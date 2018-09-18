如何打造互联网爆品？“子弹短信”背后的网易云信给你支招

网易云信CTO赵加雨告诉记者，作为子弹短信即时通讯能力（IM）和音视频通话能力的提供者，网易云信为子弹短信多样化功能的实现和丰富的交互形式提供了坚实的技术支持。

至顶网服务器频道 09月18日 新闻消息（文/李祥敬）：在微信一家独家的IM市场，突然冒出的子弹短信掀起一阵巨浪。自从推出后，子弹短信一度攀居App Store免费总榜第一名。同时，上线短短7天，子弹短信融资1.5亿，堪称史上最快完成的融资事件。

子弹短信是什么？这可是罗永浩力推的一款聊天软件。为什么这么火？因为子弹短信“不走寻常路”，它的核心特色是“语音转文字”，发送信息的一方可以直接发送语音信息，而接受信息的一方会优先看到文字，这样的设计非常符合用户的沟通习惯，备受好评。除此以外，用户可以不进入对话窗口，通过悬浮球即可发送消息给接收方，也可将消息直接设置成待办事项，方便用户集中处理。

网易云信CTO赵加雨

网易云信CTO赵加雨告诉记者，作为子弹短信即时通讯能力（IM）和音视频通话能力的提供者，网易云信为子弹短信多样化功能的实现和丰富的交互形式提供了坚实的技术支持。“网易云信是一个PaaS平台产品，提供基础的IM和音视频能力。作为IM和音视频基础能力的提供者，我们帮助创业者在这个基础能力之上能够做更多的产品创新。”

子弹短信亮点不断 网易云信“功不可没”

子弹短信在IM聊天体验上亮点不断，其实这要得益于网易云信背后的技术支撑。

比如，语音转文字，子弹短信的输入框里有个蓝色按钮，点击就可以给好友发送语音，并优先自动转化为文字，在接收的那一端显示的就是文字消息。赵加雨说，这背后是使用了网易云信的自定义消息功能。基于自定义消息通道，用户还可以实现红包、阅后即焚类似这些比较创新的玩法。另外，从通讯的媒介来说，也支持表情包、文字、图片、音视频，甚至文件、地理位置这些很丰富的交付方式，帮助即时通信产品进行交流方式的创新。

另外，针对安卓手机，子弹短信提供了全局悬浮球。开启全局悬浮球功能，用户无需进入 App，在手机桌面即可按住悬浮钮直接说话（录制语音），然后直接就会弹出最近常用联系人以及所有联系人，只要选择联系人即可发送（通过网易云信SDK发送消息），给用户加速的信息输入和发送体验。发送信息之后即可回到原来的使用界面，不影响任何操作。

子弹短信另外一个值得说到的功能是多终端同时登陆并且同时处理信息，当然这个功能需要子弹短信结合TNT、Pad等多种终端设备才能体现其优越感。这背后就是网易云信提供的多端消息漫游功能，用户切换到任何设备都可以读取到最近的历史消息。

其实，这种多端登陆处理消息的一个关键问题是信息安全。赵加雨表示，针对漫游消息，网易云信设计了二进制的存储结构，消息压缩，依托云计算提供的近乎无限的扩展能力，为用户提供真正稳定的IM服务。同时，网易云信已经获得了多个国际安全认证。例如CSA STAR 2013服务管理体系认证、ISO27001授信认证以及国家公安部“信息系统安全三级等保”认证。网易云信将数据文件多重备份，并通过流式加密传输，在互联网信息时代最大程度确保数据本身的安全。

除了稳定、可靠的即时通讯技术以外，网易云信还为子弹短信提供了基于网络的点对点的语音、视频聊天功能，帮助子弹短信实现语音通话、视频通话的功能。

“子弹短信所有底层的IM能力、音视频能力都是构建在网易云信产品能力之上。因为网易本身有很多C端产品的经验，比如泡泡、易信等，我们把这些C端产品的经验转变成底层的能力，提供一个高可靠的IM底层能力和音视频能力，为子弹短信提供全面的技术支持。”赵加雨说。

谈及与子弹短信的合作，赵加雨说，子弹短信的团队成员非常年轻，有活力，有冲劲儿！在产品上线后，出现一个爆点。团队对产品有了进一步的迭代需求，在用户并发量快速增长的情况下，网易云信凭借深厚的技术积累，帮助子弹短信团队成功应对高并发的挑战。

网易云信致力于成为打造互联网爆品的赋能者

在网易云信的加持下，子弹短信能够实现比较快的产品迭代和产品创新。其实，网易云信一直是互联网爆品的有力赋能者，比如此前的狼人杀、直播答题等。

赵加雨表示，作为PaaS平台，依托于网易18年的即时通讯和音视频技术积累，网易云信提供底层基础的即时通讯云服务，帮助用户、设备之间建立一个更可靠的端到端的连接，在不同的场景之间可以实现可靠的消息投递。此外，在音视频方面，网易云信负责处理底层音视频能力，帮助上层应用快速实现产品创新。“我们为开发者提供了SDK，基于SDK，开发者可以很方便地开发即时通讯类的应用，实现IM的能力和音视频的能力。”

在赵加雨看来，网易云信之所以能够很好地赋能互联网创新者，这得益于多个方面。首先，网易云信拥有非常丰富的C端产品经验，知道C端的玩法和具体的功能诉求。网易云信提供的底层能力和功能是非常丰富的，比如自定义消息、消息漫游等，帮助上层产品进行创新。

其次，可用或者易用是产品用户体验的重要保证。类似子弹短信，会类似双11一样有一个尖峰时刻，如果普通的创业团队自己做的话，需要踩很多的坑，或者做很多的技术积累以后才可以应对这样的高并发，解决突发的用户增长。而网易作为互联网公司，本身就有应对应用高并发的长期技术积累。云信本身在高可用性、高稳定性和高并发方面也有非常深厚的积累，可以帮助上层产品进行很好的创新和用户拓展。

再次，网易云信把复杂的能力封装在底层，给上层用户提供简单、易用的接口。“我们把复杂的东西留给自己，把简单的接口留给客户，这样帮助客户做更好的创新。子弹短信跟我们对接的过程中，基于易用的接口可以很快地实现产品迭代和产品创新。”赵加雨说。

最后，网易云信本身一直在关注互联网行业，关注各种创新的想法和玩法，也会跟类似子弹短信平台上的用户、创业者们进行交流，包括前段时间的直播答题、狼人杀等泛娱乐场景，给出相应的建议。

所以除了互联网行业，网易云信也在关注泛娱乐、在线教育，医疗，还有智能硬件。对于2C与2B两类应用，赵加雨表示，2C的产品对创新要求更多，2B可能会对于效率这方面要求稍微多一些，但是它们的核心能力诉求是差不多，对于IM、音视频都有稳定、高并发、易用的需求，这也是网易云信不断努力的方向。“我们提供类似乐高这样的基础模块，在基础模块之上用户可以自由创新组合。”

对于IM来说，稳定、安全、快速是永恒的趋势。随着带宽的提升、资费的降低，包括各种智能硬件和移动互联网的发展，音视频的应用也越来越广。IM是一个基础的需要，要有即时通讯的通道，同时音视频的需求也越来越多。赵加雨说，网易云信一直在关注音视频相关的技术创新，比如音视频和AI的结合，AI在音视频的落地和应用也是人工智能很主要的场景。

随着5G和物联网的发展，联网的设备会越来越多，很多创业者的创业项目需要一个可靠的、基础的通讯能力，而这个底层通讯能力需要很多基础积累和研发投入。在5G或者互联网的时代，网易云信希望未来能够持续为创业者继续提供一个可靠的、稳定的、易用的底层通讯能力。

“作为底层能力的提供者，我们跟这些创业者、创新者保持很好的互动和沟通，在使用体验和产品创新进行更多交流，持续提升产品的稳定性，易用性。”赵加雨最后说。