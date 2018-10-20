英特尔因另一重要高管离职将重组芯片制造集团

英特尔努力打造计划中的10纳米中央处理器及继续寻找前任首席执行官Brian Krzanich的接班人，Brian Krzanich 今年六月离开英特尔。现在由于另一位重要高管离职而需要这次的重组。

芯片制造商英特尔公司正重组旗下的制造集团，此前又有一位重要高管离职。

英特尔努力打造计划中的10纳米中央处理器及继续寻找前任首席执行官Brian Krzanich的接班人，Brian Krzanich今年六月离开英特尔。现在由于另一位重要高管离职而需要这次的重组。

俄勒冈州人周三首先报道了这次改组的消息，报道称原因是制造集团高级副总裁兼总经理Sohail Ahmed的离开。英特尔在给员工的电子邮件中宣布该位高管将在下个月退休。

电子邮件还透露了制造业务将如何进行重组。制造部将拆分为三个部门，归英特尔首席工程官兼技术、系统架构集团总裁Venkata “Murthy” Renduchintala管。

新部门包括：“技术开发”部，由英特尔现任首席技术官Mike Mayberry领导; “制造和运营”部，由Ann Kelleher领导，Kelleher曾与Ahmed一起担任制造集团的高级副总裁兼和总经理；“供应链”部，由英特尔现任全球供应管理总经理Randhir Thakur领导。

Renduchintala在给员工的电子邮件中写道，“我们必须不断发展我们的组织，推进更广泛先进的知识产权、架构和包装技术谋求发展。这些都需要高度聚焦和以更快的速度适当地扩展我们的每个核心学科。”

Renduchintala还提到英特尔制造10纳米芯片的最新消息，他称由于Ahmed的工作，英特尔在这方面取得“良好进展”。 ”Renduchintala表示，“产量在改善，与我们在4月分享的时间表一致，我们继续期待产品在2019年的假日季节里上架。

英特尔最初推出旗下首款10纳米处理器的计划可追溯至2015年，但英特尔今年4月第一季度收益报告显示，10-纳米处理器目前只是以小批量出货。

英特尔继续由临时首席执行官Bob Swan掌舵。英特尔对于接班人的事保持缄默。