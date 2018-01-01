未来，世间万物都将通过数字链接，数字化转型已成为企业实现商业变革、重塑核心竞争力的必由之路。在转型过程中，云计算成为整个社会创新的基础动力，不断驱动技术与商业变革。但对企业而言，上云并不是最终目的，云计算需要全面、灵活地适配企业业务变革，同时为企业传统业务的数字化转型与创新应用的构建提供能力支撑。

青云QingCloud 经过6年演进，在云端全面重塑ICT服务，打造出企业级全栈云一体化解决方案，助力企业抢占先机，高质高效地完成商业变革。 青云QingCloud 2018 企业云全国路演以“抢占数字化转型先机，再造核心竞争力”为主题，旨在为各行业的IT专业人士搭建一个互动平台，全面展示最前沿、最完整的云端 ICT 产品与解决方案，共同探讨各行业如何利用前沿的云计算技术进行数字化创新，帮助企业打造云端业务的核心竞争力。