深耕创新不忘传道授业 施耐德电气SETC Live课程中文版落地中国官网

中国北京，2018年8月22日——近日，全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布施耐德电气圣路易斯技术中心推出的SETC Live中文版视频将同步落地施耐德电气中国官方网站和官微平台。

中国北京，2018年8月22日——近日，全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布施耐德电气圣路易斯技术中心推出的SETC Live中文版视频将同步落地施耐德电气中国官方网站和官微平台。届时，施耐德电气中国地区的合作伙伴及客户将可足不出户，通过在线SETC Live课程直观深度地了解施耐德电气领先的数据中心解决方案，以及施耐德电气技术中心的创新研究成果。

施耐德电气圣路易斯技术中心建立于2010年，兼具数据中心服务支持、技术测试及产品研发三大职能，为北美地区乃至全球的数据中心从业者提供覆盖数据中心全生命周期的科学指导与最佳实践。这里不仅作为众多数据中心最新技术的诞生地，同时也是一个非常强大的客户体验中心。近年来，每年约有4000余名参观者及750余家企业前往参观交流，客户可在这里观摩世界一流实验室和数据中心的业态，接触并了解作为行业思想领袖的施耐德电气最新推出的数据中心和能源管理技术和解决方案，与世界顶尖各领域专家共同探讨交流。

随着近年来全球互联网公司数据中心快速部署以及中大型数据中心的大规模建立，技术创新以及降低全生命周期TCO和PUE值等已成为客户的基本需求。施耐德电气在为客户提供服务的过程中认识到，数据中心拥有者需要的不仅是尖端产品的买入和技术运维支持，更需要对施耐德电气提供的产品了解透彻、对行业趋势实时掌握，这就迫切需要通过一个平台用于施耐德电气专业人员为客户进行产品技术详细讲解、答疑解惑，并与客户进行深入交流、共同激发创新、探讨提升数据中心可用性，以及增效降耗的可能。

去年，施耐德电气正式推出全方位移动交互式虚拟讲座——SETC Live。该项目旨在为全球的施耐德电气客户和合作伙伴提供新的渠道和平台，随时随地深入了解数据中心行业趋势、施耐德电气最新创新理论、产品、技术、解决方案，享受VIP级一对一专家及定制化企业指导服务。用户可在线提前预约时间，并通过Skype软件与技术中心专家交流，该项目在短短8个月时间内共完成超过65个课程、覆盖12个国家和1000余名用户。





此次在施耐德电气中国官方平台落地的SETC Live汉化版视频，将囊括从产品层面、技术层面到服务层面丰富课程内容，例如：

多角度介绍施耐德电气开发支持数据中心内部白区基础设施的机柜式IT模块系统Hyperpod及其优势；

诠释数据中心内UPS的功率柜和电源模块的外观、技术、配套设施的设计和创新如何为客户节省安装运维成本、节约空间；

施耐德电气通过开发设计微型数据中心基础架构解决方案等技术创新，积极应对在海量数据爆发增长的行业趋势下边缘控制面临的挑战等。

施耐德电气作为行业技术和思想领导者，将继续以创新的产品技术和先进的行业洞察引领行业的发展。并以此次中文版SETC Live落地为开端，为中国客户提供更便捷的平台进行交流和传道授业解惑，提供从产品到服务再到教育培训全方位的支持。

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