云平台愿景。另外在前端市场和销售进行投入，包括和用友渠道的合作。