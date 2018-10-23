何谓新型智慧城市？济南打造的智慧泉城给你答案！

新型智慧城市理念是我国在新的时代背景下对智慧城市建设的新思考，智慧泉城的提出是济南市在新型智慧城市建设方面的最新探索，其丰富了新型智慧城市的内容。随着智慧泉城的推进，济南市在新型智慧城市城市建设的路上越走越远。

至顶网服务器频道 10月23日 新闻消息（文/李祥敬）：济南市，简称“济”，别称“泉城”，是山东省省会。济南北连首都经济圈，南接长三角经济圈，东西连通山东半岛与华中地区，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。

2016年12月7日，济南市被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区 。2017年中国百强城市排行榜排19位。2018年1月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，支持济南建设国家新旧动能转换先行区。 ——百度百科

在数字经济快速发展的今天，作为城市管理者也在积极利用新一代信息技术提升城市管理水平，智慧城市的理念由此而生。智慧城市并不是什么新的概念，但是在新的时代背景下，特别是在新技术的驱动下，智慧城市的内涵和外延在不断延展。

近日，以“智慧让城市更美好”为主题的首届新型智慧城市建设国际峰会在济南召开。围绕“优政、惠民、兴业”三大目标，突出“政务服务、城市治理、民生需求、经济发展”四大领域，4位中国工程院院士、国内外知名专家学者、来自17个国家的外宾、国内23个城市代表团以及500余家智慧城市建设领域的领军企业齐聚济南，共同探讨新型智慧城市建设的新思路、新模式、新技术。同时，在峰会上，作为国家“智慧城市”技术和标准试点城市，济南市发布了智慧泉城七通应用，正式启动智慧泉城。

新型智慧城市建设的济南优势

新型智慧城市建设是现代信息技术服务现代城市治理的具体实践，是提高城市治理能力现代化水平，增强人民群众获得感和满意度，提升城市竞争力的重大系统工程。

济南市建设新型智慧城市具有良好的基础，济南是中国软件名城、国家软件产业基地、国家集成电路设计产业化基地，是国家智慧城市、电子商务、信息惠民、三网融合试点城市，是全国重要的通信枢纽城市和跨省域网络核心节点，是全国进入信息社会初级阶段的六个省会城市之一，列全国智慧城市百强第六位。数字产业化和产业数字化初具规模，形成了新一代信息技术、智能制造和高端装备两大优势产业，主营业务收入双双突破3000亿元，软件和信息服务业占据全省51%，拥有CMMI认证企业104家，ISO27001认证企业67家，集成电路设计中心8家，省级软件工程技术中心58家，各项指标均列山东省首位。据初步测算，2017年济南数字经济规模达2500亿元以上，约占全市经济总量的36%。

近年来，济南市在新型智慧城市建设方面取得了卓有成效的工作成果。秉持“智慧让城市更美好”这一基本理念和愿景，济南市构建了泛在化的“云、管、端”有机生命体，打造“感知、联接、计算、应用”四位一体的“城市大脑”“神经系统”和“智能感官”，全面推进“6＋N”智慧应用专题建设，让智慧赋能现代城市治理、让智慧赋能社会民生服务、让智慧赋能经济社会发展。今年3月济南市获得国家政务云领域最高等级评估，成为全国政务云领域的样板；5月，济南政务数据开放获“数开丛生奖”，政务数据开放指数18.25，居全国第5位；7月，济南新型智慧城市建设项目获“云界十年”云计算大数据最佳实践奖，大数据发展指数37.63，居全国第11位，一座“善感知、有温度、会呼吸”的智慧之城正逐步展现在世人面前。

之所以济南市能够取得这样的成绩，得益于以下几个方面：

一是高度重视，高层推进。市委市政府高度重视新型智慧城市建设，成立主要领导任组长的智慧城市建设领导小组，领导小组办公室设在市经信委。2018年智慧城市建设工作写入市政府工作报告，明确提出“提升智慧城市建设水平”，并将爱城市网“一点通”纳入为民办实事项目之一。

二是强化顶层设计，坚持规划引领。坚持政府主导、共建共享；系统集约、高质高效；稳中求进、服务发展的原则，把智慧城市建设作为基础设施和重大民生工程，参照国家新型智慧城市考核评价体系，以市委、市政府办公厅名义发布《济南市新型智慧城市建设行动计划（2018-2020年）》。明确了2018—2020三年行动计划，即：夯实基础阶段—探索各类政务信息资源的有效整合和开发利用，围绕“6＋N”开展智慧应用专题项目建设；全面建设阶段—建成完善“6＋N”智慧应用专题项目，加大政务信息开发共享力度，扩展智慧应用专题项目建设内容；深化提升阶段—建成城市大数据平台，智慧泉城运行管理中心实现广泛覆盖和深度整合，建立起政府、社会、企业、市民信息开放共享的管理应用体系。

三是创新体制机制，强化制度保障。探索建立了“一主体两平台”的体制机制。“一主体”即组建推进新型智慧城市建设的责任主体和市场主体—智慧泉城运营公司（由市政府与浪潮集团合资组建）。“两平台”即：城市大数据云平台和智慧泉城运营管理平台，其中城市大数据云平台是信息采集开放共享和融合集约的数据枢纽，依托济南政务云建设，推进数据统一归集和共享，建成人口、法人、基础地理信息、电子证照基础库，为城市发展提供数据应用支撑，推进济南政务云向城市云升级。目前已实现57个部门，1103个数据集面向社会开放共享；初步整合950万人口数据、30.7万法人数据、564万条基础地理信息数据、833万个证照数据；实现城市总规、控规、土地规划“多规合一”，并叠加30多个委办局108个图层，助推“N张图N个管理模式”到“一张图综合治理一座城”的转变。智慧泉城运营管理平台是指智慧城市运行管理中心，是集城市运行管理、政务参观体验、协同调度、城市预测仿真、联动指挥和重大活动保障等功能于一体的、平战结合的物理平台，是城市运行管理的神经中枢和指挥中心。

四是推进智慧专题建设，增强人民获得感。智慧城市建设重在拓展泛在化智慧应用，不断增强人民的获得感和幸福感。《行动计划》规划了6＋N的智慧应用专题建设，2018年围绕政务服务效率提升、城市治理能力改善、民生服务普惠、产业经济发展等方面，深入推进“群众办事一站通”“市民出行一路通”“居民健康一卡通”“和谐社区一格通”“爱城市网一点通”“公共安全一网通”“金融服务一贷通”的“6＋N”智慧应用专题建设。目前7个智慧应用专题已启用。

院士论道新型智慧城市

在首届新型智慧城市建设国际峰会上，中国工程院院士就目前智慧城市建设的方方面面进行了深入研讨。

中国工程院院士倪光南告诉记者，新型智慧城市建设符合国家发展数字中国、数字经济的战略。济南市发展新型智慧城市建设具有有很好的带动性。“山东是人口大省、资源大省、经济大省，还是科技大省，所以济南市进行新型智慧城市建设具有很大的优势。”

智慧城市建设的一个重要方面是安全，这种安全除了城市运行的安全，也包括承载智慧城市应用的基础设施的安全。倪光南表示，要把智慧城市建设达到安全可控的要求，必须保证基础设施、核心技术都做到自主可控。“智慧城市的建设覆盖方方面面，这会带动整个核心技术的发展。智慧城市建设与核心技术的发展相辅相成，一方面我们推进国产技术安全可靠，对智慧城市提供安全可控的基础设施支撑。另外一方面，智慧城市建设带动了相应技术设施的发展。这个两方面是互动的，可以互相支持、互相促进，从而达成共赢的格局。”

倪光南说，安全和发展要同步推进，每一步都要把信息安全和网络安全考虑在内，这包括安全性和可控性两个方面。智慧城市建设必须基于技术可控的体系。像人工智能、机器人、大数据、物联网等技术同样有一个可控性、安全性的问题，这个是城市管理者必须要考虑的。

针对目前智慧城市的发展现状，中国工程院院士陈晓红表示，新型智慧城市建设遇到的发展瓶颈依旧是顶层设计和统一规划的问题，这需要从上到下的设计，从下到上的实施。其次是标准问题，很多智慧城市建设标准是没有统一规范的。然后是实施和推进，也就是就是运营模式需要明确。最后是数据的共建共享，以及智慧绿色。这些都是现阶段智慧城市建设需要首先解决的问题。

在陈晓红看来，智慧城市需要政府积极推动，要与城市的规划和定位目标紧密契合，体现人性化，以人为本，提升人们的幸福感、获得感。另外，就是每个城市需要根据自身的经济发展水平进行智慧城市建设。“千城千面或者千城一面都不可取，因地制宜、实事求是才是未来智慧城市建设的重要根本。”

互联网是一个基础设施，将互联网和其他行业需求结合起来，叫做“互联网＋”。中国工程院院士刘经南认为，智慧城市建设也是政府落实“互联网＋”的一个具体的新举措。我们进入了一个智能时代，基础环境的改变，互联网的发展都让城市管理进入到了一个全新的阶段。“互联网＋创造出一种新的经济形态和业态，直接推动了智慧城市建设的发展。”

“新型智慧城市理念的提出非常及时，特别是‘优政、惠民、兴业’的三大目标总结得非常好。优政是提高政府的治国理政水平，这是核心。第二个是惠民，智慧城市不是我国提出来的，而新型智慧城市我们根据自身情况提出的，两者不同。新型智慧城市强调以人为本，提升老百姓的幸福感和获得感。兴业也就是通过智慧城市建设推动传统产业的升级、转型、换代。”刘经南说。

在刘经南看来，智慧城市就是新动能，它本身可以说跟其他东西结合起来，赋能其发展。智慧城市建设与其它产业的融合将赋予其更多的活力，成为新经济的重要抓手。“从信息时代到智慧时代，我们的生活更加智慧化，社会也更加和谐和美好了。”

智慧泉城中的浪潮担当

智慧泉城的启动标志着济南新型智慧城市已从概念走向实践，其建设模式及成果，为全国新型智慧城市建设树立了“样板”和“标杆”。在智慧泉城中，浪潮扮演了重要角色。

智慧城市建设重在智慧应用。去年以来，济南携手浪潮合资成立智慧泉城智能科技有限公司，建立智慧泉城运行管理中心和城市大数据中心，并依托浪潮“云+数”能力，以浪潮智慧城市“一平七通”的建设理念，全面推进“七通”智慧应用专题建设，让智慧推动优政、惠民、兴业的智慧城市建设目标实现，浪潮在建设过程中也成为智慧城市运营商。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，当前云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术深度应用，新技术层出不穷、快速融合，使得构建智慧城市由可能变为现实。交通大脑、政府大脑、感知大脑将成为构建智慧城市“大脑”的三个重要组成部分，而推动智慧城市建设与运营，打造智慧城市“大脑”，需要“一朵云、一个数、一个口、一个运营商”作为“抓手”。

孙丕恕分析指出，“一朵云”即云计算。世界快速变化的一个根本原因在于计算力的提升。“一个数”即政府数据运营。数字经济时代下，数据已经成为新型生产资料，是孕育新产业、新经济、新业态的“土壤”，数据的开放共享，深度整合应用，是实现“优政”“惠民”“兴业”关键。“一个口”即智慧城市新门户。多年来政府信息化建设方面做了很多努力，但老百姓的获得感却不高，原因在于各类服务应用彼此独立而分散。因此未来城市发展中，每个城市都需要一个汇聚各类智慧应用场景的全天候智慧城市公共服务平台作为城市门户。“一个运营商”即智慧城市运营商。城市的管理者会随时更替，但是智慧城市却需要稳定而可持续发展，因而智慧城市发展需要基础设施运营商，实现可持续运营。

“在新IT时代（Intelligence Technology），浪潮提出从领先的云计算、大数据服务商，向“云＋数”新型互联网企业转型，构建市场主体与数据的新链接，驱动数字产业体系新生态，打造城市新运营商。”孙丕恕说。

浪潮集团副总裁姜振华也表示，浪潮不会缺席智慧城市建设，智慧城市已新时代的必然选择。今年，国家将智慧城市写入政府工作报告，智慧城市已上升为国家战略。目前，云计算、大数据、AI等新技术越来越普惠化，为智慧城市建设提供有效支撑。智慧城市建设需要云服务和大数据，这也是浪潮可以发挥作用的地方。

目前，浪潮凭借多年在政府行业的经验积累和成功实践，形成了特色鲜明、落地性强的系列解决方案，为济南、娄底、亳州、怀化、常德等20余个城市提供智慧城市运营服务，并在全国29个省份、100多个城市开展智慧城市建设业务。

2017年以来，浪潮携手济南市政府，以“智慧让城市更美好”为总愿景，全面加快智慧泉城建设，着力打造全国新型智慧城市标杆，打造智慧城市建设的“济南模式”。

“我们跟政府合作这么多年，政府对浪潮的信任源自两个方面，一个是整体解决方案产品的能力，还有服务能力。浪潮也在用自身的行动去实现向新型互联网企业的转型，比如爱城市网。”姜振华说。

作为智慧泉城的重要建设成果之一，“爱城市网一点通”通过整合政府、社会的数据与服务资源，构建起一体化、全天候智慧城市公众服务平台，市民只需通过一个小小的手机，即可一键畅享所有城市服务、参与城市管理。同时，也帮助政府拓宽了政务服务渠道，让全民都能享受到城市发展带来的红利。

浪潮集团爱城市网运营公司副总经理申传旺告诉记者，在济南市，爱城市网作为智慧泉城“一平七通”建设中的“爱城市网一点通”，已经成为智慧泉城的重要惠民入口。与此同时，爱城市网一点通作为济南市要办好的“十八件民生实事”之一，也被写入了2018年济南市《政府工作报告》。

申传旺说，以济南市为例，目前依托政府数据开放，爱城市网已对接了济南市30余个政府部门，并联合数十家合作伙伴，共计开通了60余项便民服务，涵盖了政务服务、民生互动、质量追溯、金融服务、健康医疗、社会服务等多个方面。其中，五险一金查询、个税查询、违查询、预约挂号等实用功能更是广受市民好评。目前，爱城市网的注册用户已经达到160多万，其中月活跃用户就有49万，已经成为市民日常生活中离不开的“掌上城市管家”。

结语

新型智慧城市理念是我国在新的时代背景下对智慧城市建设的新思考，智慧泉城的提出是济南市在新型智慧城市建设方面的最新探索，其丰富了新型智慧城市的内容。随着智慧泉城的推进，济南市在新型智慧城市城市建设的路上越走越远。