数字化转型背景下企业如何实现目标驱动的IT自动化管理

在最新一期的企业开源智库节目，前中金所DevOps专家王奥分享了中金所（中国金融期货交易所）在IT自动化管理方面的最佳实践，红帽金融行业解决方案经理方浩介绍了红帽在IT自动化管理方面如何赋能企业实现更高水平的管理。

至顶网服务器频道 09月27日 新闻消息（文/李祥敬）：当前各行各业都在进行数字化转型，而企业如果想要去完成这种数字化转型，一个比较坚实的IT基础设施肯定是必不可少的。随着云计算技术的发展，企业IT基础设施呈现了一个非常复杂的环境，这样的情况下对于企业的管理提出了很大的挑战，于是IT自动化管理成为企业重点关注的方向。

在最新一期的企业开源智库节目，前中金所DevOps专家王奥分享了中金所（中国金融期货交易所）在IT自动化管理方面的最佳实践，红帽金融行业解决方案经理方浩介绍了红帽在IT自动化管理方面如何赋能企业实现更高水平的管理。

变革时代IT自动化对于企业意味着什么？

IT行业不断地生产新技术和新工具，这一方面可以为企业带来竞争优势，另一方面也为企业的管理带来了问题。

而IT自动化可以帮助企业更有效率，通过自动化操作常规作业的日常流程或易出错的部分，企业可以节省出时间更专注于环境中需要修复、改进或升级的业务。提高IT效率可以帮助企业在当今快节奏的市场中更有效地竞争。

“以前的IT自动化更多是从运维角度对设备管理展开，现在的IT自动化要面对更广泛的领域，从IT资源服务到资源分配、管理和问题响应等。跨部门协作是一个复杂的组合关系，还有混合云、微服务等IT架构的部署，让传统的管理方式面临很大的调整。为此，红帽在IT自动化管理方面为用户提供了丰富工具和服务选择，帮助他们有效管理。”方浩说。

王奥表示，IT自动化是当前业界一个非常大的趋势，无论是传统金融行业还是互联网行业，其实都在往这方面走。IT自动化使团队能够发掘出现代技术、方法论的潜力，并从后端支持向业务驱动发展。“IT自动化帮助企业业务从由事故驱动转变为技术驱动来辅助决策；穿透部门墙，提升跨岗位甚至跨部门间的协作能力，从而加快整个项目工作流，改善和提升持续集成和持续交付的能力”

方浩也表示，很多金融客户已经越来越互联网化。在互联网化过程中，企业会面临很多问题，比如安全问题、多环境的应用部署等。以往IT运维需要专家，没有专家很多疑难问题都无法解决。“红帽希望能够帮助客户把个人能力变成一个企业能力，也就是通过IT自动化管理建设，提升企业整体的IT管理水平，而不是仅仅依靠人工经验。”

从中金所实践看企业如何落地IT自动化管理

对中金所来说，所担负的工作职责对于深化资本市场改革，完善资本市场体系，发挥资本市场功能，具有重要的战略意义。因此，公司有一个大的战略目标就是“提效创新”，为了支撑这样的目标实现，最重要一点就是IT自动化管理，这是目标实现的核心。

在王奥看来，在推动IT自动化过程中，公司级别高层的支持是非常重要的一个因素，因为它代表了公司的一个战略，代表了公司的一个文化。“由于高层支持我们才得以打破部门墙，组建一个跨部门的团队，这是非常具有远见。”

围绕这个核心，中金所进行了非常多的探索，比如组建一个跨部门的自动化运维平台小组，在这个小组当中其实我们运用了非常多的互联网技术，包括一些开源解决方案。这个跨部门团队包含了开发、测试、运维、安全等不同领域的人才。同时，中金所在IT自动化管理方面的重要一步是标准化积累，这种标准化涉及安全、数据库、监控、主机等各个方面。

王奥介绍说，在团队组建过程中，中金所进行了长达半年的调研时间，对内了解员工需求，对外走访学习。“最终，中金所决定向互联网厂商学习，自己组建敏捷开发小组。通过摸索，我们对开发流程、整体架构有了更深的认识。”

所以，对于IT自动化管理，王奥认为，你最重要的是想清楚要做什么，采用什么样的技术服务于你的目标和需求。比如，对于金融行业来说安全稳定是首要前提，中金所升级备份架构由操作系统细化至虚拟机和文件分级保护策略，利用MSDP池加速备份由小时减少为分钟。

在方浩看来，新技术的引入可以帮助企业进行创新，但这也会带来大量客户以前不具备的能力和要求，如何有效管理成为难题。“特别是开源技术，迭代速度和种类繁多，如果人员的技能水平跟不上技术的发展，对企业来说也是比较痛苦的事情。”

对于IT自动化管理也是如此，企业一定要基于自身的竞争优势、业务发展方向进行相应规划，然后在这个基础上不断迭代向前发展。“这个过程中最重要的事情一定要选好适合自己的一套IT自动化管理框架，在这个基础上不断向上滚动，通过敏捷的方式进行迭代升级，而不是推翻重来。”方浩如是说。

王奥补充说，选择IT自动化管理产品一定要社区的活跃度和背后的技术支撑。在中金所自动化平台建设和主机自动化配置管理中，基于Ansible统一了团队开发运维语言标准，成功实现RHEL 5/6/7和Windows 7/2008/2012的跨平台管理，有效减少交付时间和人为失误影响，利于团队内部快速迭代开发。

在建设基于OpenStack私有云的项目中，基于Red Hat OpenStack和Ceph分布式存储成功搭建了仿真并行环境，运维人员的角色由被动管理转变为主动服务，可以根据用户的实际使用量更加合理预估所需资源并进行成本计算，在培养团队适应新技术的过程中减少对商业化的依赖并降低运维成本，实现自主可控的良性模式。

方浩表示，红帽最重要的价值是基于开源，贡献于开源，所有红帽选择的开源部件一定是经过很长时间的考察和充分测试，可以帮助客户减少很多在开源方面选择时候前期的风险和成本。

IT自动化管理未来会如何发展？

王奥表示，未来，中金所会探索自动化运维平台与其他平台的对接，如CMDB数据平台，监控平台，CI/CD持续集成发布平台等；基于Docker/OpenShift/Kata等容器的应用；HCI超融合架构和超融合第二存储对现有架构的影响；SDN网络自动化并响应国家政策对IPv6的支持研究等。从中金所未来的规划可以看出，IT技术不断演进，企业对于IT自动化的需求不断延展。

方浩则表示，红帽在IT自动化管理方面也会不断拓展，基于Ansible架构实现各种不同架构层次和同一层架构中设备之间更有效地融合，帮助运维人员先解放双手，把更多的时间放在如何构思在更复杂的环境里面用好IT自动化的工具。“通过将本地Ansible支持扩展到红帽更多的产品组合中，红帽还以独特方式使自动化企业成为现实，让所有组织机构唾手可得。”

“Ansible不能仅仅当作一个脚本工具，更重要是把它集成到一个大的开发平台里面，我觉得这一点是非常重要的能力体现，也是大多数企业应该思考的问题。”方浩说，“红帽的愿景是提供一种能力，通过单一技术实现复杂、跨域系统的自动化。”

结语

IT自动化管理不是一个技术问题，对于企业来说它更多是一个商业的战略，因为这样能够从根本上驱动它的业务发展。最终，IT自动化管理能够让企业把软件和服务真正变成一个可持续的生产过程，把项目组的个人能力变成一个企业级的组织能力。