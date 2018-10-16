 用物联助互联——施耐德电气助力Digital Realty实现IDC全球统一管理

借助物联网技术，施耐德电气EcoStruxure 可为Digital Realty提供从开关柜、供电设备、冷却设备、机架、DCIM管理软件和服务在内的定制化解决方案

至顶网 10月16日（文/董培欣）： 连接带来了信息的沟通，连接带来了数据的交流。现在通过网络、无线、4G人与人之间的沟通已经变得越来越紧密，相互间传输与存储的数据量也变得越来越庞大，对于数据与计算能力的提供者数据中心的需求也变得越来越迫切。随着万物互联的5G时代来临，数据必然再次经历爆炸性的增长，数据中心你准备好了吗？

为了应对数据的爆炸性增长，数据中心规模必然会急速扩张。然而数据中心内的设备和软件平台五花八门，不尽相同。缺少统一化、标准化管理，对数据中心的管理维护工作而言，后果无疑是灾难性的：

一个电源开关，对于庞大的数据中心而言往往显得微不足道；一次电流的异常波动，在设备繁多的机房中也很难进行查觉。然而在高度整合化、一体化的云计算数据中心内，一个开关异常可能会引发整组机柜故障，进而破坏整个机房的网络流量正常负载。而电流异常的破坏能力更加强大，轻则电子器件烧毁，IT设备损伤。重则供电系统瘫痪，影响整个数据中心的正常运营……

现在来自美国，拥有全球最大的数据中心建筑面积的Digital Realty已经为此准备好了应对之道。公司市值达到250亿美元，全球拥有超过170个数据中心的数据中心解决方案所有者、运营者和建设者Digital Realty，通过使用施耐德电气的EcoStruxure平台，不仅可以拥有标准一致的监测服务，还可以在全球范围内实现相同的管理界面。纵然设备和软件平台五花八门，不尽相同，也能通过一个解决方案将它们全部无缝对接整合。

万物互联、信息共享，借助物联网技术，施耐德电气EcoStruxure 可为Digital Realty提供从开关柜、供电设备、冷却设备、机架、DCIM管理软件和服务在内的定制化解决方案，同时还可以帮助用户搭建从互联互通到边缘控制，从应用、分析与服务三个层面进行创新组合的数据平台。

凭借在行业市场的深厚积累和丰富的应用经验，施耐德电气创新推出的EcoStruxure IT架构，通过融合IT和OT技术，以互联互通的产品，边缘和云端控制双重选择，融合数字化应用、分析与服务。电气模块化Symmetra UPS系统能够提供电源保护功能，支持快速扩展。而DCIM软件StruxureWare，不仅可以看到每个机柜占地位置、机柜内部空间、供电及制冷能力等静态信息，也可以看到用电、制冷、网络（可以细到每个机柜和服务器）等动态数据，这不仅极大提升数据中心的管理水平，并最大化整个数据中心生命周期的管理效率。如果需要新增服务器等资源，哪里有多余的空间和制冷能力、有多少带宽资源也一目了然。不仅如此，在施耐德电气的管理平台上同时还可以看到整个建筑的用电、制冷情况和运营情况。

施耐德电气采用集成化理念所打造的预制模块化数据中心，将数据中心各个基础设施部件（包括供配电、制冷、监控等）有机地整合在一起，使得机柜内部设备布局更合理，密度更高，应用场景也更具针对性。为Digital Realty提供了全方位物理基础设施和全生命周期服务，并融合更庞大的数据管理系统，确保从边缘计算环境到云端的高可用和安全可靠。

从一致性部署的EcoStruxure解决方案有效帮助Digital Realty满足其分布在全球各地的数据中心机房进行统一维护管理，助力其客户更好开展业务的案例可以看出：现在用户正在不断制造出越来越多数据信息的时候，施耐德电气所提供的全球化、标准化、规模化的基础设施一站式解决方案，可以有效保障用户数据业务的持续性、爆炸式增长。

点击视频，观看完整的Digital Realty成功故事