VMware收购CloudHealth助力多云战略

VMware周一表示将收购CloudHealth Technologies公司，CloudHealth的“云运营平台”可以帮助分析多个公有云平台（包括AWS、微软Azure和Google Cloud Platform）的计算环境的成本、性能、使用情况和安全性。

VMware在忙着推进多云战略公布软件和存储虚拟化平台“数字基石”的同时，还进行了一项旨在推动该战略的收购。

VMware周一表示将收购CloudHealth Technologies公司，CloudHealth的“云运营平台”可以帮助分析多个公有云平台（包括AWS、微软Azure和Google Cloud Platform）的计算环境的成本、性能、使用情况和安全性。

VMware没有透露这次收购的金额，但路透社推测价格在5亿美元左右。VMware预计该交易将在本季度完成。

VMware产品和云服务首席运营官Raghu Raghuram在一篇博文中表示，这次收购的想法是将CloudHealth平台与Wavefront服务以及最新宣布的Secure State和Cloud Automation服务相结合。这样VMware就能够提供一个全面的平台来管理所有客户的多云需求，Raghuram说。

“CloudHealth通过成本管理、资源优化、细粒度可见性和报告为我们的客户带来了好处，”他写道。

他解释说，Wavefront用于为云原生应用大规模生成洞察和分析，而本周一公布、目前还处于测试阶段的Secure State也可以帮助客户遵守配置和合规性方面的要求。至于VMware Cloud Automation，它提供了“基础设施即代码”的功能，可以帮助开发者更轻松地构建和部署应用。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，从VMware的整体云战略来看，这次收购是一个令人鼓舞的预兆，因为之前VMware只是将虚拟化软件放在公有云中，尤其是AWS。

“多云是大多数企业的现实情况，因此收购资产对VMware来说是很好的开端。现在我们必须看看VMware将采用哪种新的多云功能。在某些情况下，CIO可能希望VMware作为内部工作负载的可靠合作伙伴，就把工作负载放在公有云中什么位置提出建议。

VMware还将得到CloudHealth的重要客户群，大约3000家企业中包括Yelp、道琼斯、Skyscanner和Zendesk等公司。