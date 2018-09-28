实现数字化企业正当时 西门子支招中国工业转型升级的最佳路径

在近日举行的主题为“实现数字化企业——正当时！”的2018西门子工业论坛上，西门子携手众多行业专家、合作伙伴和客户与近千名专业观众分享了数字化在各行业应用的发展进程，并深度解读了中国工业数字化转型升级的最佳路径。

至顶网服务器频道 09月28日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，创新被视为国家发展的重要动力之一。对于工业领域，数字化是驱动中国工业高质量发展的核心。中国工业的转型升级和工业4.0等创新趋势正在被广大企业所接受。但是如何收获数字化红利实现升级转型成为工业企业面临的重要挑战。

在近日举行的主题为“实现数字化企业——正当时！”的2018西门子工业论坛上，西门子携手众多行业专家、合作伙伴和客户与近千名专业观众分享了数字化在各行业应用的发展进程，并深度解读了中国工业数字化转型升级的最佳路径。

作为数字化领域的先行者，西门子在二十年前就已经开启了自己的数字化之旅。通过自身的探索和实践，西门子在工业数字化方面的洞见和实践不断完善。

2014年，西门子在“工业4.0”提出的第二年就着手成立了数字化工厂集团，并正式将“数字化”确立为公司的三大核心增长领域之一。2015年，西门子在汉诺威工业博览会上提出了“迈向工业4.0——引领数字化企业进程”的主题，由此在业务上确定了“工业4.0”的框架和主题，正式开始了关于“工业4.0”具体路径的研究。2016年，西门子提出了“引领数字化企业进程”的主题，体现了在业务发展和并购方面所取得的新进展。2017年，西门子已经开始展示数字化企业解决方案为第一批试点客户带来的优势。2018年，西门子在此次论坛上提出了“实现数字化企业——正当时！”的观点。

如何不落后于工业4.0时代？西门子说：拥抱数字化

西门子股份公司数字化工厂集团首席执行官Jan Mrosik博士

西门子股份公司数字化工厂集团首席执行官Jan Mrosik博士表示，数字化正在改变各行各业行业，包括制造业。在这样的情况下，我们很熟悉的企业由于无法适应数字化的发展，他们的管理思路以及经营策略都不符合数字化的要求，他们的客户以及员工也没有做好数字化的准备，已经落后于时代。

“我们怎样能够避免这样的局面呢？那就是拥抱数字化。我们需要的不仅是技术，更重要是要从开始就审视我们的流程、组织和运营模式，我们要进行设计、更新，为数字化做好准备。”Jan说，“第二是企业要以数字化的方式进行归档。一个企业必须要进行数字化的归档，才能实现数字化的应用。”

然后是技术和数字化的工具需要能够整合在一起，能够支持企业不同层次的目标，这就必须要定制，要因地制宜地为每一个企业去进行设计数字化的路线，才能实现目标。然后企业还要一起寻找共同的文化支撑，和数字化一同成长，这也是非常重要的流程的一部分。

还有就是有效、快速地进行创新，而且要根据市场需求不断创新。"中国政府目前也正在致力于经济发展的转型升级，通过数字化来促进创新，让经济增长从出口、投资导向转化成为创新驱动。数字化可以为此提供支持，这也是西门子致力于实现的目标。"Jan说。

西门子股份公司过程工业与驱动集团首席执行官Juergen Brandes博士

西门子股份公司过程工业与驱动集团首席执行官Juergen Brandes博士补充说，数字化正在改变着离散行业和过程工业，其中一个重要的变化就是数字化会改变业务概念。“现在越来越多的设备联网，并不断产生数据。而有了数据和连接性，你可以改变自己的业务类型，比如交易型的业务变成咨询型的业务，你甚至不再去销售产品，而成为客户价值链不可分割的一环。”

Juergen表示，为什么西门子聚焦数字化？因为西门子有坚实的电气化基础，知道如何优化电气系统来提高表现；西门子在自动化方面处于世界领先；同时，我们认为数字化是电气化和自动化之上的一个自然概念，它是使能业务转型的关键。西门子用科技来促进竞争力，包括计算力增强、连接型云计算、数据驱动的商业模式等等，帮助客户受益、减少产品上市时间、增加灵活度、改进质量、提高效率、保证安全。

西门子（中国）有限公司执行副总裁兼数字化工厂集团总经理王海滨认为，工业4.0的发展得益于基础性技术要素的发展，比如传感器技术的进步和突破、半导体工业的发展以及计算能力的提升等，加上西门子在软件和服务方面的深耕，这使得数字化企业的方案能够落地。

西门子（中国）有限公司执行副总裁兼过程工业与驱动集团总经理林斌补充说，工业4.0首先要做的是把企业的产品数字化，这需要技术的支撑，就是不同领域的技术可以互相串联起来。另外就是企业管理层能够理解数字化项目对近期和长期企业的运营和升级能够带来什么好处。

围绕数字化双胞胎 西门子打造全价值链的解决方案

两年前，西门子率先提出了“数字化双胞胎”解决方案，支持企业进行涵盖其整个价值链的整合和数字化转型，为从产品设计、生产规划、生产工程、生产实施直至服务的五大环节打造一致的、无缝的数据平台，实现虚拟世界与物理世界的贯通。

如今，西门子凭借包含产品、生产流程和性能三个方面的“数字化双胞胎”解决方案，全球领先自动化产品组合和服务，以及基于云的开放式物联网操作系统MindSphere，共同构成了实现工业企业数字化转型的技术先决条件。

Jan表示，西门子是如何实现“数字化双胞胎”的呢？首先，设计一个产品，是在数字模型中设计产品，我们只需要在虚拟世界中进行仿真，最后得到一个产品的数字化双胞胎。“在数字世界中不断地设计和模拟仿真，最后由这个设计产出一个数字化双胞胎，所以我们会拥有产品的数字化双胞胎和生产的数字化双胞胎。”

这“两个双胞胎”使用起来非常方便，西门子的数字设备再加上产品耦合，建立好工厂和制造设备线，使用西门子的自动化设计、驱动和TIA产品组合中的一些产品，再加上材料，这些都会放在整个产品线上进行质量控制。"我们遵循的是最严格的网络安全规则，确保产品设计是安全的，产品的制造是安全的，不会受到黑客攻击。"Jan说。

除了生产产品，西门子“数字化双胞胎”还可以连接所有的产品和制造，让他们跟物联网相接，这样的话可以相互沟通，产生很多数据，然后在IT运营系统之中对这些应用进行分析，让业务取得最大价值。另外一个方面，企业可以进行创新服务，进行预防性维护，在设备出现问题之前对它进行维护。

“这就是性能的数字化双胞胎，它是描述产品和生产在真实世界中的情况。我们把数据存储在MindSphere上面，然后对它们进行分析，这样获得的反馈可以回到产品数字化双胞胎和生产数字化双胞胎中，闭环改进性能，通过系统化的方式自动把反馈循环疏导到产品中，提高产品的质量。”Jan说，“数字化双胞胎非常强大，我们的想法是让产品尽量贴近完美，让产品的交付尽量贴近完美。”

西门子利用MindSphere评估驱动系统数据的全新数字化平台Sidrive IQ能为工厂和设备用户提供驱动系统的透明化数据，优化机队管理并优化维护和服务，如对数据的连续分析可帮助用户及早发现并避免潜在的失误，从而延长设备正常运行时间。Sidrive IQ成为在整个生命周期各个环节提高驱动系统的效率和生产力的基础。

Juergen补充说，西门子创建了工厂的数字双胞胎，同时也构建了新的商业模式，提供一体化工程的概念，包括产品的设计、工厂设计，到工程、仿真整个工厂的运营。有了这样的数字化双胞胎，企业就有了基础去优化集成的运营、服务、运维等步骤。借助MindSphere，一家公司可以实现全新的商业模式。

例如一家德国机床公司改变原有的售卖模式改成租赁模式，通过将机床连入MindSphere，提高最终客户的生产灵活性和产品质量，同时能够做到预测性维护，实现更好的产品质量和系统的可用性。这样，客户可以随用随租地使用机床，并且实现更好的设备性能，同时能够根据使用量来进行收费。

“西门子已经不再是一个只卖产品的公司，而希望成为当你拥有最初想法就在一起的合作伙伴、帮助你实现梦想的合作伙伴、保护你生产投资的合作伙伴，我们的工作不只是针对新公司、创业公司，还有那些历史悠久的公司。我们要去启发它了解到机会的存在，才能做到转型。同时我们要像伙伴一样，并肩前行才能够去实现梦想。”Juergen说。

赋能转型 西门子加速中国工业的数字化进程

四十年来，西门子不断致力于以技术驱动合作，与中国的合作伙伴一道推进中国工业电气化、自动化和数字化进程。西门子对中国工业发展有着深刻的理解和洞察，并已经为工业数字化转型创造了技术上的先决条件，以帮助中国客户切实收获数字化红利，实现更高的灵活性、更高的生产效率、更短的产品上市时间以及更好的产品质量。

截至目前，西门子已在汽车、电子、纺织、航空航天、石油石化、制药和食品饮料等数十个行业、为数百家中国企业提供了数字化企业解决方案，助力中国工业的高质量发展。

Juergen表示，要想充分发挥数字化的潜力，只有通过紧密合作才能够做到，因此西门子最强大的工程师团队以及物联网专家团队放在中国。“我相信这样的生态系统也得到了中国政府的强力支持，同时我们也看到中国客户有着强劲的企业家精神，愿意去拥抱数字化，在很多的客户当中有所体现。”

Jan也表示，中国政府正在系统地强有力地推行数字化，使得中国的产业能够转型升级，向创新驱动的经济发展模式转变。这种系统性的推动，也转化成为一系列的举措，支撑整个行业的转型升级。

在此次论坛上，西门子以中国航天科工集团旗下的贵州航天电器智能制造工厂为例，呈现了一套完整的数字化转型蓝图，包括项目的整体咨询设计和实施。该工厂成为全价值链集成的智能制造样板间，实现“小批量、多品种、定制化”，订单驱动的柔性生产模式。“该产线投运后，我们的产能提升至原来的5倍，产品合格率提升至99.8%以上，并形成了可复制与推广的合作模式和技术路线。”贵州航天电器股份有限公司董事长陈振宇表示。这一项目入选了中德智能制造试点示范项目，使贵州航天电器成为行业数字化转型的引领者。

中国石化青岛炼化公司于2008年开始与西门子合作。十年来，西门子数字化企业解决方案内包括过程控制、安全仪表系统、信息安全、优化控制等均已在该公司成功应用。“在我们向智能制造转型的过程中，西门子工厂资产全生命周期管理和基于大数据的预防性维护等解决方案，能够为工厂带来整体效益的跨越式提升。”中石化青岛炼化公司电气与仪表中心主任陈鑫表示。

在与中国企业的深度合作中，西门子还依托“纵深防御”理念，采用“评估、实施、持续监控”的“三步法”，为客户提供所有层级的全方位安全防护，涵盖工厂和网络安全以及系统完整性，使客户能持续专注于核心业务与数字化转型。

除了赋能中国企业转型，西门子还与中国合作伙伴进行产业协同。比如西门子和阿里云就MindSphere落地中国内地市场的技术路线图和具体实施计划进一步签订了合作协议，计划于2019年第一季度末面向国内客户发布“MindSphere on Alibaba Cloud”正式（General Availability）版本。

MindSphere on Alibaba Cloud融合了西门子和阿里云在平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）方面的实力，拥有强大的连接性、数据分析能力和工业专长，将为中国企业实现数据驱动的全新商业模式提供更广阔的平台。

此外，西门子和阿里云也将共同培养工业物联网合作伙伴。MindSphere开放的PaaS平台有助于形成一个拥有丰富合作伙伴的生态系统，开发并交付新的应用产品。双方将为工业物联网开发者提供培训，致力于面向中国工业客户提供应用。

Jan表示，在物联网这个领域，我们需要一个生态系统。我们希望能够与阿里云合作共同提供一个平台，使这样的生态系统得以运行。双方将携手建设一个强大的生态系统，能够支持我们客户以及愿意将自己的资产链接到我们平台之上的各方。