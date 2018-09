拥抱变革 VMware创新Workspace ONE助力企业迈向现代数字化工作空间

VMware EUC(终端用户计算)副总裁及首席技术官Shawn Bass告诉记者,VMware提供了一套覆盖所有终端计算用户的端到端整体解决方案,让企业管理实现智能与自动化。

至顶网服务器频道 09月25日 新闻消息(文/李祥敬):当前,随着云计算、移动互联网等技术的深入发展,企业的工作空间正在迎来一个变革时期。多个设备平台的涌入、不断增加的安全风险以及对授权员工至关重要的任务关键型应用,企业必须正面解决各种管理挑战。

为了帮助企业应对挑战,VMware公司为智能驱动型数字化工作空间平台Workspace ONE添加创新服务,进一步推进其在现代劳动力中加速工作空间服务获取、交付与消费情况的愿景。基于现代管理并拥有广泛生态系统支持的Workspace ONE,将助力IT组织机构提供高度自动化和按需式工作空间平台,进而带来宝贵的洞察、更好的员工体验、显著的成本节约以及更高的安全性。

VMware积极创新捕捉终端用户计算市场发展机遇

VMware EUC(终端用户计算)副总裁及首席技术官Shawn Bass

VMware EUC(终端用户计算)副总裁及首席技术官Shawn Bass告诉记者,随着各企业逐渐摆脱传统的管理方法、老旧的操作系统与应用,现代管理成为了数字化工作空间的基础。VMware提供了一套覆盖所有终端计算用户的端到端整体解决方案,让企业管理实现智能与自动化。

Shawn表示,企业最关心的就是其生产力,而生产力都是员工带来的。如果我们的技术能提高一个员工的敬业感以及对这个岗位、他所做事情的热爱度,他的生产效率一定会大大提高。随着移动互联网的高速发展,企业需要一个统一的工作空间解决方案,同时随着云计算的发展,企业更倾向于通过云的方式进行访问和管理。这也是为什么VMware EUC(终端用户计算)业务呈现指数增长的原因,特别是在健康医疗、金融、零售、政府军队等垂直行业有着上佳的表现。

“我们进行了一项调查,根据调查结果做了一项对比,那些使用比较好的技术让员工的敬业感以及参与度、热爱度比较高的公司,相对于不太高的公司来说,利润相比高达147%。”Shawn说。

VMware的目标是改变人们使用技术的方式,虽然新技术能够带来生产力的提升,但是安全问题也很大,比如数据泄露、黑客问题等。VMware则致力于解决这些问题。现在企业员工的设备数量非常多,有数据显示,现在每个人手里平均有2.6个设备。到2020年,可能人均会有五六台设备。

Shawn表示,在这样的情况下,对于终端用户或者公司来说,如何一体化管理这么多设备,并提供一致的用户体验是一个非常大的挑战。Workspace ONE就是为了帮助企业解决这样的难题。

“因为我们帮助客户节省成本、简化管理,而且是最全面的一个解决方案。在整个生态环境里,无论从广度还是深度上来说,VMware为客户提供了无可比拟的解决解决方案。所以VMware终端用户计算收到了用户和市场的广泛认可,并取得了不俗的市场成绩。”Shawn说,“中国市场蕴含巨大的机会,VMware也在积极满足中国市场客户的需求,比如国产化等,从而帮助中国企业实现工作空间的转型。”

Workspace ONE帮助企业迈向现代数字化工作空间

现代技术的发展让企业希望员工能通过任何设备,不管是Apple、安卓还是其他设备,用比较便捷的方式登录到企业提供的任何应用,与此同时还有机制来保证安全性。数字化工作空间Workspace ONE使IT组织机构按需管理并保障工作空间服务,VMware将现代管理又提升到了一个新的高度。

Shawn说,Workspace ONE的愿景是实现智能驱动,利用现在的AI技术,最大化减少人工操作,提高企业生产力。“比如VMware通过机器学习进行数据分析,进行相应预测,提高员工用户体验。首先搜集大量数据,包含设备信息,员使用APP的种类和频度、性能、使用时间等。然后根据这些数据分析进行相应的预测,如在特定的网络状况下需要对设置做相应改变,以适应员工在当前环境下的使用需求。”

Shawn表示,Workspace ONE有三个非常重要的功能,其中一项就是现代化的管理,简单来说,只要员工拿到设备,通过简单设置就能使用公司提供的应用。第二点,我们不仅为终端用户提供最佳的用户体验,也提供了易用的IT管理方式。第三点,也是最重要的,我们尽量减少终端应用给终端用户带来的繁琐感。因为现在每人手里都会有很多应用,如果非常繁琐,用户肯定不喜欢,我们的目标就是尽量减少这些繁琐手续,让他们使用方便,他们喜欢这些应用,生产力也会相应提高。”

为了实现样的目标,VMware与戴尔合作推出了Dell Provisioning for VMware Workspace ONE,可使员工拿到新设备后迅速使用公司提供的各项业务。通过这个“随时准备工作”的解决方案,员工将可访问Dell电脑上预安装的Win32应用,这些应用可在注册后立即使用,并根据需要即时恢复。

借助Dell Provisioning for VMware Workspace ONE,IT工程师不需要去接触或跑到相应地点就能恢复设备以及设备商数据。另一个功能叫做Trusted Software Authorization,这项功能的目的是保护员工,让他们不受到各项病毒或恶意软件的攻击,也能防止他们一不小心装一些不知所谓的软件,从而保护设备及知识产权。

“让员工尽快参与工作,不需要等待很长时间让IT部门为他们准备生产环境。第二,员工数据或员工设备一旦有任何损坏,会很快恢复,保护员工的设备以及数据不受恶意软件或病毒的攻击。”Shawn说,“除了戴尔,VMware也欢迎与其他PC厂商进行合作,比如VMware正在与HP、联想进行相关合作拓展Workspace ONE。”

除此以外,Workspace ONE Intelligence基于OS与应用准备度评估的预测性Windows 10 OS补丁与CVE漏洞评分,确保了设备能够得到主动维护与补救。此外,面向覆盖100%组策略对象的全新业界首个UEM支持,可让IT部门利用可编辑的互联网安全中心(CIS)与微软安全策略模板轻松管理GPO。

支持微软System Center Configuration Management (SCCM)的Workspace ONE AirLift Connector可让客户在整个PC生命周期内加速向Windows 10现代管理迁移,并化解相关风险。

为向IT部门提供更高的可视化以及跨移动、端点与基于云访问的安全威胁策略执行,Workspace ONE Trust Network整合了VMware安全合作伙伴与Workspace ONE Intelligence。

Shawn还介绍了Workspace ONE Intelligence Hub,全新Workspace ONE Intelligent Hub应用体验结合VMware AirWatch Agent,支持自带设备与企业派发设备的体验,以及针对整个员工生命周期的简便应用,通过基于通知的操作、综合联系人和更简单的搜索支持应用创新,为员工提供灵活性与无缝体验。同时,Workspace ONE Intelligent Hub支持通过SDK集成第三方优秀应用。

在迈向现代数字化工作空间之路上,桌面与应用转型是必要组成部分。Shawn表示,VMware将Workspace ONE Intelligence与Horizon进行集成,以便为客户提供更佳的虚拟桌面与应用使用情况可视化。同时,Horizon 7支持AWS和Azure,实现云就绪解决方案,助力各组织机构无缝迁移至云端,帮助IT部门缩减成本,加速旧版Windows应用转型,使其可在数字化工作空间内连同SaaS、网络及移动应用一起被展示与访问。

“目前企业工作空间处于变革期,特别是随着企业上云进行的加速,VMware也让自身的产品和服务实现云化,提升交付和使用体验,简化客户的部署。另一方面,大数据不断发展,企业更多使用数据分析和机器学习技术,把IT管理员解放出来,让尽量多的机器实现自我管理,让人真正去做一些高级别决策,解放人的生产力,提升企业的生产力水平。”Shawn最后说。