打造共生共享的生态模式 京东云与合作伙伴掘金云计算市场

京东云不断强化与合作伙伴的生态圈构建，持续协同和整合更多生态资源，以技术创新推动生态创新和升级，通过持续增值合作伙伴竞争力和商业价值，助力各行各业的数字化转型，推动全行业的产业升级。

至顶网服务器频道 09月29日 新闻消息（文/李祥敬）：在当今这个云计算时代，企业对于云计算的价值认可已经达成共识。特别是中国云计算市场，随着互联网的快速发展，以BATJ为代表的互联网巨头纷纷切入到云计算领域，为整个云计算市场带来了新的增长动能。

9月26日，主题为“相加·创无限”的2018京东云合作伙伴大会在京召开，发布京东云生态的核心理念、时代使命、最新进展。京东云携手英特尔、品友互动、希捷、180数字技术、商派、尼尔森网联、麦谷科技、TalkingData、SMART科技、百分点、托普云农、太火鸟等众多合作伙伴齐聚一堂，共同探讨云生态发展趋势，以及共建云生态的美好蓝图。此次大会的召开标志着京东云生态战略的全面爆发，其联合全产业链的多方合作伙伴，双向赋能打造全景式、持续发展、有生命力的京东云生态服务体系，将迎来云生态合作的新时代。

京东云总裁申元庆

京东云总裁申元庆在大会上表示，与合作伙伴共建生态联盟一直是京东云非常重要的战略之一，我们不仅具备了强大的技术实力，有了基础的技术武装，也积累了许多优秀的合作伙伴，联合推出了具有战略意义的行业解决方案。“此次的合作伙伴大会是京东云生态战略布局的新升级，未来我们将进一步扩展生态平台，成为中国云生态的构建者、引领者和承载者，与各行业的合作伙伴和用户共同发展和繁荣。”

云计算市场的爆发体现在云生态的爆发

随着云技术的迭代更新，各行各业都在“云”中快速成长，全面云化的时代悄然来袭。目前云计算市场已进入全面爆发的阶段，据Gartner预测，到2020年，全球云计算市场的规模将达到4114亿美元，而工信部在《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》中提出，到2019年，我国云计算产业规模要达到4300亿元。

申元庆表示，我们正处在一个科技大爆发的时代，层出不穷的科技推动了人类的进程，也极大地改变了社会生活的全貌和人类的思维方式。新科技带来新产品、形成新产业、创造新供给。在引发新需求的同时更缔造了新的生活、新的经济，形成新格局。

而云计算正是这种科技力量的重要体现。申元庆说，近代科技发展与IT技术紧密结合，互相促进。“随着互联网与各个行业的融合，特别是在IoT（物联网）技术普及后，计算需求将出现爆发式增长。边缘计算对云计算并不是冲击，是云计算能力从中心到边缘的一次下沉，是云计算的一种延伸，会为云计算带来更多机会。”

在云计算市场快速发展的情况下，作为云计算厂商该如何捕捉更多的商业机遇呢？申元庆指出，京东云在系统的稳定度、团队建设、客户满意度、产品与服务的丰富度进行了积极布局。我们常常说“天下武功，唯快不过”。京东云在正式对外赋能的一年多时间内飞速发展，进入了中国云计算一流行列。不论是团队的搭建、产品丰富度的提升、用户数的增加、场景的完善，或者是生态伙伴的扩充，都取得了傲人的成长。“通过自主研发和集团赋能，京东云致力于成为中国云计算行业最具潜力的赋能者，以及中国云生态最重要的构建者。”

京东云提供了全栈式、全场景及全频段的服务，致力于为合作伙伴提供开放、合作、共赢的生态，为全行业提供平台的支撑，在教育、医疗、游戏等行业构建大生态圈。“云计算的未来是生态，云生态的爆发将成为云计算爆发的重要表现。在营销云方面，京东云洞察、京东云智麦、京东云商道等产品，为企业提供高价值营销的解决方案，实现真正意义的全栈式智能营销。我们凭借了AI、大数据及云计算的优势，与合作伙伴强强联手，让更多的企业能够上云，更多的设备能够联网，更多数据汇集，更快地解决行业的痛点，共同布局智能物联网大生态。”申元庆说。

在这次大会上，由中国信息通信研究院、中关村智能硬件产业联盟、与京东云及合作伙伴尼尔森网联、万达、北京供销大数据等合作伙伴联合构建的京东云物联网产业联盟正式宣告成立，这意味着京东云生态的进一步发展，从而推动整个云生态更加快速地成长、壮大。

京东云打造共生共享的生态模式

京东云依托京东集团在云计算、大数据、物联网和移动互联网应用等多方面的长期业务实践和技术沉淀，完成了从可托付的云服务提供商到可托付的云生态系统的升级，构建了“生动、专业、共赢、信赖”的全景式云生态系统。经过近两年的发展，得益于在云生态方面的积极布局，现如今京东云已拥有覆盖多个行业领域超过2500家的合作伙伴。

京东云的全景式云生态系统以“全方位”的云计算服务为基础，其中囊括IaaS、PaaS、SaaS的全栈式服务，从IDC业务、云计算业务到综合业务的全频段服务，公有云、私有云、专有云、混合云等全场景服务，覆盖了互联网、电商、制造、能源、零售、物流、金融、医疗、教育、传媒、城市建设等全行业应用平台。

申元庆表示，京东云生态不是静态的体系，而是未来可期的动态过程，是与合作伙伴长期携手、可持续发展的生态体系，共赢让生态更有生命力。“作为以客户为先的京东云，将用户需求场景作为我们的核心，协助合作伙伴解决用户真正的本质需求。繁体字的‘态’，代表的是‘能＋心’，京东云的伙伴是用心做事，有能力，有态度，有腔调，及最专业的一群人。”

现在云计算厂商都在讲生态，但是京东云的生态与他们不一样。申元庆解释说，很多云计算厂商定位成平台公司，这种情况下任何一个合作伙伴对它来讲，只是众多云服务市场当中的一个。“而京东云的方式不一样，我们的模式是引进行业里面最领先的服务商，在这个情况之下，我们走的是共生共荣的模式，最终目标是服务客户，这个本质不能颠倒。”

对于京东云而言，生态建设的终极目标是客户的体验和满意度。申元庆说到，当用这个衡量标准引入合作伙伴时，京东云更重要的是和合作伙伴共生共荣。对于企业来讲用户的需求是差异化、多样化，往往需要一站式的服务，我们有一个本质上的认知，就是让专业的人做专业的事，云厂商做好云厂商该做的部分，而专业领域的部分交给专业领域里的合作伙伴。

伴随着技术不断地更新换代，客户的需求也就越来越多样化。现在的企业必然要将生产经营活动聚焦在某个最擅长的领域里，通过联合的方式来获取更多的接口和用户的覆盖，从而增强市场的竞争力，获得企业腾飞的机遇。对于现代企业来讲，已经不是合作不合作的问题，而是与谁合作的问题。

百分点公司董事长兼CEO苏萌（左）、京东云总裁申元庆（中）、品友互动创始人兼CEO黄晓南

作为京东云的重要合作伙伴之一，百分点公司与京东云共在一个写字楼，楼上楼下的便利条件，让百分点公司董事长兼CEO苏萌对京东云的点滴变化都非常熟悉，目前京东云与百分点已经联合构建了超过100个云服务项目。苏萌透露：“申元庆加盟京东云这一年来，京东云发展速度之快、执行力之强，令人惊叹。”而这两家公司之所以能够快速打造出诸多客户满意的云服务，除了远程合作，联合研发实现“嵌入式”合作是成功的关键。这是因为，百分点是大数据+AI技术和产品提供商，当将自身产品与服务融入到京东云平台，需要从架构上、技术上做一系列的融合，两家公司的技术人员要一起做很多联合研发，比如在推出“京东云洞察”产品过程中，京东云平台技术团队的配合度、执行力都令百分点很吃惊。

京东云的另一家合作伙伴品友互动是一家基于人工智能和大数据技术提供智能营销-解决方案的公司，其创始人兼CEO黄晓南表示，品友与京东云的理念很一致，也是客户第一、伙伴第二、品友第三。品友互动提供是一个系统新的营销云平台，与京东云的合作，京东有大量的电商应用场景，让广告主可以在真实电商场景下看到使用了品友的营销方案后是否产生了作用，对市场效果有非常好的验证。而这些深度的合作，既有外部的“推”，也有内部的“拉”，涉及多层面的技术整合、资源整合，很多问题的解决直接考验的是执行力，只有身在其中才能够深刻感受到这两个团队的无缝协作。她同时表示，很快大家能够看到这两家合作的更多成果。

申元庆也表示，从京东云的角度来看，希望通过四个维度帮助合作伙伴。一是技术赋能。不管是IaaS或者PaaS，甚至是私有云场景，还有专有云；二是场景赋能。对于超级零售商来讲，我们的场景是无限的；三是品牌赋能。对于整个京东来讲，我们追求“客户为先，正道成功，只做第一”的价值观；四是生态赋能。过去看生态往往只是看一个行业，现在则是每个不同生态面临平台化，行业之间不断融合。“透过四种不同方式的赋能，京东云与合作伙伴共生共荣，最终目标是提高用户体验。”

“秉持相同的价值理念，京东云拥有众多优秀的合作伙伴，我们希望与生态系统的每一个成员一起来奋斗，成为能够彼此信任、长期携手的伙伴，借助双向赋能，打造高价值、有生命力的云生态服务体系。通过我们的共同努力，更好地满足客户的需求，真正为客户带来极致体验。”申元庆说。

结语

随着云计算的深入发展，云计算市场不断向纵深发展，云计算生态不断延展。京东云不断强化与合作伙伴的生态圈构建，持续协同和整合更多生态资源，以技术创新推动生态创新和升级，通过持续增值合作伙伴竞争力和商业价值，助力各行各业的数字化转型，推动全行业的产业升级。