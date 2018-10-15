人工智能时代英特尔联手京东大数据加速数据分析创新

近日，在“携手共创未来数据科技；京东与英特尔，大数据合作备忘录签约仪式”上，英特尔与京东共同分享了在大数据分析领域的合作成果，以及将要展开的全新合作。

至顶网服务器频道 10月15日 新闻消息（文/李祥敬）：现在业界都在谈论人工智能，人工智能技术加速了数据价值的实现。同样，大数据技术在企业应对数据挑战方面发挥了重要的作用。近日，在“携手共创未来数据科技；京东与英特尔，大数据合作备忘录签约仪式”上，英特尔与京东共同分享了在大数据分析领域的合作成果，以及将要展开的全新合作。

具体而言，京东正在为建立高级数据分析能力而着力打造下一代可扩展的大数据平台，京东和英特尔除了在软件领域展开深入合作外，京东大数据也在计算、存储、网络等领域充分利用英特尔下一代硬件产品；京东大数据团队在大数据领域创新的同时，将持续推动开源社区和整个行业在数据分析领域的进步。

硕果累累 京东与英特尔的合作由来已久

谈及与英特尔的合作，京东集团副总裁、大数据与智能供应链事业部总裁裴健表示，英特尔对于整个京东来说是一个非常重要的合作伙伴，这个重要性表现在几个方面：第一，英特尔提供了最新的硬件以及在硬件之上的软件和各种解决方案的技术，这对于京东及时获得最新的技术并在最新技术基础上研发行业解决方案和内部产品具有非常重大的价值。

“我们希望京东的行业实践和解决方案也能够对英特尔有价值，双方能够一起来去探索巨大的中国市场，推动零售门店科技、IoT、区块链等一系列的前沿技术和业务，并把它们往前推进。”裴健说，“这次签约也是对我们之前合作的一个总结，为今后合作打下了一个很好的基础。”

京东集团副总裁、大数据平台负责人翁志（Dennis Weng）表示，京东和英特尔在过去几年里进行了密切合作，从定制服务器到大数据，诸如Apache Spark on Kubernetes及其相关的框架和工具套件、Adaptive Execution、存储和计算分解、Spark工作负载优化等。“结合京东的海量大数据应用，京东和英特尔已经联手对这些项目进行了深度定制，在统一的数据分析和AI流水线上加速并简化了方案开发，并在某些特定场景下发挥了巨大的效能。”

例如，翁志介绍说，京东利用Adaptive Execution优化Spark的工作负载，提升数据存取效率，能够在要求的时间内完成计算。后来京东在Spark的基础上引用了深度学习框架BigDL，在这个框架上通过英特尔数学函数库提升整个硬件的能力，并在京东内部的应用取得了很好的效果，使得京东整个Spark技术平台能够满足各种应用的需求。“我们应用了英特尔的很多技术和产品，使得京东大数据平台的优势得到提升。”

英特尔公司软件和服务部门副总裁、数据分析部门负责人马子雅也表示，对于世界领先的硬件和软件的追求和兴趣让京东和英特尔走到了一起，这是非常完美的结合。双方在Hadoop集群、Spark、机器学习等方面开展了广泛的合作。“在英特尔硬件平台上，我们进行了软硬件调优、算法优化、增强扩展性等工作，实现了京东大数据平台性能提升和功能完善。”

在硬件层面，英特尔推出了傲腾固态硬盘以及英特尔傲腾数据中心级持久内存等新一代的存储技术。如何在最新的英特尔硬件技术上面优化京东的大数据平台，这是双方合作的重点。"英特尔并不只是把硬件卖给客户，而是帮助客户在具体的英特尔的产品线上进行最好的调试，让他们得到最好性价的一个结果，利用我们最新的硬件技术。"马子雅说。

比如针对英特尔的最新技术产品，京东与英特尔在可扩展计算、持久内存、网络和开源软件优化方面的平台创新进行高级分析，并合作开发下一代大数据平台，以完成架构升级，降低运行成本，增加集群整体效能。

另外，京东致力于打造异构的IT基础架构，为了把更多的不同硬件资源整合到同一个平台下面，英特尔与京东会在Kubernetes方面进行更多合作，探索如何有效管理异构资源。“英特尔过去在很长一段时间在开源方面主导了很多的项目，通过京东的合作让我们对开源也有更多的贡献，所以我们在未来的时间里面也会继续跟京东在这方面的合作，加大开源的创新，也帮助京东更好地利用开源的项目。”马子雅说。

翁志说，京东正在着力打造提供最佳性价比的下一代大数据平台，通过英特尔先进的技术为支撑，在虚拟化技术、存储计算分离、存储压缩技术等计算资源横向智能扩展上发力，对大数据基础架构进行升级，在AIOps等领域进行深耕。

英特尔与京东积极探索人工智能时代的大数据创新

当前我们处于一个大数据爆炸的时代，使用复杂的算法和模型以及应用不断增长的数据量和更复杂的数据集正在成为主流。 我们看到传统人工智能与大数据分析的集成越来越多，以解决更复杂的问题。

在马子雅看来，人工智能背景出身的专家一直在讲人工智能未来的发展是通过对算法不断地提升才得以发展，而从大数据出身的专家会说人工智能的发展未来就是要通过数据。“其实我个人认为，如果你的算法已经很成熟稳定，这个时候数据对于人工智能的推动是更重要的。比如ImageNet，自从ImageNet出现以后，在过去几年时间里图像识别得到了飞速的发展。可以说大数据推动了人工智能的进展。在未来，大数据跟人工智能必须相互结合才能够真正做到原来两个分开的领域做不到的东西，这是我个人的看法。”

翁志也表示，数据挖掘中使用了人工智能的方式进行数据处理，比如深度学习或者机器学习，它们之间非常紧密地联系在一起。未来，大数据和人工智能彼此连接、彼此发展和互相促进。“数据的发展一定是前途无量的，这个也是京东的强项，因为我们能够获得很多丰富场景下的大数据。”

翁志表示，京东内部有非常丰富的应用场景，从商品的售卖到商品的物流，也就是一个商品从它的生产到被用户消费到售后服务，整个的一个流程为京东积累了很丰富的数据。“京东通过数据分析实现精准营销和优化用户体验，提升大数据能力。这种大数据能力包括算法、计算能力、海量数据获取等方面，在计算方面与英特尔的合作能够使我们的大数据能力有一个极速的提升。”

“展望未来，我们有非常广阔的合作前景，京东与英特尔的合作具有互补性。京东的海量数据应用场景与英特尔在软硬件上的实力的结合是一个互补，这种完美结合使双方公都能够获益，而且我们能够进行更多的建设性工作，实现人工智能时代的大数据创新。”翁志说。