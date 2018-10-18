智计算领衔五大场景，新华三发布十款服务器新品

以“智计算，启未来”为主题的2018新华三服务器新品发布会在北京举行。围绕混合IT、人工智能、大数据、高性能计算、以及智能边缘等五大应用场景，紫光旗下新华三集团发布了十款服务器新品。

至顶网服务器频道 10月18日 新闻消息： 以“智计算，启未来”为主题的2018新华三服务器新品发布会在北京举行。围绕混合IT、人工智能、大数据、高性能计算、以及智能边缘等五大应用场景，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）发布了十款服务器新品。针对目前用户的主要需求和痛点，新华三服务器系列新品通过对这些应用场景进行细致的需求分析与设计优化，在表现更好性能的同时大幅提升运维效率并有效降低服务器TCO，助力企业实现管理和业务的数字化转型。

2018新华三服务器新品发布会现场

新华三打造计算新格局

在数字化时代，企业的发展更多地被数据与应用驱动。通过各类数据和应用，企业可将自身拥有的多种IT架构与产品生产及最终用户身边的各类智能终端和传感器充分连接起来，实现更深入和有效的交流，从而获得更强的业务创新力与掌控力。

因此，新华三跳出了传统的基于硬件平台更新的服务器研发思路，创新地将应用场景中所包含的需求点作为服务器研发的核心目标，从而让产品可以更好地与业务和应用契合，促进数据流通。通过不同场景中的IT升级促进企业整体的数字化转型。

新华三集团首席技术官尤学军发表演讲

新华三集团首席技术官尤学军表示：基于数字化解决方案的八大能力，新华三创新地为百行百业以及城市管理者定制了高度智能化、自动化的城市数字大脑。此次新华三带来的十款服务器产品不仅是新华三最新的研发成果，更是新华三全新数字城市大脑解决方案的重要基础架构。通过不断的产品及解决方案迭代，新华三城市数字大脑可以有效实现城市内、城市间的行业资源整合与协同发展，描绘出数字经济的美好未来。

5大场景聚焦，开启智慧计算新时代

场景一：混合IT

在典型的混合IT应用场景中，新华三推出了H3C UniServer智能塑合刀片服务器B16000以及采用AMD处理器平台的H3C UniServer R4950 G3/HPE ProLiant DL325 Gen10服务器。智能塑合刀片产品可以在保证系统架构高性能、灵活性、可靠性的情况下大幅降低系统部署难度，提高运维效率，而两款搭载最新AMD处理器的机架式产品则可以在大规模虚拟化应用中提供更多物理核心及更低的TCO。

场景二：人工智能

针对目前最火热的人工智能应用场景，新华三带来了H3C UniServer R5200及HPE Apollo 6500 Gen10两款新品。前者可以提供10块双宽GPU的支持，为人工智能应用带来更高计算密度，后者则集成了先进的NVLink互联总线，以实现更高的效率。

场景三：大数据

在大数据场景中，新华三带来了全新自研产品H3C UniServer R4300 G3，可以在标准4U机箱内提供超过600TB的存储容量及2个100Gb网络接口并支持同时安装8块NVIDIA Tesla P4计算卡，让海量数据不再无处安家，并且可以被迅速处理。

场景四：高性能计算

高性能计算是目前服务器应用的最高端形态之一，是科研、生物制药、高端制造等重点行业离不开的生产工具。但目前的各类超级计算机却面临着严重的能效问题，甚至限制了超算性能的进一步提升。新华三此次为中国市场带来的HPE Apollo 70服务器则以高能效的ARM架构处理器为核心，可以有效降低超算能耗，是最新技术结晶和超算未来的主流发展方向之一。

场景五：智能边缘

在智能边缘场景中，新华三则为中国市场带来了业界首款边缘计算节点HPE EL1000和EL4000两款产品。通过先进的设计理念和制造工艺，两款服务器不仅实现了体积的微型化，更能在适应恶劣工况的条件下提供强大性能、管理及无线连接能力；能够让数据在边缘和生产端被有效汇聚和处理，降低整体网络压力，提升IT效率。

新华三集团工业标准服务器产品部总经理刘宏程发表演讲

新华三集团工业标准服务器产品部总经理刘宏程在发布会上表示： 场景化让新华三更贴近用户的实际使用需求，降低产品门槛，并让产品在数字化转型过程中发挥更大的作用和价值。另一方面，人工智能技术能够将用户从繁琐而重复的劳动中解放出来，让用户充分拥抱业务和创新。通过两种理念相结合，新华三致力于创造出全新的计算产品，引领计算格局的升级。

智计算，启未来

通过AI技术的广泛应用，新华三大幅提升了服务器的应用体验，降低了企业的IT运维压力，实现了计算的智慧；通过场景化的产品研发思路，新华三让服务器产品特性更贴近实际业务，让企业以业务升级应对未来趋势。

新华三集团副总裁、IT产品部总经理陈振宽发表演讲

新华三集团副总裁、IT产品部总经理陈振宽表示：新华三服务器在坚持高效、敏捷、安全、品质四大独特优势的同时，通过引入AI技术和场景化的研发模式实现了产品的更快更新和更精准定位，从而帮助企业更有效的应对业务变革，并完成数字化转型。



