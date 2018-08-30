VMware：做多云世界的领航者

在VMworld 2018上，VMware发布了一系列新的产品，包括新版vSphere、Cloud Assembly、Service Broker与Code Stream等新云服务以及与AWS合作的最新进展，并宣布加大对电信市场的投入以及将VMware的云扩展到边缘。

至顶网服务器频道 08月30日 新闻消息（文/邹大斌）：美国时间8月26日-30日，VMware的技术大会VMworld 2018在美国拉斯维加斯举行。VMworld是VMware一年一度最大的技术大会，也是云计算领域最重要的技术大会之一。不过，今年的VMworld对VMware而言，除了一如既往地向外界展示VMware最新产品、技术以及市场战略之外，还有一个特别的意义，今年是VMware成立20周年。

过去的20年，VMware堪称是业内最成功的软件公司之一，从一个默默无闻的初创公司当今天成为云计算行业领头羊，其一手打造的一年一度的VMworld也成为虚拟化和云计算行业最重要的活动之一。不过，在20周年这个时间点，人们除了关心VMware今年有哪些新的技术和战略之外，还想知道VMware的这种增长态势还能持续多久，下个10年甚至20年，VMware将会如何走向后方？

进入多云世界

20年对于快速发展变化的IT行业而言是一个不算短时间。过去的20年来，IT世界的最大的变化之一就是以x86开放架构的崛起，而VMware正是伴随者x86服务器市场的流行而快速成长起来的。

1998年初创的VMware，只有5个人，如今在员工遍布全球，已经超过5万名员工，业务从服务器虚拟化起家拓展到网络、存储到终端计算，是当今炙手可热的云计算市场的领头羊。其服务器虚拟化占有率超过七成，是私有云市场毫无争议的领导者。2018财年实现营收79.2亿美元。不久前刚刚公布了2019年第二财季报告，收入和每股收益均超出预期，达到21.7亿美元。2019财年总收入有望达到82.8亿美元。不出意外，对于VMware而言，今年将又会是VMware一个不错的财年，继续保持两位数的增长是大概率的时间。

对于VMware今天的成功VMware CEO Pat Gelsinger博士功不可没，在Pat任CEO的6年时间，VMware经历了转型的痛苦，后来VMware成功地打造出了今天的vSphere、NSX、vSAN三驾马车并驾齐驱的格局。根据Pat在VMworld大会上透露的数据，vSphere继续占据私有云市场绝对领先地位，而NSX和vSAN同样成绩不俗，vSAN市场份额为37%，客户超过1.5万家；NSX拥有7500家客户，82%的财富500强客户采用了NSX，端口数是第二名的10倍。因此，当Pat Gelsinger博士在台上露出了他纹在前臂上面的“VMware”，赢得了在场近2万VMware铁粉的掌声 VMware CEO Pat Gelsinger博士

Pat Gelsinger博士在大会的开场演讲中， 简要回顾了VMware过去20年的发展历程。Pat博士将VMware的发展史分为四个阶段：通过服务器虚拟化技术ESX改变了服务器市场的竞争；通过WorkSpace满足了用户的BYOD要求；通过NSX提高了网络灵活性；通过VMware Cloud实现了云的迁移。当然，最后的重点还是落在VMware的下一步上。

Pat博士说，今天的VMware正进入下一个阶段，即多云时代，VMware将通过自己的技术帮助客户实现公共云和私有云，这将是VMware接下来最重要的使命。而在迈向多云的世界里，Pat博士强调要重点关注当前四大超级技术，即云、移动化、人工智能/机器学习和Edge / IoT。他说，这四股力量汇聚在一起，将推动企业创新，同时也促进企业进行云化。

“今天，每个企业都处于迈向多云的旅程，混合云和公共云的融合对大多数企业来说都是必不可少的。 VMware能做的就是提供技术手段把这些云连接起来、统一起来，同时与前面提到的这些超级技术一起，帮助企业实现创新。” Pat Gelsinger博士表示。

无所不在的数字化基础设施

Pat Gelsinger博士在演讲中反复强调了VMware的愿景，这就是作为企业核心的、无处不在的数字化基础设施，这个基础设施能支持任何云、任何设备、任何应用。而VMware所有的战略和产品推出计划也都是基于这个愿景自然产生的。

VMware的愿景

在Pat Gelsinger的演讲中云占了绝大部分。显然，这与云计算在VMware核心地位是相匹配的。正如前面所说，VMware要打造的是一个多云的世界，也就是要实现公有云、私有云和混合云的无缝衔接。在这种多云的衔接中，VMware Cloud Foundation是无可争议的核心和基础。VMware Cloud Foundation是VMware的一个非常重要产品的云平台套件，包括vSphere、NSX、vSAN以及相关的管理工具（如vRealize）等。它既可以部署在企业数据中心，用以构建企业私有云平台，同时也可以部署在各个VCCP（VMware的合作伙伴），甚至部署在AWS上。也正是由于不同的云平台都基于VMware Cloud Foundation来搭建，从而确保了操作体验的一致性。

提到多云世界的连接，就不得不提VMware与AWS合作推出的VMware Cloud on AWS。这项计划最早在两年前发布，是VMware退出公有云市场后的一个非常重要的举措。其技术实质是将VMware Cloud Foundation部署到AWS的硬件资源上。VMware Cloud on AWS去年开始正式落地，先是在美国西部，今年已经陆续欧洲和亚洲（悉尼）落地。接下来，这项服务还会在中国香港落地。

尽管今天VMware与很多公有云服务商也都有合作，比如谷歌、IBM和微软等，但显然AWS的重要性是其他人比不了的。在今年的VMworld 大会上，AWS CEO Andy Jassy作为首位出现在主席台上的第三方嘉宾，与Pat博士共同宣布Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）on VMware的落地。Amazon RDS on VMware让用户可以在VMware的软件定义数据中心中轻松构建、运营和扩展数据库，并将其迁移至AWS或VMware Cloud on AWS中。无论数据库部署在何地，Amazon RDS on VMware都能够实现数据库管理自动化，从而帮助客户专注开发和优化应用。双方还宣布未来将有更多类似这种深入合作的功能推出。

在云方面，Pat在大会上还有另一个重要发布，这就是对CloudHealth Technologies的收购。CloudHealth可帮助客户析和管理私有云和公有云的云成本、使用情况、安全性和性能，包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud等。此外，在VMworld大会上，Pat还宣布推出新的云服务（VMware Cloud Services），以帮助云运营、开发运维、安全性与合规性团队更好地跨云管理云成本、运维、安全性与合规性。这一组SaaS服务包括：Cloud Assembly、Service Broker与Code Stream，和全新云配置安全性与合规性服Secure State，以及新版Wavefront。它们将和CloudHealth一起共同为用户管理和使用云提供帮助。

在VMware的愿景中除了云外，还要支持所有应用和终端计算。在应用方面，Pat博士着重介绍了PKS，这一个将kubernetes和NSX、及两个开源产品（HARBOR、BOSH）集成在一起的套件，它和底层的VMware Cloud Foundation可以无缝集成，从而让企业轻松地部署云原生应用。Pat在后来接受记者采访特别强调说，VMware PKS是一个真正企业级的K8S平台，可以帮助用户快速进入云原生应用的开发和部署。

而在终端计算方面，Pat强调的是WorkSpace ONE对异构设备的统一管理，即无论是安卓设备、Windows设备还是IOS设备，WorkSpace ONE都将提供一致的体验。在大会上现场，VMware CTO Ray O'Farrell演示了通过WorkSpace对戴尔的设备上远程进行应用的安装、部署和升级，给参会代表留下了很深的印象。

VMware的未来

和往年相比，今年公开在VMworld大会上进行公开发布的产品和技术并不多，很多产品和技术都选在不同的Session里介绍了。也正是因为这样，大会公开发布的产品和新功能就显得尤为值得关注。

除了前面介绍的RDS on VMware 外，Pat博士还了新版vSphere ——铂金版vSphere。这是一款内置了AppDefense的vSphere，它将vSphere的原生安全功能与AppDefense的安全功能相结合，从而提供完全集成到虚拟层的高级应用程序安全功能。这种内置的安全功能将极大地改善虚拟环境的安全问题。另外，Pat在大会上还透露，VMware正在研究将vSphere运行在64位的ARM平台，从而未来让VMware的云也能扩展到边缘设备（比如物联网）。

此外，Pat在VMworld大会上发布的三个预览项目也引起了广泛的关注。这三个项目分别是Dimension、Magna和Concord。其中，Project Dimension是一项涵盖VMware Cloud、数据中心、分支机构和边缘的VMware技术。Dimension将以超融合的形式把VMware Cloud Foundation与VMware Cloud托管服务相结合，然后以服务的形式把VMware运营的SDDC架构交付到客户。Project Magna依靠人工智能算法，帮助在庞大的数据集之间建立联系，获得从应用程序代码到软件，再到硬件架构，直至公有云和边缘的各种应用和堆栈程序的深入洞察。Pat博士戏称SDDC未来应该叫“软件定义数据驱动”。而Project Concord是一个用于数字共识和智能合约执行的高度可扩展、节能的分散式信任架构。Concord可支持包括区块链在内的分布式信任架构。Concord现可作为开源项目提供。

Pat在接受记者采访时表示，vSphere是VMware的根基，也是VMware成长的根本所在，技术创新仍然将继续保持。而未来云将会普及，基于云的创新还会不断，从这个意义上说这个市场仍然可期。

谈及VMware的未来，Pat告诉记者，尽管虚拟化市场日趋成熟，云计算市场也在逐渐成熟，但VMware还有很大的市场空间。其中一个是电信市场，因为在这个市场虚拟化率不足10%，留给VMware的市场空间非常大，这也是VMware这几年推出和不断完善NFV产品的原因。另一个新的增长点是边缘（Edge）市场以及因5G激发的物联网。这是一个区别大型数据中心之外的市场，主要用户为分公司、小型机房甚至物理网设备，它们是一个个相对小规模的云。VMware推出的Project Dimension目的也在此。

那么，未来的VMware将如何延续三架马车一路狂奔的势头，如Pat所愿的掘金电信和边缘以及物联网市场，我们将拭目以待。