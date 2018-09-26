 联想创新科技大会2018：加速转型，引领并赋能产业智能化变革

9月26日，在联想创新科技大会2018（Lenovo Tech World）商用技术及解决方案大会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，人工智能作为新的技术驱动力正在引发第四次工业革命，尤其是推动垂直行业的智能变革。

至顶网服务器频道 09月26日 新闻消息（文/董培欣）： 9月26日，在联想创新科技大会2018（Lenovo Tech World）商用技术及解决方案大会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，人工智能作为新的技术驱动力正在引发第四次工业革命，尤其是推动垂直行业的智能变革。联想在人工智能三要素——数据、算法与计算力领域拥有全面积累，是极少数能够统一利用所有智能化要素资产的科技公司。联想在加速自身转型的同时，为各行各业提供行业领先的智能化解决方案。

在本次大会开幕日主旨演讲中，杨元庆表示“智能变革将无所不在，它让家庭、工作越来越智能，也让每个企业的每一个价值链环节，乃至行行业业越来越智能。”人工智能只有和各行各业以及价值链的各个环节融合发展，智能变革才能助力产业发挥最大潜能，而联想要做这一轮智能变革的引领者和赋能者。

杨元庆认为“一种全新的、能够改变世界的智能变革架构正在形成，它有三个组成要素：数据、计算力和算法。”杨元庆进一步详述了该三要素融合产生技术效能的方式，以及联想如何推动“智能+”向各行各业普及：

一. 数据是智能化变革的“燃料”。联想拥有强大的规模化设备生产制造能力和广阔的产品线，并积极研发和布局嵌入式SIoT产品，种类丰富的设备使联想掌握着海量的数据入口。

二. 作为全球超级计算机领先供应商，联想为企业的智能化变革提供强大的计算力保障。据今年6月德国全球超算大会公布的全球超级计算机TOP 500最新榜单显示，联想以117套的上榜总数首次超过惠普，成为首家夺得全球第一的中国厂商。目前，联想的高性能计算业务已经覆盖了政府、教育、科研、金融、地理、气象等广阔的行业应用领域。

三. 将不断进步的算法与大数据技术和各个行业的知识、经验与流程（knowhow）相结合，就能形成覆盖各行各业的行业智能，联想已就此形成一系列垂直行业的智能化解决方案。

据清科研究中心发布的《中国人工智能行业投融资发展研究报告》显示，在2010到2017年5月期间， “人工智能+垂直细分领域”的商业化项目吸引投资能力不断提升，商用人工智能正在迎来巨大的市场机遇。

杨元庆介绍：“一般的理解是，SIoT智能物联网设备主要是指手机、音箱这样的天生智能的产品。但SIoT更大的潜力其实是在商用领域，很多不具备计算能力、没有联网的生产设备，都可以通过嵌入专门的芯片和模组，提供相应的协议或SDK包，变身SIoT，并和后台云计算能力结合，整合成为行业解决方案。”当前，联想的商用人工智能合作已涵盖医疗、冶金、汽车制造等诸多领域。联想的需求预测深度学习解决方案，自获国内某钢铁企业布署以来，大幅提升其预测精准度至90%。而联想为猎豹汽车提供的数据湖和商业分析解决方案，帮助猎豹敏锐捕捉市场热点，根据用户需求迅速调整产品设计和开发，优化后的SUV车型赢得了更多国内消费者的喜爱。此外，利用联想工作站、服务器，以及先进的图形处理算法，联想与多家医院建立了合作关系，能够在几分钟内完成复杂的CT扫描数据的调取和处理，帮助医生更好地检测到肿瘤，提高癌症诊断的成功率，及早发现和诊治。

随着联想智能化变革方案在垂直行业逐渐落地，“智能+”业务已经为联想集团业绩提升带来实际成效。据2018/2019财年第一季度财报显示，联想数据中心业务营业额提升近68%，利润率同比改善11个百分点，业务营收已经连续三个季度实现了同比增长（从2017/2018财年联想第三季度开始，同比增幅分别为16.7%、44%和67.8%）。

在26日上午的大会上，联想与全球存储解决方案和数据管理领军企业NetApp的全球合作伙伴关系亦宣布正式落地——合资公司命名为“联想凌拓”，将致力于开发数据中心解决方案与混合云数据服务，打造存储领域市场领先企业。

杨元庆最后表示：“我们放眼未来，持续扩展产品组合，并且勇于打破常规。联想是智能化道路上能够为你们的事业或家庭，提供可信赖技术和服务的最佳伙伴！”