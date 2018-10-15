效能新巅峰，新华三即将推出全新AI优化服务器

以蒸汽机、交流电、集成电路为代表的前三次工业革命已成为历史，借助ICT和数字化技术强大加速效应的第四次工业革命热度不断提升，其中人工智能技术可谓最热门的话题之一。新华三集团针对新的人工智能应用场景，即将推出全新一代人工智能服务器及计算管理平台

以蒸汽机、交流电、集成电路为代表的前三次工业革命已成为历史，借助ICT和数字化技术强大加速效应的第四次工业革命热度不断提升，其中人工智能技术可谓最热门的话题之一。紫光旗下新华三集团针对新的人工智能应用场景，即将推出全新一代人工智能服务器及计算管理平台。

AI的理想与服务器产品的现实

作为前沿技术，人工智能本身需要强大的计算能力作为支撑；可以说，人工智能就是计算力在更高维度的一种体现。企业需要花费大量时间及硬件资源对人工智能程序进行训练并不断改进迭代，这是人工智能应用的关键步骤。而计算能力的强弱就直接关系到这种训练和迭代的速度。

目前，由具备强大并行计算能力的GPU与CPU组成的异构计算服务器是承载人工智能计算的主力军。但大多数传统服务器在设计与生产时并没有充分考虑到GPU的应用需求，普通服务器通常只能安装最多2-4个GPU计算卡。

对于大规模的人工智能训练及应用开发来说，想要部署更多GPU就只能购买更多数量的服务器,这样对于企业来说造成了服务器资源的极大浪费。

深刻洞察用户痛点，AI服务器全新出发

随着IT技术的发展，通过对服务器内部全面的空间、功耗、散热以及管理优化，全新的AI服务器能够同时搭载成倍甚至成双倍的GPU，让企业通过较少的服务器数量拥有强大的GPU计算能力，丰富其人工智能技术实力，极大提升了企业的资源利用效率，避免服务器资源的浪费。而随着GPU数量的增加，计算管理平台也成为了业界关注的重点与企业应用的痛点。

新华三针对新的人工智能应用场景，即将推出全新一代人工智能服务器及计算管理平台，在AI时代让用户拥有更多选择。10月18日，“智计算·启未来”新华三服务器新品发布会，敬请期待！