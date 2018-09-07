聚焦开发者 浪潮成立Inspur DevOps Lab打造云生态

在浪潮Inspur World 2018大会开发者论坛上，浪潮Inspur DevOps Lab正式揭牌成立，浪潮集团副总裁张晖出席揭牌仪式，并在“云腾数聚 浪潮云开发者生态策略”主题演讲中，首次对外公开浪潮云开发者生态策略。

至顶网服务器频道 09月07日 新闻消息（文/李祥敬）： 在浪潮Inspur World 2018大会开发者论坛上，浪潮Inspur DevOps Lab正式揭牌成立，浪潮集团副总裁张晖出席揭牌仪式，并在“云腾数聚 浪潮云开发者生态策略”主题演讲中，首次对外公开浪潮云开发者生态策略。

如何有效解决软件开发效率问题，实现软件的持续交付？

如何缩短企业应用上云时间，让企业应用上云更简单高效？

浪潮Inspur DevOps Lab给你答案！

如今，云计算、大数据、物联网等新技术深刻影响各行各业，成为企业业务应用创新的动力。但与此同时，企业开发者面临资源成本高、运维效率低以及技术迭代周期长等问题，传统应用开发环境已无法满足企业对于应用的快速开发、迭代、上线等需求，而以云计算为基础支撑进行云应用开发则成为趋势。

在浪潮Inspur World 2018大会开发者论坛上，浪潮Inspur DevOps Lab正式揭牌成立，浪潮集团副总裁张晖出席揭牌仪式，并在“云腾数聚 浪潮云开发者生态策略”主题演讲中，首次对外公开浪潮云开发者生态策略：浪潮将通过Inspur DevOps Lab，基于云、数优势，聚焦应用开发和平台服务，提供从应用开发、测试、部署到运维的一站式闭环服务，吸引更多开发者加入，逐步形成“融合 开放 共享”的云生态圈。

服务开发者 浪潮提供一站式闭环服务

云平台是基础，云应用是目标。随着传统的应用开发逐步向云应用转型，这要求云服务商提供具备弹性计算环境、统一运维和管理、微服务、DevOps（开发运维一体化）等性能的整体云服务，以适应云应用的发展。

作为国内领先的云计算、大数据服务商，浪潮云打造了面向政府机构和企业组织的公有云平台，提供IaaS、PaaS、DaaS、SaaS服务，并以云服务的方式，提供安全、可信的计算和数据处理能力，真正实现让计算无处不在。

张晖指出，对浪潮公有云平台而言，所有的软件开发者及云服务供应商都是参与者，共同打造云生态：软件开发者开发、运营原生的云应用，并对云服务供应商提出新需求；云服务供应商则不断提高资源池整体的扩展性、效率，并降低其成本，然后将资源无差别的提供给应用开发者。

为此，浪潮正式发布Inspur DevOps Lab，为开发者提供从应用开发、测试到运维管理全闭环服务。

在平台服务层面，浪潮采取开放合作的模式，通过提供数据库、应用支撑、软件开发、微服务管理、大数据、物联网等云服务，为企业开发者构建应用软件开发和云行的支撑环境；在应用开发层面，浪潮支持DevOps开发理念，提供涵盖开发、构建、集成、测试、发布等全流程的软件开发支撑能力，持续推进“融合 开放 共享”的云生态建设。

通过Inspur DevOps Lab，开发者基于生态价值链借力使力，无需花大力气关注底层技术和平台细节，而是专注于应用和服务，从而实现更高效率的回报。

当前，开发者生态的构建成为云计算提供商市场布局的重要手段。如果选择了合适的云平台，可以成倍地提高企业开发效率，显著减轻开发者不应该承担的诸如部署、管理、资源调配等与开发工作无关的负担，从而可以只专注于构建优秀的业务应用本身。

但企业显然想要的更多，除了希望能够大幅度提升开发的效率之外，他们还希望能够将自己企业开发的业务应用能够迅速得被推向市场，并为众多需要的企业所采用，这就需要云平台提供商具有丰富的企业级市场拓展经验。

张晖表示，与其它云计算提供商不同，浪潮一直非常重视企业级客户。开发者依托Inspur DevOps Lab，可以针对企业级客户提供定制化的应用，从而拓展更为广阔的市场空间。

“同时，现在边缘计算日渐兴起，未来很多的大数据计算会发生在边缘。而边缘计算又是场景化、领域化非常明显的，这个时候就需要相关服务商能够提供完善的支撑服务。浪潮在这边的优势也是非常明显的。”张晖说。

与开发者共赢 浪潮打造良性运营的云生态

在Inspur World 2018（浪潮技术与应用峰会）上，浪潮确定了下一步的目标就是成为一个“云＋数”新型互联网企业，成为平台＋生态型的企业。平台就是“云＋数”，围绕智慧城市、智慧企业和便民服务应用，形成各种生态。

生态是浪潮整个云战略的核心之一，浪潮云建设的开发者生态是浪潮向“云＋数”新型互联网企业转型，构建“平台＋生态”企业的重要实践。无论是对云服务商而言还是对开发者而言，浪潮云开发者生态都将是一个良性运营的云生态。

对云服务商而言，浪潮云能够通过数据中心的巨型体量，使用各种最新的技术提高资源的网络、存储效率，解决功耗问题，同时降低运维、安全等运营成本；满足客户的不同计算负载，引入高性能计算、GPU、FPGA等技术，并通过小颗粒的资源粒度，通过统一、可编程的云服务模式提供给客户，并为客户迁移工作提供一系列迁移工具、垂直解决方案、服务部署工具、适应新基础设施架构的中间件。

对于开发者来说， 浪潮云助力开发者从传统的瀑布流模式转化为当下的微服务模式，将复杂的单体式软件，拆解为一组简单但高扩展的服务；将大规模的开发团队，拆解为灵活独立的开发小组；将长达半年到1年的交付周期，分解为以周为单位的快速迭代，形成D/O彻底分离的协作模式，打造新DevOps模式。

除了技术能力支撑，浪潮在数据生态方面也为开发者提供了强有力的支撑。作为大数据运营商，浪潮通过数据治理让政府数据可知、可管、可控、可用，用技术安全和管理安全手段让数据可用不可见，并基于浪潮大数据双创模式持续构建大数据流通交易、创新应用新生态，服务开发者。

目前，浪潮基于积累的60PB数据资源，已在全国建立了38个大数据创客中心，投资6家大数据公司，发展A创客（从事大数据应用开发）、B创客（从事大数据采集加工）超过20000万名，创造经济价值近100亿元，源源不断地为开发者输出数据价值，赢得目标客户的青睐。

正是基于“云＋数”，浪潮联合博雅鸿图视频技术有限公司开展了数字视网膜-视频智能应用，能够精准地根据融合特征，刻画行人轨迹；同时浪潮还助力制造企业进行工业互联网实践，帮助电动汽车企业采集汽车零部件数据，实现供应链上下游精准协同，进一步提升了产品质量。

“浪潮将进一步依托政务云和企业云平台，聚合政府、社会和互联网数据，形成大数据解决方案，面向机床、白酒、旅游等行业提供一站式开发应用管理服务，打造开发者赋能平台，让天下没有难做的研发，为建成‘融合 开放 共享’的开发者生态而持续发力。”张晖最后说。