VMware AWS云逐步落地，即将在亚太地区上线，同时推出多款DevOps类工具

这家虚拟化巨头今天公布为期三天的会议正式启动。在本次大会上，VMware将大谈整体性体验，包括为云赋予可与内部环境相比肩的工作负载部署速度，以及与物联网建立协同效应的发展愿景。

本届VMworld大会看点整理。

VMworld 2018美国大会即将在本周于拉斯维加斯拉开帷幕。

这家虚拟化巨头今天公布为期三天的会议正式启动。在本次大会上，VMware将大谈整体性体验，包括为云赋予可与内部环境相比肩的工作负载部署速度，以及与物联网建立协同效应的发展愿景。

然而，这一切对于每周一早上坐在办公桌前的vSphere管理员来说毫无意义——他们的日常生活是在手中的咖啡杯与周末那些烦人的日志记录中度过的。睡眠不足的待命工程师们总有无数的未读Slack消息要查看，邮箱里也塞满了“区块链”打头的垃圾转发邮件。

为了让您的生活更轻松，我们整理出本届VMworld大会的各项看点，希望帮助大家更轻松地追踪此次盛会。以下各项内容排名不分先后。

VMware Cloud on AWS 如今在亚太地区正式上线，设施位于澳大利亚悉尼。其它新消息包括：

如今在亚太地区正式上线，设施位于澳大利亚悉尼。其它新消息包括： 用户可以准确指定希望分配给特定Oracle及微软数据库软件以及类似应用程序的CPU核心数量，从而降低每CPU许可成本。

可以利用VMware NSX Hybrid Connect实时迁移数千套虚拟机，从而将数据中心“疏散”至云端。VMware NSX Hybrid Connect曾被称为VMware混合云扩展，其利用vMotion与vSphere Replication功能将运行中的系统迁移至云环境内。

Amazon EC2 R5.裸机VMware云实例可以利用Amazon弹性块存储服务配合VMware vSAN技术实现高容量存储。

VMware NSX 微分段技术可提供“对工作负载间流量的精细控制。”除此之外，感兴趣的朋友亦可点击此处了解更多优化与更新信息。

微分段技术可提供“对工作负载间流量的精细控制。”除此之外，感兴趣的朋友亦可点击此处了解更多优化与更新信息。 新的DevOps式VMware云服务将与现有vRealize产品区分开来，后者也可能获得自动虚拟机与客户机代码部署能力。这些新的云服务由以下组件构成：

VMware Cloud Assembly : 利用YAML脚本文件、API调用或者GUI以自动化方式立足VMware Cloud on AWS、AWS、微软Azure以及其它公有与私有云构建并运行虚拟机。

: 利用YAML脚本文件、API调用或者GUI以自动化方式立足VMware Cloud on AWS、AWS、微软Azure以及其它公有与私有云构建并运行虚拟机。 VMware Service Broker : 利用由目录及安全策略提供的模板控制并监控运行在云端的各虚拟机。

: 利用由目录及安全策略提供的模板控制并监控运行在云端的各虚拟机。 VMware Code Stream : 利用Git、Jenkins以及Kubernetes等对这些虚拟机上的软件进行构建、测试及运行。

: 利用Git、Jenkins以及Kubernetes等对这些虚拟机上的软件进行构建、测试及运行。 VMware Secure State 承诺在虚拟机中标记一切检测到的错误配置与不安全因素，实时向管理员发出云基础设施变更警报，同时执行合规性监控。

承诺在虚拟机中标记一切检测到的错误配置与不安全因素，实时向管理员发出云基础设施变更警报，同时执行合规性监控。 基础设施监控工具Wavefront现在能够在单一环境中容纳最多10万套容器，且可更好地持续检查AWS托管资源、无服务器代码以前主Kubernetes安装实例。

Windows补丁安装助手Workspace ONE Intelligence现在能够在员工的PC设备上实施组策略目标及其它安全政策。此外，现在用户能够以自动化方式将微软系统中心配置管理集与应用程序迁移至Workspace ONE当中。Workspace ONE Trust Network迎来扩展，可接收来自Carbon Black、Netskope以及Lookout的恶意软件攻击警报。感兴趣的朋友可以点击此处了解更多相关信息。

vSphere Platinum是一套囊括vSpihere 6.7 Update 1与VMware AppDefense的组合方案。根据我们得到的消息，后者是一款用于确保虚拟机正确引导并以已知状态运行的工具——即不存在针对访客操作系统、应用及数据的任何恶意变更。其利用机器学习技术标记软件当中存在的一切不规则状况。

基本上，如果恶意软件或者恶意人士对虚拟机进行干扰，AppDefense应该能够立即发现相关篡改活动。该服务依托于VMware云后端对应用程序及操作系统行为进行实时扫描，并通过分析判断是否存在恶意活动——因此，您需要始终将VMware云接入系统方可充分利用这项功能。

vSphere 6.7 Update 1 具有完整的基于HTML 5的vSphere客户端用户界面，这意味着您可以利用不具备Adobe Flash的浏览器对系统加以控制。VMware公司一直在暗示其正逐渐摆脱Flash，到2020年12月31日HTML 5界面全面普及之后，相信Adobe Flash的寿终正寝之日也将同步来临。此次更新还支持对采用英伟达Quadro vDWS vGPU的虚拟机进行实时迁移——您可以在对原始服务器执行维护时，将访客虚拟机移动至另一兼容主机。

具有完整的基于HTML 5的vSphere客户端用户界面，这意味着您可以利用不具备Adobe Flash的浏览器对系统加以控制。VMware公司一直在暗示其正逐渐摆脱Flash，到2020年12月31日HTML 5界面全面普及之后，相信Adobe Flash的寿终正寝之日也将同步来临。此次更新还支持对采用英伟达Quadro vDWS vGPU的虚拟机进行实时迁移——您可以在对原始服务器执行维护时，将访客虚拟机移动至另一兼容主机。 与此同时，vSAN 6.7 Update 1承诺减少维护时间，提高超融合集群的启动速度，同时引入了多项其它调整。就目前来看，其似乎正在进行内部beta测试。

vRealize Operations 7.0 迎来一系列优化，旨在简化管理人员的日常工作。vRealize Automation 7.5拥有新的用户界面，能够更好地与AWS及Azure云配合使用。另外，如果您正在尝试企业级DevOps，请关注vRealize Suite 2018。

迎来一系列优化，旨在简化管理人员的日常工作。vRealize Automation 7.5拥有新的用户界面，能够更好地与AWS及Azure云配合使用。另外，如果您正在尝试企业级DevOps，请关注vRealize Suite 2018。 根据VMware公司的介绍，NSX多云网络与安全功能现在能够处理运行在“AWS、Azure、Vmware Cloud on AWS、内部软件定义数据中心以及运行在裸机服务器（不含 虚拟机管理程序）上的基于Linux与容器化”工作负载。

我们将前往今年拉斯维加斯召开的此次盛会，并在会议期间为大家带来更多新鲜报道。

更新内容

Amazon与VMware已经宣布推出在VMware上运行的Amazon关系数据库服务（简称RDS）。据称，其将支持微软SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL以及MariaDB数据库。

虚拟化巨头还收购了CloudHealth，用于监控云系统的运行状况。

VMware公司亦在宣传其开源企业级区块链软件Concord项目。