中科曙光第九次摘得中国超算Top100份额第一

中科曙光以40台系统入围榜单，夺得该榜单厂商份额第一。这是中科曙光继2009至2016年连续8年蝉联榜首后第九次夺冠。曙光部署于中国气象局的超算系统及曙光E级高性能计算机原型在榜单里名列前茅。

10月18日下午，2018年全国高性能计算学术年会（HPC China 2018）上演重头戏，备受业界关注的《2018年中国高性能计算机TOP100排行榜》在山东青岛揭晓。中科曙光以40台系统入围榜单，夺得该榜单厂商份额第一。这是中科曙光继2009至2016年连续8年蝉联榜首后第九次夺冠。曙光部署于中国气象局的超算系统及曙光E级高性能计算机原型在榜单里名列前茅。

“中国超算No.1”曙光实力抢眼

本次TOP100榜单，历史上首次出现入围厂商全部为国产厂商，且入围的100套系统平均性能是2017年入围系统的1.37倍，其浮点运算次数已全部达到PFlops级别。榜单显示，入围系统的应用类别上，数据分析、机器学习占比47%；科学计算、工程计算占比30%；信息服务占比23%。



厂商份额方面，曙光入围40台系统，刷新了自身TOP100排行榜入围数量。在中国超算性能TOP10中，中科曙光有3台超算系统强势入围；在榜单TOP20中，曙光有10台超算系统入围。也就是说，在中国性能最强的20台高性能计算机中，中科曙光HPC系统占据了半壁江山。





从应用领域来看，曙光入围榜单的HPC系统在传统的高性能计算应用，如科研、教育、能源、工业设计等行业表现抢眼，同时也在新兴行业互联网、人工智能领域多有部署。

该排行榜自2002年设立以来，已经连续发布了17届（起初是TOP50），曙光在其中的9年夺得桂冠，“中国超算No.1”实至名归。曙光HPC能够在市场竞争中成绩斐然，既源于其在高性能计算核心技术不懈突破，也源于通过与国家战略、产业趋势、热点领域深度结合，从而做到广泛应用。

发力先进计算，驱动超算发展

当前，高性能计算、云计算、大数据、智能计算等趋于融合，随着计算科技进入发展的新时期，以适应多样化计算场景为标志的先进计算正成为新的趋势。

在HPC China 2018上，曙光高性能计算产品事业部总经理李斌介绍，先进计算是面向未来的计算技术体系，是超级计算的发展趋势。下一步，超级计算的发展重点是提升能效、广泛应用、融合架构、智能化。而先进计算特有的多元融合，正是推动超算性能逐渐提升、应用范围的迅速扩大、基础架构的不断演进、计算服务愈发智能的有效途径。



现阶段，曙光已经在兰州、合肥、太原、福州等地陆续参建、部署了先进计算中心，并依托先进计算中心这一重大科技基础设施和公共服务平台，为区域不断引入创新资源，实现“筑巢引凤”。

先进计算服务平台上线 为用户提供“超算OA系统”

榜单发布前，中科曙光宣布“曙光先进计算服务平台”正式上线。据了解，曙光致力于将该服务平台打造为集计算服务、软件应用、数据智能分析、未来计算创新、产业创新、运营管理6大模块于一体，为用户提供契合的先进计算交付服务和更及时全面的运维管理服务，为超算中心提供方便的OA系统。该平台采用“超算+大数据+人工智能”融合架构设计，对促进超硬材料、新能源、节能环保、生物医药、动漫、智能制造等重点科技产业的升级发展具有重大现实意义。

“曙光公司成立的初衷，就是要实现科技成果的产业化发展，将科学技术转化为生产力，助力数字经济发展。”李斌表示，以高性能计算设备研制起家的中科曙光，一直将提供先进计算资源和服务为己任。下一步，曙光将继续深耕先进计算的演进及应用部署，推动中国信息技术产业的跨越性发展。