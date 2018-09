VMware与阿里云达成战略合作 简化混合云部署

在2018杭州·云栖大会上,VMware与阿里云双方宣布达成战略合作,共同提供面向企业的混合云解决方案,全面助力企业实现数字化转型。

至顶网服务器频道 09月27日 新闻消息(文/邹大斌):9月20日,在2018杭州·云栖大会上,VMware与阿里云双方宣布达成战略合作,共同提供面向企业的混合云解决方案,全面助力企业实现数字化转型。阿里云将整合VMware混合云软件产品,充分发挥阿里云公共云基础架构的敏捷性和高扩展性,交付面向企业的混合云解决方案,助力企业轻松把现有工作负载从本地部署的数据中心拓展至云端。

阿里云总裁胡晓明(左)与VMware首席运营官Sanjay Poonen(右)出席新闻发布会

“中国云市场一定是混合云为主导的市场,我们希望在为企业提供公有云以外,还能够和VMware共同构建一个混合云架构的云平台,为更多政府、金融机构,制造业、传媒行业等提供一体化的云计算服务。” 阿里云总裁胡晓明表示。

阿里云是中国市场最大的公有云提供商,VMware是私有云市场的主要提供商,双方的合作无疑将让中国用户,特别是VMware用户的混合云之旅更加方便。而在此前,由于阿里云与VMware的私有云采用不同的架构,VMware的用户要借助阿里云来完成混合云部署,实现更高的灵活性和弹性,面临很多技术上的困难。今天两家达成战略合作将让云的迁移变得容易。

“VMware所擅长的是本地部署的私有云,所以如果客户已经使用了阿里云,我们的合作将使他们的工作负载可以无缝迁移到公有云上,他们就会获得巨大收益。随着我们的合作关系进一步深入发展,我们会共同创建很多IP。” VMware首席运营官Sanjay Poonen在接收记者采访时表示。

胡晓明进一步介绍说,对于VMware的客户,如果需要用到公有云本身的弹性、容灾能力或者测试,可以通过VMware原有本身私有部署的云平台和阿里云之间可以一键切换,从而把互联网的能力和原来独立部署的VMware云的能力融合起来。

据记者了解,在国外VMware已经有了类似的合作案例,这就是和AWS的合作提供混合云部署,即VMware on AWS,已经先后在美国、欧洲不少地方落地。在今年8月份举行的VMworld上,VMware宣布VMware on AWS今年会在香港落地。VMware与阿里云的合作与之有些类似。不过,目前双方的合作还处于第一阶段,实现了一个账号可以横跨两个大的产品体系。正如Sanjay Poonen所言,随着合作的深入还会更多产品和功能推出,正如VMware on AWS那样。

“我们希望阿里云基于VMware的云产品,构建出一个给中国客户的服务,使中国客户可以跟阿里云来打交道,然后使用我们的混合云解决方案。因为我相信中国客户一定更愿意跟本地厂商去打交道。” Sanjay Poonen说。

值得一提的是,阿里云是VMware在中国市场的首家CVP(Cloud Verified Partner)。CVP是VMware推出不久的一个云合作伙伴计划,主要面向大型云服务商,是从VCPP中挑选出来。VCPP(VMware Cloud Provider Program)是VMware更早推出的一个云合作伙伴计划,已有4500多个云合作伙伴,华云数据等中国厂商属于这个合作体系。