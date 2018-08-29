VMware公布Project Dimension超融合一体机和物联网新功能实现边缘计算

VMware今天在VMworld大会上公布了一款面向边缘计算的、即将推出的一体机设备和新软件功能。

VMware今天在VMworld大会上公布了一款面向边缘计算的、即将推出的一体机设备和新软件功能。

边缘计算是一种允许企业在生成数据的网络边缘处理数据的方法，而不是将数据发送到集中后端进行处理。随着连接设备（通常部署在数据中心之外）越来越多，边缘计算也开始受到人们的关注。

事实上，VMware及母公司Dell Technologies都是传统数据中心的领导者，现在他们也开始拥抱边缘计算。首席执行官Michael Dell在VMworld上表示：“边缘的规模要超过云端。”

为了应对边缘计算的崛起，VMware今天新推出了Project Dimension，这是一款即将上市的超融合一体机，针对传统数据中心和边缘（例如远离企业核心技术基础设施的分支机构）。该系统将由VMware Cloud Foundation软件包提供支持。

Project Dimension将VMware的旗舰vSphere服务器虚拟化平台与其存储和网络管理软件相结合，此外还结合了NSX SD-WAN——去年年底VMware收购初创公司VeloCloud时获得的技术，让部署在边缘位置的系统连接到企业基础设施的其他部分。

VMware表示，Project Dimension让管理员能够通过基于云的控制平面管理部署。VMware没有分享有关该系统硬件的任何细节，只是表示会与母公司Dell Technologies以及联想达成合作。

除了Project Dimension之外，VMware还推出了用于管理连接设备的Pulse IoT Center软件的最新版本，最大的改进是该平台现在可以来自VMware及托管合作伙伴的一项云服务提供给客户。此外，VMware还添加了一些简化日常设备管理任务的功能。

最值得注意的是，Pulse IoT Center 2.0具有用于连接外部软件的新应用编程接口，让企业组织能够将平台接入内部应用以简化数据流，同时合作伙伴也可以对他们的商业产品做类似的事情。

VMware还开放了Pulse IoT Center的通知工具。该机制使管理员能够随时了解重要的设备变更，可以通过电子邮件、短信或第三方服务（如团队聊天平台）发送警报，此外还新增了访问控制，该功能会根据用户的角色和组织从属关系对管理功能访问进行限制。