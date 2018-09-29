全球化格局下中国芯片企业如何突出重围？

2018年9月28号，北京大学跨文化领导力论坛迎来第七期嘉宾：紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐首席执行官曾学忠。北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院联席院长杨壮，中国经济体制改革研究会产委会研究部副主任、至顶网总编辑高飞分别点评。

至顶网服务器频道 09月29日 新闻消息（文/李祥敬）：一颗芯片从IC设计、晶圆生产、IC制造、IC封装到测试，制作工序之复杂，要求之高可能是很多业外人士所无法想象的。目前，中国已是世界上最大的半导体芯片消费市场，中国半导体行业协会（CSIA）的统计数据显示，2017年我国集成电路进口额超过2600亿美元，已经替代原油成为我国第一大进口商品。但是作为全球最大的半导体芯片消费国家，中国半导体芯片市场严重依赖进口，芯片国产化进程迫在眉睫。

2007年，展讯通信在美国纳斯达克上市，发展成为全球前三大手机基带芯片设计企业。2013年，紫光集团以17.8亿美元收购展讯通信，并在2014年完成对锐迪科微电子公司的并购，展讯和锐迪科全面整合为紫光展锐，致力成为全球数一数二的芯片设计企业。2018年，紫光展锐宣布与英特尔达成5G全球战略合作。

紫光展锐的迅速崛起是否具有代表性？中国自主芯片产业是否能够随全球化进一步深入的浪潮而顺利转型？芯片对中国在全球化中的竞争格局有何重大影响？

2018年9月28号，北京大学跨文化领导力论坛迎来第七期嘉宾：紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐首席执行官曾学忠。北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院联席院长杨壮，中国经济体制改革研究会产委会研究部副主任、至顶网总编辑高飞分别点评，一起研讨全球格局下的中国芯片业之路。

全球格局下的中国芯片业之路

曾学忠，曾任中兴通讯执行副总裁，主管集团核心业务之一的终端事业部。现任紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐首席执行官。

紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐首席执行官曾学忠

作为曾在中兴屡创销售记录的营销高手，曾学忠在半导体行业的全新风口上面对的是更为广阔的市场空间。按照曾学忠设定的紫光展锐目标，通过三到五年的努力，在国家大环境和集团的支持下，要成为世界数一数二的5G领先泛芯片巨头。

曾学忠在分享中表示，在谈具体的芯片产业之前，我们首先需要明白未来十年世界是什么时代？目前世界上的数据量每两年即翻番，数字化世界不断扩张，每个行业都面临势不可挡的数据大潮。

回顾历史，我们从PC时代、互联网时代到移动互联网时代，我们现在处于5G与AI交织的智能时代。在曾学忠看来，时代的不断演进，其实就是一个从“满足你”到“理解你”的过程。而智能时代“万物智连”的技术驱动力来自芯片，5G与AI催生更多智能应用，为全球化带来新的机遇与挑战。

曾学忠表示，现在是半导体行业处于黄金周期，呈现了西退东进的“芯”趋势。那就是过去十年，全球市场被美日欧三大主力地区垄断；未来十年，中国和美国的芯片市场将持续扩大。

在曾学忠看来，美国以科技为先导，产业基础雄厚，人才储备充足，实力全球领先；中国是全球最大、增长最快的芯片市场，但对外依存度过高。中国在核心领域的“缺芯”问题严峻，中国企业缺席全球半导体巨头行列，但是以紫光展锐为代表的中国芯片设计型企业已经挤进全球第一梯队，将率先成为世界一流。

曾学忠认为，未来全球半导体市场，一定是全球互为一体，你中有我，我中有你。所以中国芯片企业一定要强化合作，塑造差异化发展，洞见全球市场新格局，成为全球产业链中的重要一环。

虽然如此，但是中国芯片企业的国际化之路并不平坦。曾学忠说，贸易战是美在贸易领域的“核武器”，本质是保持世界经济浪潮中的霸主地位，策略是重点打击一到二家关键企业，形成威慑。于是，我们就看到了中美之间的贸易战，以及中兴事件。

不管是中兴事件还是中美贸易战，曾学忠认为这都给了中国芯片企业足够的启示，那就是夯实内功，利用中国市场的广阔优势，并抓紧全球市场，成为全球产业链中重要一环。同时，中国芯片企业要坚定发展，加强企业核心竞争力塑造，实现新一轮创新转型升级。

为了实现中国芯片产业的发展，曾学忠提出了三点建议：政府、大基金继续支持中国芯片企业做大做强；企业培养自己的技术话语权和核心竞争力；科研成果真正转化为产业竞争力。

正是基于这样的洞察，曾学忠表示，卓越企业一定是全球化战略和组织竞争力的结合体。作为紫光集团核心企业，紫光展锐致力于成为全球数一数二的芯片设计公司，助力中国芯片行业整体崛起。

作为中国公开市场上唯一的大型通用芯片设计公司，紫光展锐不仅在中国取得巨大的成绩，在印度、非洲等一些发展中国家和地区，更形成了绝对的市场优势，其中在印度的市场份额达到40%。

5G时代的到来，对中国芯片产业是一个巨大的挑战，也是一个巨大的机遇。紫光展锐正在用“自主创新”和“国际合作”的双轮驱动，由全面覆盖中低端市场逐步向抢占中高端份额迈进，借此提升在全球市场中的整体竞争实力。

特别是在自主创新方面，目前紫光展锐在全球拥有超过4500名员工，在中国、美国、印度等国家，以及香港与台湾地区共设有14个技术研发中心和7个客户支持中心，其申请的国内外专利已累计超过3500项。

曾学忠表示，在现代化全球化格局下，国家间核心竞争力的本质是科技和创新之争，中国芯片企业需要从“数一数二”到“独一独二”。“在奔腾不息的技术洪流中，只有自主创新才能引领未来。伟大的国家在伟大的时代，必将产生伟大的企业。”

嘉宾点评

中国经济体制改革研究会产委会研究部副主任、至顶网总编辑高飞

针对曾学忠的分享，高飞点评说，以紫光展锐为代表的中国芯片企业正处于“天时地利人和”的时代洪流中，“天时”就是全球芯片产业处于变革期，中国芯片企业可以把握窗口期实现“超车”；“地利”就是快速发展的中国市场，当前中国互联网蓬勃发展，云计算、物联网、人工智能等技术催生了新的商业模式，进而对芯片的需求呈现迅猛增长，中国芯片企业的机会巨大；“人和”就是中国市场越来越受到重视，不管是国内还是国际上的半导体行业人才希望寻求到中国市场发展，而且中国芯片厂商需要重视人才培养和建设，这将对中国企业打造核心竞争力起到关键作用。

北京大学国家发展研究院管理学教授、BiMBA商学院联席院长杨壮

杨壮也表示，曾学忠的分享具有很大的启发性，特别是对当前芯片产业的洞察。这也是中国企业缺乏的，因为只有把握了行业发展趋势，企业才能顺势而为，推动产业的发展。同时，在把握行业的基础上，芯片企业需要具有工匠精神，将产品做到极致。最后，中国企业需要具备国际化品格和国际化视野。