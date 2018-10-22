全新升级 曙光先进计算服务平台正式上线

作为高性能计算的领军企业，本次大会的战略合作伙伴，曙光公司也受到了组委会的盛情邀请，隆重出席了本次大会，并正式对外举行了曙光先进计算服务平台的上线仪式。

10月18日，由中国计算机学会主办、中国计算机学会高性能计算专业委员会等单位承办的国内高性能业界最高权威的“2018年全国高性能计算学术年会”（HPC China 2018）在山东青岛隆重召开。以“HPC＋一切皆可计算”为主题的本次年会备受关注，参会人数再创新高。作为高性能计算的领军企业，本次大会的战略合作伙伴，曙光公司也受到了组委会的盛情邀请，隆重出席了本次大会，并正式对外举行了曙光先进计算服务平台的上线仪式。

“曙光注重不同计算技术的科技创新及与不同行业的应用融合，同时也密切关注高性能计算本身的迭代优化，并致力于打造功能完善且符合用户习惯的先进计算服务平台。”曙光公司高性能事业部总经理李斌表示。基于这一出发点，曙光先进计算服务平台应运而生。

作为曙光针对HPC的专业化服务平台EasyOP的升级版，先进计算服务平台将在提供HPC在线7×24小时全生命周期SaaS级服务的基础上，进一步提升功能完善度和客户体验度。与业内其他计算云相比，曙光先进计算服务平台具有自己独特的优势。

硬件：原厂商、资源新、配置高、性能稳定。

软件：主流应用软件、相关数据已提前优化并部署；快速业务流平滑操作；应用Portal界面友好等系列产品易用性。尤其是针对AI、工业仿真、生命、气象环保、材料等垂直领域可提供深度支持

服务：独特的应用专家团队；‘500销售＋500技服’贴心的服务团队；全生命周期、全流程服务。将曙光的服务理念从“扶上马送一程”提升为“扶上马一起走”。

李斌介绍，升级后的先进计算服务平台不仅继续扮演着先进计算系统的“贴身售后”、“千里眼”、“看门狗”、“小秘书”、“账房先生”，还进一步拓展了更方便快捷安全的E-shell、上线了满足不同需求的应用商店，更新了便于云端管理的应用集成以及可根据用户需求定制个性化报告等功能，真正成为用户先进计算系统背后的“引擎”，为用户提供契合的先进计算交付服务和更及时全面的运维管理服务。可以说，曙光先进计算服务平台是各个超算中心不可或缺的方便的oa系统。

目前，曙光先进计算服务平台也可提供面向应用需求的HPC深度优化服务，和面向专业领域的HPC生产数据服务，主要应用于物理化学、气象环境、生命科学、工业仿真、深度计算等专业领域。例如在深度计算方面，先进计算服务平台可结合专业应用特征，提供深度优化的弹性计算服务，并针对不同应用方向，定制化配置并深度优化相应的计算资源。

随着平台服务支撑能力从高性能计算到先进计算领域的跃升，曙光先进计算服务平台将致力于打造集计算服务、软件应用、数据智能分析、未来计算创新、产业创新、运营管理6大模块于一体。“先进计算服务平台的‘互联网＋’服务模式，不再只是机房运维与硬件、软件系统的简单拼接，而是将更完善的方案和更全面的在线支持提供给用户，让持续高效的弹性计算服务，深入到各个行业应用场景，在提高平台资源的应用效率的同时，实现平台与服务双方的长久共赢。”李斌表示。

对于曙光而言，最近也是喜事不断，牵头组建了国家先进计算产业创新中心外，在各地建设的先进计算中心也在为区域不断引入创新资源，这些都将引领我国高性能计算领域的未来布局，不断推动先进计算产业向前发展。