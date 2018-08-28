VMworld 2018：VMware力推混合云计算的“数字基石”

今天上午，VMware首席执行官Pat Gelsinger以及其他高管和合作伙伴的主题演讲中，宣布对其核心软件和存储虚拟化平台进行重大更新，以帮助企业跨各种IT基础设施构建和保护现代软件应用。

为了将自己在企业数据中心得来之不易的领导地位扩展到云计算时代，VMware正在利用本周举行的VMworld 2018大会展示自己不断增长的云能力——特别是在管理多云运营方面的能力。

今天上午，VMware首席执行官Pat Gelsinger以及其他高管和合作伙伴的主题演讲中，宣布对其核心软件和存储虚拟化平台进行重大更新，以帮助企业跨各种IT基础设施构建和保护现代软件应用。

最新的创新来自于VMware希望在帮助企业虚拟化公有云中的本地数据中心方面发挥更重要的作用。现在，企业正在努力利用IT的新趋势来做到这一点，包括容器技术和无服务器基础设施，这些有助于更快速、更灵活的业务应用开发，帮助他们保持更高的竞争力。

Gelsinger在今天早上的主题演讲中表示：“企业正在走上多云之旅，VMware独有的能力在于将这些创新孤岛连接到一起。”

借助云计算，VMware正在瞄准那些应用主要是基于非“原生云”的传统计算基础架构的企业，这些企业需要大量支持才能跨多个云平台管理工作负载以利用这些最新趋势。

VMware推出了许多产品来提供此类支持，其中包括核心的vSphere平台，可用于虚拟化操作系统和应用使其可以运行在位于本地或云环境中的物理计算机上；此外还包括vSAN，VMware的虚拟化存储产品；vRealize，混合云管理平台；NSX，一个支持软件定义数据中心的网络虚拟化平台。

最新发布

今天，VMware不仅更新了vSphere，还增加了一个旨在为基于云的基础设施提供更好安全性的全新版本——名为VSphere Platinum Edition，与VMware AppDefense端点安全产品集成在一起，后者可通过监视应用行为发现任何可能表明威胁存在的行为来保护应用，并在发现任何故障的时候采取补救措施。“这将让每个人的生活变得更轻松，让他们成为安全解决方案的一部分”，VMware平台产品营销高级总监Mike Adams在上周的简报会上这样表示。

VMware方面表示，VMware通过使用机器学习和行为分析，让vSphere管理员能够通过

使虚拟机在“已知良好”状态下运行，来提供安全的应用和基础架构。此外VMware还将提供对“虚拟机意图和应用行为”的直接可见性，来实现更快速、更准确的威胁检测和响应。

VMware还对标准版的vSphere产品进行了更新——vSphere 6.7 Update 1，它的主要新功能是基于新的HTML5客户端，可以帮助系统管理员更好地管理虚拟基础设施。由于Nvidia的GRID虚拟图形处理单元芯片推出了新的vMotion和快照功能，所以VMware还为“智能工作负载”提供了额外的支持。

同时，VMware的vSAN获得了新的“内置智能功能”，旨在简化操作并缩短维护时间，这些功能还可以通过新的Quickstart指南和扩展向导更快地创建超融合存储集群。此更新还引入了一项新的“自动容量回收”功能，有助于更好地管理可用存储资源。

至于vRealize，VMware的云管理工具套件包括vRealize Operations、vRealize Automation和vRealize Suite，每个都获得了新功能和新特性，旨在帮助客户跨混合云环境对他们的IT基础设施实施自动化和标准化。VMware表示，vRealize套件的升级旨在实现基于容器的应用“自动驾驶型操作”、“可编程配置”和“应用操作”。

网络产品更新

此外，VMware还在更新了用于构建虚拟云网络以连接和保护跨各种云和本地基础设施托管应用的NSX网络产品组合。VMware正在增加对运行AWS、微软Azure，VMware Cloud on AWS和本地软件定义数据中心上的工作负载支持，以及在没有虚拟机管理程序或虚拟机监视器的裸机服务器上运行的基于Linux和容器化的工作负载。

Wikibon分析师James Kobielus表示，这些新功能增强了NSX的灵活性、安全性和可管理性。但他指出，“VMware没有任何在移动、嵌入式、物联网和其他边缘节点中应用这些功能的路线图的具体公告。”

VMware表示，所有这些更新背后的核心理念，是提供一个新的“数字基石”，将一致的架构和IT运营与内在的安全性相结合，支持跨多个云和本地架构的应用和流程。

“我们客户的需求和优先级涉及范围很广，我们专注于推动创新，为他们提供一个数字基石以满足他们未来的IT需求，同时创建关键连接帮助他们充分利用现有IT投资，”VMware产品和云服务首席运营官Rajiv Ramaswami这样表示。

Kobielus表示，总的来看这些公告显示出VMware正在致力于继续加强核心平台和存储虚拟化产品。

“今天发布的vSphere、vSAN和vRealize增强功能可以满足VMware客户对其核心平台和工具的可管理性、安全性和灵活性不断提高的要求，特别是强调确保这些功能可以持续且轻松地用于覆盖混合云和多个云的虚拟化软件定义数据中心，” Kobielus说。

VMware表示，这些更新将于今年晚些时候面市，也就是2019财年第三季度末。