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活动介绍

INTRODUCTION

未来，世间万物都将通过数字链接，数字化转型已成为企业实现商业变革、重塑核心竞争力的必由之路。在转型过程中，云计算成为整个社会创新的基础动力，不断驱动技术与商业变革。但对企业而言，上云并不是最终目的，云计算需要全面、灵活地适配企业业务变革，同时为企业传统业务的数字化转型与创新应用的构建提供能力支撑。

青云QingCloud 经过6年演进，在云端全面重塑ICT服务，打造出企业级全栈云一体化解决方案，助力企业抢占先机，高质高效地完成商业变革。 青云QingCloud 2018 企业云全国路演以“抢占数字化转型先机，再造核心竞争力”为主题，旨在为各行业的IT专业人士搭建一个互动平台，全面展示最前沿、最完整的云端 ICT 产品与解决方案，共同探讨各行业如何利用前沿的云计算技术进行数字化创新，帮助企业打造云端业务的核心竞争力。

活动看点

IMPORTANT
本次活动还为参会嘉宾准备了【上云大礼包、产品试用、以及各种精美礼品】立即注册预留席位！
青云QingCloud 邀您一同开启全栈云的时代！

前沿趋势解读

资深行业大咖为您详细解读云计算前沿技术趋势及行业数字化创新方向

全栈解决方案剖析

涵盖青云QingCloud全栈ICT产品与解决方案，包括云平台与超融合、软件定义存储、容器与微服务、多云管理、应用管理、SD-WAN 等热点议题，深入探讨数字化创新如何帮助企业重新定义商业模式

同行专家思维碰撞

与业内同行专家探讨技术创新与数字化转型过程中的探索与实践，与青云QingCloud技术专家头脑风暴，规划与业务匹配的云端IT架构

场景化动手体验

提供场景化的实验环境，可亲身体验青云QingCloud的产品与技术，全面把握云计算的核心产品与应用

活动时间&地点

TIME&PALCE

日程安排

AGENDA
  • 议程A
  • 议程B

成都武汉杭州沈阳郑州南京济南

13:00-14:00

签到与场景化动手体验

16:20-16:40

合作伙伴分享

14:00-14:20

主题演讲：数字化转型洞见

16:40-17:10

解决方案：Server SAN 与文件存储解决方案

14:20-14:50

青云QingCloud 全栈 ICT产品与解决方案

17:10-17:40

解决方案：下一代桌面云解决方案与应用

14:50-15:20

青立方Qing3 超融合系统

17:40-17:50

互动抽奖

15:20-15:50

混合云发展趋势与行业案例分享

15:50-16:20

创新专题：容器云与微服务解决方案

上海广州深圳

13:00-14:00

签到与场景化动手体验

16:20-16:40

合作伙伴分享

14:00-14:20

主题演讲：数字化转型洞见

16:40-17:10

创新专题：光格网络 SD-WAN 助力企业轻松组网、极速上云

14:20-14:50

青云QingCloud 全栈 ICT产品与解决方案

17:10-17:40

案例分享：集团云/行业云的现在与未来

14:50-15:20

青立方Qing3 超融合系统

17:40-17:50

互动抽奖

15:20-15:50

QingStor 软件定义多维存储产品与方案

15:50-16:20

创新专题：容器云与微服务解决方案

成功案例
  • 客户案例一 江苏交通
  • 客户案例二 泰康保险
  • 客户案例三 中国太平
  • 客户案例四 提灯医疗
江苏交通
泰康保险
中国太平
提灯医疗

产品与服务

PRODUCT&SERVICE
全栈化云计算服务能力 支持“敏态”、“稳态”、“混合态”的全模云 坚守中立与开放 获得广泛权威安全认证 90,000家企业安心之选 企业级增强，高度产品化

公有云/企业云/桌面云 历经5年企业核心业务检验 「落地」才是道理
QingCloud 企业云平台软硬一体化交付 集成全栈云能力 深度融合计算、存储、网络 性能领先，优化的存储、计算密度 实现PaaS、SaaS企业级应用横向扩展 市场占有率位列第四

超融合系统 开箱即用，一步上云数字化转型，你只需PICK它
实力担当，核心中的核心 NeonSAN——打造强劲的核心业务存储引擎 海纳百川，存储无忧 对象存储——企业级海量非结构化数据存储 平台高存储，兼备可靠安全 文件存储——云时代的文件存储让业务更敏捷

软件定义存储 块、对象和文件一站式满足你的多维存储需求
助力企业全面容器化，释放核心生产力 统一门户，纳管多容器集群 极简体验，向导UI 多场景、整体化解决方案 易于继承监控、日志等第三方系统 多租户，细粒度，资源安全隔离

容器管理平台 高颜值的实力派
面向多云环境 资源及业务系统可视化管理 多云及异构平台整合管理 虚拟资源及物理资源统一管理 组织机构和审批流程

统一多云管理平台 多云时代 IT 新标配
以软件为灵魂，云端再造ICT 云网一体，分钟级构建企业专属智能广域网 灵活、便捷、低成本实现数据中心、企业分支与云任意互联 全国范围一站式构建混合云组网 新型智能终端，释放管理和成本压力 自主多线BGP互联网出口 客户自助式全功能自服务

统一多云管理平台 咫尺天涯，一键互联
青云QingCloud首款SaaS服务 安全可靠、开放易用的企业级云盘 数据传输、存储、客户端加密 丰富的企业管理功能 Windows/IOS/Android/Web端多种访问方式。支持文档、图片、音频文件预览与在线文档编辑

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基于MySQL的云原生开源分布式数据库 满足企业级核心数据库极致要求 金融级数据强一致性 无线水平扩展 自动分库分表 100%兼容MySQL存储引擎

分布式数据库 解放DBA 开源数据库的最强黑马

解决方案

SOLUTION

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关于青云QingCloud

青云QingCloud是一家技术领先的企业级云服务商和云计算整体解决方案提供商，也是一个基于云模式的综合企业服务平台，致力于通过公有云、私有云、混合云、托管云的形式为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、实时的IT资源与管理服务，并携手众多生态合作伙伴共同构建云端综合企业服务交付平台...了解更多 »

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