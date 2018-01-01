未来，世间万物都将通过数字链接，数字化转型已成为企业实现商业变革、重塑核心竞争力的必由之路。在转型过程中，云计算成为整个社会创新的基础动力，不断驱动技术与商业变革。但对企业而言，上云并不是最终目的，云计算需要全面、灵活地适配企业业务变革，同时为企业传统业务的数字化转型与创新应用的构建提供能力支撑。
青云QingCloud 经过6年演进，在云端全面重塑ICT服务，打造出企业级全栈云一体化解决方案，助力企业抢占先机，高质高效地完成商业变革。 青云QingCloud 2018 企业云全国路演以“抢占数字化转型先机，再造核心竞争力”为主题，旨在为各行业的IT专业人士搭建一个互动平台，全面展示最前沿、最完整的云端 ICT 产品与解决方案，共同探讨各行业如何利用前沿的云计算技术进行数字化创新，帮助企业打造云端业务的核心竞争力。
活动看点IMPORTANT
资深行业大咖为您详细解读云计算前沿技术趋势及行业数字化创新方向
涵盖青云QingCloud全栈ICT产品与解决方案，包括云平台与超融合、软件定义存储、容器与微服务、多云管理、应用管理、SD-WAN 等热点议题，深入探讨数字化创新如何帮助企业重新定义商业模式
与业内同行专家探讨技术创新与数字化转型过程中的探索与实践，与青云QingCloud技术专家头脑风暴，规划与业务匹配的云端IT架构
提供场景化的实验环境，可亲身体验青云QingCloud的产品与技术，全面把握云计算的核心产品与应用
活动时间&地点TIME&PALCE
日程安排AGENDA
签到与场景化动手体验
合作伙伴分享
主题演讲：数字化转型洞见
解决方案：Server SAN 与文件存储解决方案
青云QingCloud 全栈 ICT产品与解决方案
解决方案：下一代桌面云解决方案与应用
青立方Qing3 超融合系统
互动抽奖
混合云发展趋势与行业案例分享
创新专题：容器云与微服务解决方案
签到与场景化动手体验
合作伙伴分享
主题演讲：数字化转型洞见
创新专题：光格网络 SD-WAN 助力企业轻松组网、极速上云
青云QingCloud 全栈 ICT产品与解决方案
案例分享：集团云/行业云的现在与未来
青立方Qing3 超融合系统
互动抽奖
QingStor 软件定义多维存储产品与方案
创新专题：容器云与微服务解决方案
案例集锦CASES
青云QingCloud是一家技术领先的企业级云服务商和云计算整体解决方案提供商，也是一个基于云模式的综合企业服务平台，致力于通过公有云、私有云、混合云、托管云的形式为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、实时的IT资源与管理服务，并携手众多生态合作伙伴共同构建云端综合企业服务交付平台...了解更多 »