发现数据的价值，招商银行领跑科技金融

如今，招行所定位的金融转型的下半场，正剑指以金融科技为核心的零售银行创新，面对未来招行提出“重塑IT架构，寻求轻资产运营；盘活沉淀数据，提升服务质量“的要求，其正举全行“洪荒之力”推进金融科技战略。

今天，当你发现已经很少走进银行网点，却在不知不觉中打开银行App的频次多了起来，其实这时你已经感受到数字金融正在从根本上改变金融行业的未来。对于金融机构而言，他们比用户更早发现这一点，随着金融服务的价值逐步向数字功能转移，全世界的银行们均迈开了向数字金融前进的步伐，并且迫不及待。

作为商业银行中的龙头，招商银行是成功迈入数字金融大门的佼佼者。一年前，招商银行就宣布其零售客户数正式突破1亿大关。招商银行借力移动互联东风，部署“移动优先”战略，不仅在国内率先推出了闪电贷、刷脸取款、一闪通、摩羯智投等行内领先的创新服务，同时不断迭代手机银行、掌上生活两个App，令其服务效率与体验处于行业领先水平。

近年来招商银行多次荣获最佳商业银行、最佳零售银行、中国区最佳私人银行、中国最佳托管专业银行等荣誉。在最近英国《银行家》（The Banker）杂志公布的“2018年全球银行1000强”榜单中，招商银行按照一级资本排名全球第20位，成为国内首家进入全球20强的股份制商业银行。

如今，招行所定位的金融转型的下半场，正剑指以金融科技为核心的零售银行创新，面对未来招行提出“重塑IT架构，寻求轻资产运营；盘活沉淀数据，提升服务质量“的要求，其正举全行“洪荒之力”推进金融科技战略。

发掘数据的价值

毫无疑问，金融机构与客户的互动正在加强，海量数据代表着前所未有的机遇，对招商银行来说更是如此。截至3月末，招商银行App累计用户突破6000万，用户粘性及活跃度在金融App中均名列前茅。

而如何深挖银行数据资产，为业务创新和客户体验服务，近几年来招商银行进行了大量的探索和实践。在重构以金融大数据分析为基础的决策和服务体系方面，招商银行携手华为构筑大数据平台，并取得了显着成绩。

以信用卡征信举例，招商银行与华为合作，用FusionInsight大数据解决方案为招商银行提供服务，将征信相关数据整合到第二数据平面，消除数据孤岛；应用实现统一访问接口，服务化共享，减少重复建设；减少中间人工处理环节；支持多业务系统并发访问，实现实时征信访问能力。

目前招商银行推出新的信用卡申请服务，将信用卡征信时间从1周左右缩短到2-5秒，全流程自动化，取消人工干预，实时发放虚拟卡，用于网上消费，为年轻用户打造即用即享的极致体验。

此外，华为还助力招商银行打造了新一代实时智能反欺诈平台，基于全量数据的毫秒级分析，业务零中断，数据零丢失。据悉，招商银行信用卡实时智能反欺诈平台上线后效果十分显着：风险案件数降低50%，减少损失超亿元，处理能力提升10倍，业务连续性达到99.99%。

在服务于小微企业贷款方面，招商银行还借力华为建立起了强大的审批中心——零售信贷工厂，改变了以往小微贷款审批区域分散、标准不统一、风险难以集中把控的问题。截至2018年已完成全行44家分行全部集中审批，真正实现了“一个中心批全国”。基于华为FusionInsight金融大数据解决方案，招商银行获得了明显的效率提升：小微贷获客预测转化率提升40倍、金融资产预测误差率降低50%。

FusionInsight洞察新机遇

当然，这背后华为金融大数据解决方案提供了关键支撑，基于企业级大数据存储、查询、分析的统一平台FusionInsight，华为金融大数据平台是在传统数据库和数据仓库（第一数据层面）的基础上，通过FusionInsight来构建金融机构的第二数据层面，并针对金融行业的运行维护、应用开发等需求打造了高可靠、高安全、易使用的运行维护系统和全量数据建模中间件，让企业可以更快、更准、更稳地从各类繁杂无序的海量数据中发现价值，及时洞察和决策新的机会与风险。

FusionInsight是完全开放的大数据平台，可运行在开放的x86架构服务器上，它以海量数据处理引擎和实时数据处理引擎为核心，并针对金融、运营商等数据密集型行业的运行维护、应用开发等需求，打造了敏捷、智慧、可信的平台软件、建模中间件及OM系统。

华为大数据平台FusionInsight以敏捷、智慧、可信的优势获得了众多行业客户的认可。截至2018年2月，华为FusionInsight大数据解决方案已经赢得全球55个国家、1000多家客户的信赖，拥有300多家商业合作伙伴，并在全球多个地区设有OpenLab来支撑与客户和合作伙伴在云和大数据方面的联合创新，广泛应用于金融、运营商、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业。

对于招商银行来说，其借助华为FusionInsight搭建的大数据平台已广泛应用于市场营销、客户洞察、信用风险和业务运营等领域，部署在55个生产集群1302个节点，测试集群50个。

基于此，招商银行正在更快、更准、更稳地从各类繁杂无序的海量数据中发现价值，在瞬息万变的数字商业环境中实现敏捷的商业成功。

为深化金融科技战略，招商银行正发起一场由FinTech驱动的渠道优化和服务升级革命。招商银行首席信息官陈昆德表示，招商银行将加大运用金融科技手段，打造最佳客户体验银行，力争在金融服务体验上比肩互联网公司。

2018年9月13-14日

智数据 慧金融

第二届股份制银行金融科技沙龙

华为在岭南名郡惠州

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