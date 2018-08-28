VMware扩展VMware Cloud on AWS服务 引入RDS数据库

本周在拉斯维加斯举行的VMworld 2018大会前夕，VMware首先推出了多项新技术，以及降低VMware Cloud on AWS软件的价格。

本周在拉斯维加斯举行的VMworld 2018大会前夕，VMware首先推出了多项新技术，以及降低VMware Cloud on AWS软件的价格。

这些新服务是对一年前推出的AWS Cloud on AWS的一次扩展，旨在让企业能够更轻松地在VMware vRealize Suite软件（管理跨本地数据中心和公有云服务的混合云）和AWS云服务（特别是其EC2计算服务）之间迁移应用和计算工作负载。

VMware Cloud on AWS支持很多使用VMware产品的公司，VMware的虚拟机软件允许不同操作系统和多个应用在数据中心内同一物理计算机上运行，以启用AWS服务。

首先，VMware宣布现在已经在澳大利亚悉尼的AWS亚太地区云中提供VMware Cloud on AWS，这意味着VMware Cloud on AWS服务现在可以在全球任何一个AWS区域运行了，这也成为那些要遵守数据合规性要求的跨国公司的一个关键考虑因素。

“我们客户的最高要求就是提供更多可用区域。例如，有多个银行一直在等待悉尼成为可用区域之一，”AWS EC2 Windows企业工作负载副总裁Sandy Carter在上周的简报会上这样表示。

VMware和AWS还宣布了一系列新的更新，其中最主要的一项，是在一个面向该服务的最低配置下，入门价格降低了50％（要求最低配置采用3台主机）。

“客户希望起始规模小于4台主机，”VMware云平台业务部高级副总裁兼总经理Mark Lohmeyer这样表示。

在周一早上的公告中，AWS首席执行官Andy Jassy表示，AWS正在将其广泛使用的RDS关系数据库服务提供给本地VMware vSphere套件以及AWS公有云。“数据库的管理和操作是一项艰苦的工作，容易出错，而且资源密集，这就是数十万客户信任Amazon RDS来大规模管理数据库的原因，” Jassy表示。

瞄准了数据库市场的长期领导者Oracle，Amazon RDS on VMware旨在让客户更轻松地在基于VMware的软件定义数据中心和混合云环境中运行数据库，并将其迁移到AWS或

VMware Cloud on AWS。VMware预计将在未来几个月上市该产品，并且在未来几个月增加对Oracle、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MySQL和MariaDB数据库的支持。

另一个新功能是让客户可以调节处理器核心数量，以满足微软和Oracle软件的企业许可需求。此外，还有一个新的高容量存储选项，它使用AWS的弹性块存储服务，可以更加经济高效地扩展关键工作负载，而无需扩展计算服务（成本更高）。

此外，还有一项新功能可以将数千个虚拟机实时迁移到云中，无需停机，也可使用VMware的NSX Hybrid Connect来安排何时切换到云。此外还有NSX和AWS Direct Connect之间的新增集成，可实现AWS与数据中心、办公室或租用服务器空间（称为主机托管）之间的私有连接，以提速带宽并降低成本。

Amazon和AWS提到了VMware Cloud on AWS的三个新用例，包括云迁移、利用云中的按需容量扩展数据中心、灾难恢复。例如，PHH Mortgage在几天之内可以将350台虚拟机迁移到AWS，因此就可以关闭辅助灾难恢复站点。另一方面，英国公共汽车和火车网络Stagecoach将VMware环境转移到云端，用于例如调度和管理员工等关键应用。

尽管有一些分析师曾预测VMware Cloud on AWS会引发从内部部署VMware软件向AWS云大规模转移的热潮，但这种情况尚未发生。Wikibon分析师David Floyer在一份关于VMware战略的报告中表示：“VMware客户对vSphere和其他VMware管理工具感到满意。”他指出，一些客户已经在AWS上开发了新的云应用，并将其移至本地服务器以减少延迟和数据迁移成本。

Wikibon分析师James Kobielus表示：“对VMware Cloud on AWS核心产品的最新一轮增强，进一步证明了AWS对合作关系的承诺。VMware并没有浪费时间将整个虚拟化解决方案组合整合到AWS云中。”

不过他补充说，在与其他云计算企业建立类似深层合作关系方面还存在着差距。“毫无疑问，VMware与微软Azure、Google Cloud Platform、IBM云或其他公有云提供商的整合并没有深化，”他说。

VMware预计将于周一在拉斯维加斯公布其他新服务。今年是VMworld大会的第15个年头，已经成为那些正在寻求进一步快速上云、而不必放弃在自己数据中心内部署VMware的稳定性的企业们的首选会议之一。