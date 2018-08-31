创新与开放 华为云打造智能世界的黑土地

未来，华为将持续进行技术创新，通过云服务的形式，开放数字化的能力，与客户和伙伴一道，共同打造智能世界的黑土地。

至顶网服务器频道 08月31日 新闻消息（文/李祥敬）：在近日举行的首届中国国际智能产业博览会（简称“智博会”）上，“AI上有信仰的云”华为云中国行2018重庆站活动胜利召开。在会上，华为重庆软件开发云（DevCloud）创新中心正式揭牌成立。通过云服务的方式，华为将自身的数字化能力和实践经验开放出来，与客户和伙伴深化创新合作，共同打造智能世界的黑土地。

华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来

华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来在活动上表示，云计算成为大家普遍接受的商业模式，在把网络安全和用户隐私保护作为最高纲领的前提下，华为云致力于做智能世界的黑土地，让合作伙伴在这片黑土地上生长。

智能化时代，华为云构筑创新平台

华为云是华为公司倾力打造的云服务品牌，一直以来大力投入云计算与大数据的研发，通过积极创新，不断增强在云、大数据、AI算法、架构等领域的创新能力和核心竞争力，为客户提供稳定可靠、安全可靠、可持续演进的云服务。

华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦

华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦在主题演讲中表示，当今世界各行各业都在加速进行数字化转型，中国互联网的发展已经从人口红利变成数字红利。各行各业都在快速迈进一个创新的大时代，在这个奔跑创新的时代，华为希望和各行各业的客户伙伴一起来共同面向未来的一些新的机遇和挑战。

而华为云就是华为回应智能化时代的最好回答。胡维琦说，通过华为云的土壤，华为把这三十年来在整个ICT技术领域上从芯片到软件到硬件这些投入通过云服务的形式交付出来。“面对大中型企业，华为希望帮助企业解决数字化转型中的困难，能够更好地把握未来。同时，华为和中小型企业共同成长，帮助他们解决成长中的烦恼。从华为自身来讲，我们希望通过自己的产品和服务，能够更好地赋能于社会各行业的转型。”

一直以来，华为云在基础领域长期稳定地投入，与合作伙伴一起面对数字化挑战，同时更是恪守不做应用，不碰数据，不做股权投资的“三不”原则。这些无疑都成为了华为云“有技术、有未来、值得信赖”的最佳诠释，成为华为云积极构建“黑土地”生态的强力注解。

胡维琦表示，云是整个华为公司的战略，是华为公司的底座，所以在云的产业上会持续投入。我们也会和客户持续创新，希望客户和我们一起去分享美好的未来。值得信赖的话，其实这一点非常关键，一方面我们会有自己的产品和服务，更好地服务客户，更重要的是我们会恪守业务边界，保障客户在云上能够持续、安全地发展。

与其他的公司来相比，华为做云有什么样的特别之处呢？胡维琦说，创新是华为云最大的标签。比如芯片实际上是华为做云的核心竞争力，华为在存储、网络、安全等芯片的投入积累了非常丰富的设计和开发能力，也支撑了IT产业快速的发展。“我们在技术上的持续创新，也有越来越多的客户选择我们。”

在数字安全保护方面，华为以法律法规的遵从性为“城墙”，帮助客户构建安全运营的环境。目前为止，华为已经获得了20多个国内外的认证，包括个人信息的认证。通过这些认证的话，就极大地降低了客户的顾虑，同时华为也针对政企客户对数据安全性的特殊要求，在云上去提供专属服务。

现在人工智能非常火，在华为看来，企业需要的不仅仅是人工智能技术，更多是把人工智能技术如何和企业的场景进行结合，提高效率，降低成本，这样的人工智能技术才是有意义的。胡维琦介绍说，在2012年的时候，华为就在实验室投入了专门的团队，进行人工智能方面的研究。“华为在AI上的愿景就是普惠AI，打造一个大家都用得起，用得好，并且用得放心的AI平台，能够真正地服务于各行各业。”

目前，华为云EI基础平台全面覆盖数据接入/迁移、存储、搜索、分析、机器学习、深度学习等数据全生命周期平台工具集，帮助每一个软件工程师驾驭AI，降低AI从业的门槛，把AI的能力普惠到各行业去。

其实，华为最大的特色就是创新，聚焦ICT基础设施，基于长期在计算、存储、网络等领域实践，通过持续不断的技术创新，积累大量算法、芯片、软硬件结合能力，华为云构建了一个智能平台，打造最优的云基础设施，帮助企业迎接时代的挑战。

开放数字化能力，华为云深化创新合作

今年5月，重庆市政府与华为公司签署全面战略合作协议。根据协议，重庆与华为将以智能产业、云计算、大数据产业发展和智能化应用为重点，围绕智能终端、智能超算、物联网、软件开发、物流云平台等领域开展深度合作。

在会上，华为重庆软件开发云（DevCloud）创新中心正式成立，该中心通过云服务方式开放华为近30年的软件开发经验，融合最先进的开发理念，面向中小软件企业，软件外包企业，双创企业，互联网企业、高校和广大的软件开发者提供一站式的云端DevOps平台，构建云计算、大数据产业生态圈，进一步促进重庆云计算和大数据的产业快速发展。

这也标志着，华为通过云服务的方式，开放自身软件开发能力和经验，进一步深化与客户和伙伴的创新合作，构建产业生态圈，促进重庆软件产业快速发展。郑叶来说，我们将会持续加大在重庆的云计算、创新战略的投入，在智能化的道路上，华为将与重庆携手同进。

全球新一轮的科技革命蓄势待发，影响全球的产业变革正在到来，互联网、大数据、智能化成为当今世界新一轮革命和产业变革的三根主线。重庆市人民政府副市长李殿勋在活动上表示，重庆将集中精力办好三件大事。一是大力推进以人工智能为核心的技术研发，引领和支撑智能产业的迅猛发展；二是大力推进以智能制造为核心的产业升级，让重庆成为有影响力的智造基地；三是大力推进以智慧城市为基础的应用示范，重构智慧城市的应用生态。而华为作为全球创新的领军企业，已经在重庆进行了全方位的布局，期待双方能够在创新领域实现更大范围、更深程度的合作。

胡维琦表示，在华为云的生态上，所有的合作伙伴都能够享受到公平、公正的待遇，与华为共同的发展。所以我们希望越来越多的合作伙伴加入华为大的生态，我们一起来去赢得客户的信赖。“今年上半年，整个合作伙伴的数量实现了45%的增长，正是因为华为明确业务边界。华为云携手重庆，共同推进智能产业以及智能化的应用”。

仙桃数据谷作为重庆智能化产业集中的重要平台，也是此次华为软件开发云项目的落户园区。重庆仙桃数据谷投资管理有限公司董事长汪小平表示，我们跟华为的合作一直有很深的渊源，这次搭建的华为重庆软件开发平台，就是为重庆软件企业提供高标准、高质量、便利的环境和支撑，帮助国内的数据软件企业，以及全市的软件企业大幅地提高工作效率，节省开发成本。同时依托平台，打造完整的软件产业的生态，实现优势资源和技术人才的集聚，不断地培育新的增长点，形成新的经济动能。

近日，长安汽车与华为在深圳华为总部签署战略合作协议，双方将建立联合创新中心，共同开发智能汽车，双方将在华为先进信息通信技术及新能源先进控制技术基础上，围绕长安汽车提供的先进技术应用场景及载体展开深入研究，协同打造一个智能化、网联化、电动化、共享化的创新研发平台。

长安汽车智能化研究院总工程师张杰表示，基于长安汽车智能化、车联网应用场景和产品的需求，长安已经在自动驾驶、智能网联、智能交互技术上实现突破，能够提供产品＋服务＋出行的基本解决方案。在未来，长安将与华为建立联合创新中心，重庆是西南地区工业重镇，从重庆制造升级为重庆智造，我们也希望能和华为在汽车智能制造有更深入的合作，希望能够助力重庆快速地去提升自身的数字经济的能力。

中小微企业普遍面临市场营销能力弱、服务半径小的挑战，对通过互联网扩大服务半径增强影响力有着迫切的需求。猪八戒网CTO叶萌谈到，猪八戒网是面向中小微企业的服务交易市场，同时也是人才共享市场。猪八戒网与华为云密切合作，在上云的过程中，猪八戒网选择了“同舟共济合作伙伴”华为云，一起助力中小微企业上云，利用互联网，利用云计算的技术，做到“一地办公，全球服务”的概念。

“猪八戒网和华为云密切合作，不仅把云，IT的能力，互联网通讯的能力整合起来，同时结合了广大中小微企业在业务里面迫切需要的各种应用场景，实现线上线下两张网，帮助广大中小微企业，利用云计算的技术，拓展他们生意的边界，找到新的生存环境，以及大的生态来帮助他们企业的发展。”叶萌说。

华为是中国移动物联网联盟的发起者之一，也与中移物联网有着深入的创新合作。中移物联网副总经理唐亚琼表示，基于中国移动在物联网PaaS平台的优势和华为全栈式云服务的能力，中移物联网计划推出面向行业应用的一站式开发平台，将数字化能力和数据模型开放给企业用户，快速构建行业应用，同时可以实现快速部署和应用托管，加速行业能力的分享和沉淀。

除了前面介绍到的技术创新，打造开放共赢的生态是华为云赢得市场的又一重要法宝。华为与众多行业合作伙伴打造联合解决方案能力，帮助客户实现商业价值的持续增长，做客户数字化转型的最佳战略伙伴。

结语

在传统产业的智能化转型过程中，华为云携手伙伴打造数字化平台，帮助企业建立数据驱动的运营系统，构建数字化的生产和商业模式，从而优化资源配置，使能传统产业加速创新。未来，华为将持续进行技术创新，通过云服务的形式，开放数字化的能力，与客户和伙伴一道，共同打造智能世界的黑土地。